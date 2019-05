Entre el último ensayo antes de salir a escena y el riguroso directo suele haber un entreacto inadvertido para el gran público que la farándula sobrelleva como puede. Facu Díaz y Miguel Maldonado aprovechan el impasse para entregarse a lo que han bautizado como el sparring; una suerte de rifirrafe burlesco en el que Maldonado carga contra Facu y este se revuelve con saña. Presenciar ese teatrillo es, en cierto modo, testimoniar los entresijos de la comedia. "Es sorprende incluso para nosotros que todavía no nos hayamos matado", confiesa Facu. No es para menos, el último año del dueto al frente de No Te Metas En Política ha sido, cuando menos, intenso. Conforme sus múltiples colaboraciones han ido en aumento, el late night que parieron hace poco más de tres años en los pasillos de Público, se les ha ido quedando progresivamente estrecho. Se viene entonces la mutación; una "detonación controlada" cuando quizá lo fácil habría sido contemplar los fastos y verlas venir...



¿A qué se debe este adiós?

Maldonado: Hemos llegado a la conclusión de que el formato no da más de sí. Creemos que es mejor dejarlo aquí y no ver el proyecto languidecer hasta hacerse insoportable.

Facu: Todos los proyectos se gastan, lo sabemos porque no es la primera vez que hemos cambiado de formato. En ese sentido, entendemos que es necesario tomarnos un tiempo para pensar algo nuevo y darle un final digno a No Te Metas En Política.



De modo que van a proceder a un generoso letargo vacacional...

Facu: Sin presión es como mejor trabajamos. Durante este último año se nos han ocurrido muchas ideas que no terminaban de encajar en este formato.

Facu Díaz y Miguel Maldonado en La Mirador.- JAIRO VARGAS

¿Cómo va a encajar esto la muchachada que les sigue?

Facu: Yo creo que lo van a entender perfectamente porque no es la primera vez que damos un volantazo ni será la última. Es nuestra forma de ser coherentes, quizá podríamos seguir con un show que está funcionando y alargarlo hasta que pete, pero el caso es que preferimos una detonación controlada antes que explote de mala manera.

Maldonado: Evidentemente habrá una primera oleada de troleo masivo, faltadas y demás vainas...

¿Prevén acaso blanquear su comedia?, ¿se quitarán lastre político?

Maldonado: No se trata tanto de quitar contenido político como de añadir otros posibles registros...

Facu: A estas alturas no nos vamos a marcar un talent show, eso es evidente. Pero por lo demás estamos abiertos a seguir buscando, es una sensación gratificante no saber qué vamos a hacer. Creo que para los que nos dedicamos a esto de la comedia es una libertad brutal no tener la necesidad de volver a sumergirte inmediatamente en otro proyecto.

Infiero de esto que nadan ustedes en la abundancia...

"Queríamos darle un final digno a NTMEP, una detonación controlada"



Facu: No, aunque es evidente que no estamos en una situación tan precaria como en otras ocasiones. Ahora podemos meditar un poco cuál será nuestro siguiente paso.

Maldonado: Arrancamos NTMEP sin apenas medios, ahora en cambio tenemos la libertad de construirnos un vehículo a medida, uno que se adapte a la medida de nuestras capacidad y que dure el tiempo necesario. Quizá somos más conscientes de qué virtudes y carencias tenemos a la hora de escribir y buscamos un formato que se ajuste mejor a nosotros. Hasta el momento el formato era lo que marcaba nuestro modo de escribir, lo que queremos ahora es un marco en el que nos resulte más natural trabajar.



Facu: En su día nos apetecía mucho hacer un late night, pero con el tiempo nos hemos convertido en esclavos de esta decisión. Nuestra forma de entendernos sobre el escenario ha evolucionado pero el modo en que se lo presentamos a la gente se mantiene igual, esto es lo que se ha ido viciando con el tiempo y por eso paramos.



Miguel Maldonado escruta visiblemente dolorido el futuro de la comedia.- JAIRO VARGAS

¿Temen que una mayor producción implique no pisar según qué charcos?

Facu: Lo cierto es que hemos tenido la inmensa suerte de contar con toda la libertad del mundo. Empezamos con una primera temporada autoproducida que no tenía ningún peligro de mancharse con una producción hostil, pero incluso cuando se incorporó Mediapro seguimos manteniendo nosotros el control absoluto del contenido sin ningún tipo de indicación desde arriba. Hemos hecho siempre lo que hemos querido sin ningún tipo de filtro.

Maldonado: Hemos aprendido que se puede decir de todo siempre y cuando sepas bien cómo decirlo. Al principio caíamos en la faltada por la faltada y luego hemos empezado a depurar eso un poco...

Facu: Que conste en la entrevista que esto lo dice Maldonado, considero importante que la gente se percate del rostro de piedra que se maneja aquí el colega.

Descartan, por tanto, venderse al capital en su próximo paso...

Maldonado: "Al principio caíamos en la faltada por la faltada, luego hemos ido depurando eso"

Facu: Es normal que mucha gente piense que nuestra evolución lógica sea aparecer en una plataforma conocida, pero también puede pasar lo contrario, no sabemos nada de lo que pueda suceder. Conforme este programa se ha ido haciendo popular, hemos conseguido que la posibilidad de sacar un corte, descontextualizarlo, y que nos vendan como unos salvajes sea más difícil. La gente ya es consciente de que hacemos un humor que bordea ciertos límites...

No se ha resentido su relación...

Facu: Echamos muchas horas juntos, no sólo en el programa, también de gira y cuando coincidimos en colaboraciones para otros espacios.

Maldonado: Recuerdo que cuando les preguntaban esto mismo a Les Luthiers solían decir que por supuesto que se peleaban pero que habían aprendido pelearse bien. Creo que el secreto está en hablar los posibles desencuentros.

Facu: Lo que más funciona es aprender a ceder... Cuando haces algo a pachas tienes que aprender a ceder, saber que no siempre van a salir adelante mis propuestas...

Maldonado: Lo cierto es que Facundo, al ser más listo que yo hace conmigo lo que le da la gana. No contento con ello, ha llegado a un punto en el que lo explicita e incluso me indica hasta qué punto me la ha liado.