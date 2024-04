La denuncia contra Ramón Paso abre una grieta en el muro de impunidad de los agresores sexuales de la industria cultural

La Fiscalía Provincial de Madrid denuncia, a partir del testimonio de 14 mujeres, al dramaturgo y guionista Ramón Paso por varios delitos de índole sexual. Las víctimas tienen edades comprendidas entre los 18 y los 25 años. Los presuntos delitos incluyen agresiones sexuales, en algunos casos de carácter continuado, acoso, hostigamiento, coacciones y delitos contra la integridad moral.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado la denuncia este martes, según adelantó la agencia EFE, tras concluir las diligencias preprocesales para investigar el caso este 10 de abril. Dichas diligencias se abrieron el año pasado y se tomó testimonio a las 14 víctimas. Una a una las mujeres han ratificado su denuncia ante la Fiscalía contra el acusado. Además, y según ha podido saber Público, podría haber más casos.

La abogada de las víctimas, Luisa Estévez Martínez, ha confirmado a la misma agencia de noticias que la denuncia del ministerio público se encuentra en el decanato de los juzgados de instrucción de Madrid a la espera de reparto. Fue la letrada quien puso en conocimiento de la Fiscalía los hechos y aportó documentación para acreditarlos. Estévez presentó varios documentos e informes psicológicos de las víctimas que, en su mayoría, iniciaron su carrera teatral bajo el ala del director de escena.

La abogada ha recalcado que los delitos denunciados entran en el marco de aplicación de la ley de solo sí es sí y que el caso no ha sido aún asignado a una jueza o juez determinado en los juzgados de Madrid. A partir de aquí, y cuando se le designe, será él o ella quien decida si se acepta el escrito del Ministerio Fiscal contra Paso.

Un caso inédito al amparo de la Fiscalía

Los hechos tuvieron lugar entre los años 2018 y 2023. "Yo no recuerdo un caso igual en España. Es una cifra muy alta y se trata de un salto cualitativo en lo que hemos visto hasta ahora porque denuncian ante la Fiscalía", explica la jurista feminista e integrante de la asociación Themis, Altamira Gonzalo.

Para Gonzalo se trata de una denuncia "histórica" que marca un antes y un después en el plano social. "Se han hecho otras denuncias colectivas para otras materias. Por ejemplo, en lo laboral. Pero las denuncias por agresiones sexuales son pocas y, además, siguen siendo vergonzantes y muy dificultosas para las víctimas", recalca la experta.

Para que la Fiscalía actúe en casos similares tiene que tener el visto bueno y la ratificación de las víctimas, como en este caso. Según las fuentes jurídicas consultadas, al ser delitos "semipúblicos" la Fiscalía solo puede actuar de oficio si las víctimas son menores o personas con discapacidad, como recoge el artículo 191 del Código Penal. Esto obliga a las víctimas adultas y en plena capacidad a denunciar porque "no se puede sustituir su voluntad".

Con el beso no consentido a Jenni Hermoso, la Fiscalía abrió diligencias de investigación ante un caso muy "clamoroso" y llamó a testificar a la futbolista. "Si ella no hubiera querido denunciar, hubiera sido archivada la denuncia", explican las fuentes consultadas. Tras la declaración de ella, la Fiscalía presentó una querella contra el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales.

El caso de Paso se suma al de los directores Carlos Vermut y Armado Revelo. Ambos denunciados a través de los medios de comunicación. Vermut fue acusado de violencia sexual por seis mujeres en dos artículos de El País publicados en enero. El cineasta aseguró que las relaciones habían sido consentidas. Ese mismo mes, varias mujeres denunciaron por abuso sexual y acoso al cineasta Armando Ravelo. Todo partió del testimonio de una actriz a la que Ravelo instó a tener sexo cuando ella tenía 15 años. Él reconoció las conversaciones con la menor.

La valentía de 14 mujeres para romper el silencio

Según las estadísticas de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2019, las víctimas de agresiones sexuales solo denuncian en un 8% de los casos. El dato se añade al contexto del cine y del teatro con entornos precarizados y una jerarquía masculinizada.

Ante esto, la activista feminista y colaboradora de Público, Cristina Fallarás, se pregunta si todavía opera el miedo a las instituciones al denunciar a hombres con poder en la industria. "Hay un miedo al agresor pero también un miedo social, especialmente preocupante. También hay miedo profesional y económico. Debemos preguntarnos si en la sociedad en la que vivimos está castigado el hecho de denunciar a hombres con poder como en este caso", explica.

Además, Paso es nieto del dramaturgo Alfonso Paso, predilecto del franquismo, y bisnieto del escritor Enrique Jardiel Poncela. Nacido en 1976, ahora tiene 47 años. "Hay una cuestión básica que es laboral y económica. La precariedad económica y laboral con la que trabajan las actrices, que también opera en el caso de las víctimas de Carlos Vermut, impide a las víctimas denunciar. Esta precariedad es un métodos de opresión contra las mujeres y ha sido así siempre", explica Fallarás.



Viyuela no actuará y la obra de Paso se cancela

El actor Pepe Viyuela ha explicado a este medio que "no puede seguir" actuando en 'Jardiel enamorado', obra que dirige Ramón Paso en el Teatro Infanta Isabel de Madrid. La obra ha sido cancelada tras las acusaciones al director de escena.

"Es una cuestión de tripas, yo no puedo salir ahora a escena", añadió. El actor ha recalcado que se trata de una denuncia de muchas mujeres e insiste en su apoyo hacia ellas. "No voy a prejuzgar a Ramón Paso pero me tengo que posicionar con ellas porque son 14 víctimas", aseguró.