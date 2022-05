Muere Alan White, batería del grupo de rock progresivo Yes

El batería británico Alan White, músico del grupo de rock progresivo Yes y baterista de John Lennon, ha fallecido este jueves a los 72 años de edad en su casa de Seattle (EEUU) tras una breve enfermedad, según ha confirmado su familia en redes sociales.

A lo largo de su carrera, que empezó actuando por primera vez en público con 13 años, White colaboró con numerosas bandas como The Downbeats, The Gamblers, Billy Fury, Alan Price Big Band, Bell and Arc, Terry Reid, Happy Magazine (más tarde llamada Griffin) y Balls con Trevor Burton (The Move), Denny Laine (Wings) o Ginger Baker’s Airforce.

En 1969, cuando el batería tenía 20 años, se unió a John Lennon y a la Plastic Ono Band para su concierto de Toronto, y más tarde trabajó también con el beatle para grabar su disco Imagine, el segundo álbum en solitario de Lennon.

Después de esto, White trabajó con otros grandes artistas como George Harrison, quien le pidió que actuara en el álbum All Things Must Pass, y otros como Billy Preston, Rosetta Hightower o Doris Troy.

En 1972, White se unió a Yes como reemplazante de Bill Bruford, uno de los miembros fundadores, y se mantuvo en la legendaria banda de rock progresivo por los siguientes 50 años siendo, como recordaba su familia, "el miembro de la banda con más años de servicio continuo".

La cuenta oficial de Yes ha dedicado un tuit al difunto batería: "Con profunda tristeza, Yes anuncia que Alan White, su muy querido baterista y amigo de 50 años, ha fallecido a los 72 años, después de una corta enfermedad".