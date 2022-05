Califato 3/4: "Ahora dice Macarena Olona que es de Granada, se pone un vestido de gitana y se lo creen todos"

Describir la música de Califato 3/4 es hacerlo a partir del mestizaje y mezcla de sus sonidos. Una banda que recibe influencias desde los pasos de Semana Santa y el flamenco, hasta llegar al rock o la electrónica. Una fusión que es posible gracias al conocimiento y respeto hacia la cultura de Andalucía. En una entrevista para Público, en la que ofrecieron un concierto exclusivo para el medio, muestran su preocupación por los resultados de los próximos comicios con la ultraderecha, pero admiten que músicos y que no van a "hacer campaña por nadie". Tal como señalan en su manifiesto artístico, Califato 3/4 busca expandir "su mensaje através de la experimentación en la vida y en las artes, construyendo una nueva identidad".

En una de las primeras remezclas que ofrecen para La Contraçeña - Remîççê Bol .​1 —que corre a cargo de la banda madrileña Parquesvur—, preguntan a Isabel Díaz Ayuso, si "Madrid es España dentro de España, Andalucía, ¿qué es? ¿Leganés?". Una manera de criticar que toda la música tenga que pasar por Madrid o Barcelona para ser conocida. En este sentido, Curro Morales, guitarrista y vocalista, apunta a que si bien "Madrid y Barcelona monopolizan la industria", a nivel de bandas y artistas, "el Sur es el que tiene el monopolio".

Además, mientras que la "marca España" reduce la cultura a una suerte de toros, paella y flamenco, Manuel Chaparro 'The Garderner', también cantante, reivindica que la "marca Andalucía" es hacer "nuestra música, nuestro folclore, nuestra tradición y darle valor, ponerlo en alza". A esto añade Curro que "la marca España no tiene mucho sentido" porque "estás cogiendo elementos de la cultura andaluza" para venderlos en el exterior "como si eso fuese España"; así que se pregunta cómo eso va a representar a un gallego, vasco o asturiano.

Esa alusión a Leganés hace que la música de Califato 3/4 conecte con una cultura charnega, ese extrarradio de Madrid y Barcelona levantado por generaciones de antiguos migrantes andaluces o extremeños. "Nosotros con la periferia 'a muerte'", reivindca Rosana Pappalardo, la vocal femenina del grupo, que no duda en mostrar su compromiso con "lo que está denostado y denigrado".

Una relación con el público desde el respeto y el cariño

La banda va ganando en adeptos, este 19 de mayo actuaron frente al Reina Sofía por el Día Internacional de los Museos y días más tardes ofrecían un concierto en La Riviera de Madrid. La banda le dedica un tema a Juan Moneo 'El Torta', en concreto a unas palabras en las que el cantaor temía que su música se pudiese ver afectada por convertirse en "un mono de atracciones". ¿Cómo es lidiar con el peso de ser una imagen pública? "Nosotros lo llevamos bien porque nuestro público nos tiene mucho cariño", explica Manuel, "todo el que te para, aunque esté borracho como una cuba, lo hace con mucho respeto y con mucho cariño siempre".

"Conectamos con gente muy dispar y eso es un gustazo"

Esteban Bove, bajista y DJ, cuenta una anécdota en la que un día paseando por Sevilla una señora, "de unos 65 años", le paró preguntando si era integrante de Califato 3/4. Al decirle que sí, la mujer le mandó un beso y Bove le respondió mandándole otro. "¿Cómo le ha llegado nuestra música a esta señora?", se pregunta el bajista; a lo que termina concluyendo: "Conectamos con gente muy dispar y eso es un gustazo".

Curro y Manuel coinciden al señalar que la propuesta musical de Califato 3/4 no ha encontrado ningún tipo de barrera ni rechazo entre el público. "Nosotros creíamos que al ser tan local, tan específicos, tan andaluz, no nos iban a entender por ahí", explica Manuel, pero, al contrario, "la verdad es que nos comprende en todos lados, lo que queremos trasmitir, somos muy queridos en el norte, en el sur... ¡Hasta en el centro!".

Apostar por el folclore musical

Rosana, por su parte, menciona que Califato 3/4 se está cruzando con otras bandas de distintas regiones "que también hacen folclore futurista", un fenómeno, que aunque siempre ha existido en España, parece que se está dando con mayor intensidad. Artistas como Baiuca en Galicia o Chill Mafia Records en el Euskadi, por mencionar algunos, también apuestan por la idiosincrasia de su tierra.

"Ha habido una respuesta a esa globalización musical en el que las personas han comenzado a mirar a sus raíces"

Curro opina que este fenómeno tiene que ver más con la globalización: "Hubo un momento en el que se estaba estandarizando la música, los patrones anglosajones y creo que ha habido una respuesta a esa globalización musical en el que las personas han comenzado a mirar a sus raíces", explica el vocalista. "En el caso de Latinoamérica, se puede ver cómo la gente ha empezado a mirar atrás y han empezado hacer una música súper avanzada, mezclando todo el folclore latinoamericano o precolombino, con cosas futuristas y electrónica".

