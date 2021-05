En Holeville, un pueblo olvidado del medio oeste estadounidense, están esperando una terrible tormenta de polvo. Estamos en los años de la Gran Depresión y el Dust Bowl (las tormentas de polvo negro que cubrieron buena parte de los EEUU), en los años 30 del siglo XX. Mientras tanto, Joseph Barrows, un policía retirado, vuelve al pueblo para tratar de descubrir la verdad sobre un incendio que mató tres chicos. Allí se encuentra con un ambiente enrarecido y claustrofóbico, una sociedad hermética y oscura donde todo el mundo tiene algún secreto. Y el tiempo se acaba. Pronto llegará la tormenta que lo cubrirá todo...

Este es el argumento de Bajo el polvo, una obra de teatro que durante las próximas dos semanas se podrá ver en la Sala Russafa de València bajo dirección de Chema Cardeña. El texto es la ópera prima de la actriz Rosa López, que a su vez es parte de la compañía Noir Producciones, junto con Dario Torrent, Raquel Ortells y Jaime Vicedo, que también forman el elenco de la obra. "Toda la historia pasa en el patio de atrás de una granja, pero a pesar de ser un espacio abierto, la atmósfera es cerrada y asfixiante, es un ambiente hostil. Holeville no deja de significar la "ciudad del agujero", metáfora de los lugares más oscuros del alma, y la tormenta que se acerca simboliza el tormento", explica la misma Rosa López. La autora reconoce la influencia de John Steinbeck, pero alerta que sus personajes "no son tan amables como los de Las uva de la ira".

"La trama consigue crear un clima agobiante. Como hay pocos personajes, todo queda muy endogámico y creo que conseguimos trasladar estas sensaciones al público", explica Dario Torrent. Pero a pesar de las pocas opciones, estos actores aseguran que las dudas sobre la autoría del crimen persistirán "hasta el final". "Dejamos abiertas una serie de hipótesis, algunas más buscadas y otras más ambiguas que incrementan las posibilidades y crean la máxima tensión. No es una trama al uso", apuntala Jaime Vicedo.

López remarca que si el cine o la novela "tienen sus recursos para mostrar estos pequeños detalles de gran importancia para dar las pistas que hacen interesante la trama, como pueden ser los primeros planos o las largas descripciones, en el teatro tenemos que buscar nuestras propias herramientas. En nuestro caso hemos jugado sobre todo con la iluminación y los efectos sonoros, que tienen una importancia trascendental".

Un género desconocido en los escenarios

Pero, ¿Cómo es el género negro en teatro? En España es un estilo prácticamente inexistente, a pesar del boom que está viviendo este género sobre todo en el ámbito literario. Precisamente, la idea de recrearlo en los escenarios llegó a partir de una propuesta de los organizadores del festival literario València Negra. El 2018 estrenaban su primera propuesta, una adaptación del film de Alfred Hitchcock La Soga, que al mismo tiempo ya era una adaptación de la obra teatral del mismo nombre del dramaturgo inglés Patrick Hamilton. Y es que el "teatro negro" no es una realidad tan extraña, al menos en los países de habla inglesa. Al año siguiente volverían a participar en València Negra con otra adaptación de una película de Hitchcock –Crimen perfecto-, en ambos casos a cargo de Iria Márquez.

En 2020 tenían que repetir la experiencia, esta vez con un texto original, pero la pandemia trastocó los planes, desencajó los calendarios del festival y Bajo el polvo no ha podido estrenarse hasta ahora, mientras que València Negra no empezará hasta junio. Aún así, desde Noir Producciones están ilusionados sobre las posibilidades de la nueva propuesta. "La mejor parte de representar un texto original es que el público no sabe nada –explica Raquel Ortells-, en las obras anteriores, que eran adaptaciones, venía condicionado por las obras originales. Antes la parte más interesante era ver como se había adaptado, puesto que al fin y al cabo ya todo el mundo sabía quién era el asesino. Ahora no. En esta obra, como cualquier otra del mismo género, la parte interesante es conseguir descubrir el culpable y el reto es conseguir mantener la tensión".

Noir Producciones se ha independizado del València Negra por fuerza mayor, pero sus integrantes creen que la suya "es una buena propuesta para cualquier festival de novela negra" y esperan que pronto puedan empezar a rodar por diferentes ciudades del estado español en festivales de referencia, como Getafe, Gijón o Barcelona. "Pensamos que es una actividad complementaria muy interesante, al público siempre le ha gustado nuestras propuestas y ayuda a enriquecer el festival", defiende Rosa López.