El mundo del teatro dice "basta ya" a la violencia contra las mujeres tras la denuncia a Ramón Paso

La gala de los premios Talía de las Artes Escénicas celebrada este lunes en Madrid ha estado marcada por un rotundo "basta ya" ante la violencia que sufren las mujeres en el mundo del teatro. Las reivindicaciones han estado motivadas por la denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid de catorce mujeres contra el dramaturgo Ramón Paso, por presuntos delitos sexuales que habrían tenido lugar entre 2018 y 2023.



La presidenta de la Academia de Artes Escénicas, Cayetana Guillén Cuervo, no ha querido hacer "ninguna valoración personal" y ha aclarado que, para ella, "el teatro ha sido seguro". "Hemos sacado un comunicado denunciando cualquier abuso o agresión, pero sin personalizar porque está en manos de la justicia y no tenemos nada que decir", ha comentado antes de comenzar la gala.

Ana Labordera: "Los tiempos cambian y está muy bien que las mujeres se atrevan a denunciar"

La actriz María Adánez, por su parte, ha sido contundente en su mensaje y ha recordado que es momento de sacar a la luz todas las situaciones de maltrato. Además, ha ofrecido su respeto y apoyo a las mujeres que han denunciado. "Estamos construyendo una época donde el 'basta ya' al maltrato contra la mujer va a ser claro y contundente, ahora y para futuras generaciones. Es una lacra que se debe erradicar, pero se requiere de mucha educación y trabajo", ha dicho.

La violencia contra las mujeres

Antonio Banderas, Omar Ayuso y Carolina Yuste, que recogió el premio a Talento Joven, han expresado que la violencia hacia las mujeres está presente en todos los ámbitos, aunque el teatro debería de luchar por erradicarla. Yuste, sin embargo, ha aclarado que están "tejiendo redes de apoyo" entre ellas que hacen que no se callen, "pero hace falta que nuestros compañeros hombres se sumen".

Anabel Alonso dijo no haber vivido ninguna situación comprometida, pero "cuando veía algunos derroteros cortaba. A veces, se trata de abuso de poder". La actriz Ana Labordera tampoco consideró haber sufrido acoso en el teatro, pero explica que "hay casos muy aislados. Los tiempos cambian y está muy bien que las mujeres se atrevan a denunciar", algo que ha valorado también de manera positiva Cristina Castaño.

Para Lola Herrera este tipo de situaciones son "muy desagradables", y ha resaltado que "la visibilidad es importante; la tapadera no sirve para nada". Otro de los nominados, Eduard Fernández ha valorado positivamente "que se denuncien cosas que antes no se denunciaban. La mujer se debe sentir libre. Un hombre tiene que mirar a una mujer como una igual, la sexualidad no tiene que estar presente en todo".



Muchas de las intervenciones han tratado el acoso por parte de Ramón Paso. Con matices distintos, la mayoría de actores y actrices han aplaudido y apoyado a las denunciantes mientras han subrayado la importancia de la educación para erradicar conductas machistas en las artes escénicas.