"El flamenco es fusión"

En relación al folclore, Rosana bromea al decir que "después de Rosalía teníamos que tirar del carro". Tras el éxito de la artista catalana ha habido muchos debates acerca de si se debe conservar la pureza del flamenco. "Creo que el flamenco está en continua evolución, es una música de raíz que se va mezclando con todas las demás y la pureza yo creo que está en eso, en que se va mezclando con lo demás y sigue siendo flamenco", explica la vocalista, para terminar diciendo que "desde el respeto yo creo que se puede (mezclar flamenco y electrónica)".

"Creo que el flamenco está en continua evolución, es una música de raíz que se va mezclando con todas las demás"

Manuel también comparte que "mientras se tenga el conocimiento y respeto se puede hacer lo que quieras. Al fin de a cabo, el flamenco es una mezcolanza" y explica que en el origen del flamenco "se juntaron los moriscos con los africanos, con los judíos, con los gitanos... Y de las juergas, uno tocaba las palmas, otro el tambor y de ahí salió".

"Desde su nacimiento el flamenco es fusión, o sea que fusionarlo es lo natural", coincide también Curro. "Además, que es una música que absorbe a otras músicas. Es un sonido muy peculiar, con mucha fuerza, porque se mezcla con otras músicas y las convierte en flamenco".

Semana Santa o 'break beat', más allá del flamenco

Más allá del flamenco, Califato 3/4 recibe influencias de la música rock sevillana de Silvio o Triana, del break beat —un tipo de electrónica— o de las melodías, a partir de silbidos, típicas de los spagetti western rodados en el desierto de Tabernas en Almería.

El grupo no muestra "ningún tipo de complejo a la hora de mezclar" estos sonidos, explica Manuel. "Yo creo que también es un camino natural porque venimos de escuchar flamenco y folclore, y también Semana Santa, break beat, y la verdad que todos esos sonidos están en nuestra cabeza desde chiquititos. Así que, en cierto modo, lo tienes todo asimilado y lo comprendes y al entenderlo es cuando ya lo puedes mezclar y darle cañita".

Esteban describe este proceso musical como un collage. "Cogemos un primer elemento y ya nos dejamos fluir. Luego, ahora se te ocurre esto o metes una idea pero es todo como si fuese un collage. Un primer elemento y ya lo que pida la canción".

La riqueza musical de la electrónica

Sobre otro de los cimientos de Califato 3/4, como es la electrónica, un género musical muy estigmatizado, Curro señala que aunque "esté asociada al golferío" y, precisamente, "nosotros la hemos conocido ahí", sí que "hay otra electrónica que no está asociada a la rave o al club". "Hay mil tipos de electrónicas, la hay para escucharla una tarde en tu casa tranquilo y hay electrónica experimental de muchos estilos", menciona el guitarrista. "Es un concepto súper amplio y abarca muchos tipos de música entonces no hay que meterla solo en ese cajón".

A esto, Rosana añade que ella lo ve "como un momento de comunión genial" y, por tanto, "estigmatizarlo no es sano". "Tú estás bailando en un club o en una rave y aunque estés solo, estás con el de al lado", explica la cantante. "Al final, es un momento de compartir y creo que es algo bastante bonito".

Preocupación y miedo ante las elecciones andaluzas

Los miembros de Califato 3/4 no dudan en mostrar su preocupación y miedo ante el pronóstico de las próximas elecciones andaluzas del 19 de junio, en el que las derechas parecen que van a sacar un buen resultado. "Es muy chungo y, además, en Andalucía que siempre ha sido antifascista", comenta Manuel.

Acerca de la cabeza de lista de Vox, Macarena Olona, Rosana señala de manera crítica: "Macarena de Graná, que no es de Graná. Se empadrona en casa del amigo y va ahí a mandarnos. Yo no lo veo, la verdad". A esto añade Manuel: "Es el lavado de imagen, ¿no? Ahora dice Macarena que es de Granada, se pone un vestido de gitana y se lo creen todos".

Por su parte, Curro no duda en responsabilizar al PSOE, al decir que ellos han sido "los primeros que la han liado", ya que "lo han dejado todo muy bien preparadito para que vengan ellos a liarla pardísima. Los socialistas "tienen gran parte de la culpa de que vaya a pasar lo que posiblemente termine ocurriendo".

"Nosotros somos músicos, no vamos a hacer campaña por nadie"

En cuanto a la división de las izquierdas donde, por un lado, está Adelante Andalucía encabezado por Teresa Rodríguez y, por otro lado, la coalición de Por Andalucía —formada por Más País, Podemos, IU, Equo, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz—. Curro muestra su simpatía a la candidatura de Rodríguez: "La Tere es nuestra colega, nos cae bien y nos parece que es honrada", señala el cantante, aunque precisa que "nosotros somos músicos, no vamos a hacer campaña por nadie".

"No sé hasta qué punto su proyecto puede solucionar algo, el tema de la división de la izquierda que preguntas es muy triste pero siempre ha sido así. Es la muerte de la izquierda, la división", comenta Curro, para concluir diciendo que "la derecha siempre está unida y es difícil luchar contra eso".

Esteban opina que "tiene que haber personas que resuelvan problemas, no que se metan unos contra otros. De cualquier propuesta política, si tu punto de partida es insultar no me parece nada interesante". "Hay muchos problemas como para gastar energía en meterse unos con otros", en este sentido, el bajista finaliza reafirmado su apoyo a Teresa Rodríguez al señalar que se la ve "una persona sensata y comprometida".