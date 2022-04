De Olivia Rodrigo a Zelenski: la ceremonia más politizada de los Grammy

Durante la madrugada del 3 al 4 de abril tuvo lugar la 64ª edición de los Premios Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. El evento estaba previsto para celebrarse en enero en Los Ángeles, pero la irrupción de la variante ómicron obligó a posponer la ceremonia hasta este domingo.

Los grandes protagonistas de la noche fueron Silk Sonic, galardonados con la Mejor Grabación y Mejor Canción, Olivia Rodrigo, con tres Grammys incluyendo el de Mejor Nuevo Artista, y Jon Batiste, que se llevó cinco premios, incluido el de Mejor Álbum.

Batiste acudió a la gala con 11 nominaciones, un récord solo superado en 1984 por Michael Jackson y en 1997 por Babyface. Además de Mejor Álbum del Año, también fue reconocido como Mejor Banda Sonora por su contribución en la película Soul, la cual ya ganó el Oscar en 2021.

Jon Batiste: "Las artes son subjetivas"

"Lo creo hasta el fondo de mi corazón. No hay mejor músico, canción o actor. Las artes son subjetivas", aseguró el músico, ante la mirada emocionada de Lady Gaga, cuando recogía el gramófono dorado por su disco We Are, según recoge Efe. El funk y el soul conquistaron las principales categorías de los premios, habitualmente encumbradas por el pop.

Solidaridad con Ucrania

En el momento central de la ceremonia, el presidente ucraniano Vladimir Zelenski apareció en las pantallas para emitir un mensaje grabado. "No hay nada más opuesto a la guerra que la música", sentenció el mandatario.

El público, lleno de artistas y celebrities de todo el mundo, atendió a las palabras de Zelenski en un silencio sepulcral, el único de una gala repleta de música y actuaciones en directo por primera vez tras más de dos años de pandemia. El presidente de Ucrania lo hizo notar en su discurso: "Seremos libres como vosotros lo estáis siendo hoy en el escenario de los Grammy".

El arte también es político, y es que tras el vídeo de Zelenski se presentaron dos actuaciones en oda a la libertad. John Legend estrenó su balada Free (Libre) y Batiste también interpretó su sencillo Freedom (Libertad).

Olivia Rodrigo: Mejor Nueva Artista

La joven artista hizo a muchos adultos volver a los 15 años con su desgarradora canción Driver’s License. Su disco debut, Sour, aspiraba a ser el Mejor Álbum del Año en esta edición de los Grammy.

En total, Rodrigo estaba nominada a siete gramófonos, incluyendo los de Mejor Grabación, Mejor Canción y Mejor Nuevo Artista. Finalmente se llevó este último, siendo una de las artistas más jóvenes en ganar un Grammy.

Olivia Rodrigo en la 64ª edición de los Premios Grammy. — Etienne Laurent / EFE

"Mi mayor sueño se ha hecho realidad", aseguró la cantante que, con 19 años, ha vivido un ascenso a la fama vertiginoso tras pasar de ser casi desconocida a uno de los mayores fenómenos musicales, sumando hasta tres galardones durante la noche.

La artista también recibió el premio a Mejor Actuación Pop y Mejor Disco de Pop Vocal, adelantando a músicos más consolidados como Doja Cat, Ariana Grande, Justin Bieber y la también joven Billie Eilish.

Silk Sonic: cuatro Grammys un año después de su debut

Si Olivia Rodrigo no pudo ganar en las grandes categorías de Canción y Grabación es porque los triunfadores fueron Bruno Mars y Anderson Paak, los integrantes de Silk Sonic, por su sencillo Leave the door open.

Esta canción se estrenó en los Grammy de 2021 y sirvió para presentar al dúo de artistas, creado hace apenas un año. Su tema debut también logró el premio a Mejor Actuación R&B.

De este modo, Bruno Mars pudo sumar su tercer gramófono, después de haberlo ganado en 2016 (Uptown Funk) y 2018 (24K Magic), también por la categoría de Mejor Grabación del Año.