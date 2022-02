Penélope Cruz, Javier Bardem y el músico Alberto Iglesias, nominados a los Oscar

Pese a que la película El buen patrón se ha quedado fuera de la carrera por los Oscar, el cine español estará bien representado en la próxima gala que se celebrará en el Dolby Theatre de Los Ángeles el próximo 27 de marzo.

La actriz española Penélope Cruz consiguió este martes la nominación al Oscar a la mejor actriz protagonista por su trabajo en Madres Paralelas, que competirá con Jessica Chastain, Olivia Colman, Kristen Stewart y Nicole Kidman.

También Javier Bardem, marido de Cruz, ha sido nominado por Ser los Ricardos. Entre los nominados al Óscar a mejor actor también están Benedict Cumberbatch El poder del perro), Andrew Garfield (Tick, Tick… Boom!), Will Smith (King Richard) y Denzel Washington (La tragedia de Macbeth); premio que se concederá el próximo 27 de marzo en Los Ángeles.

Otro español, el músico Alberto Iglesias, ha sido nominado al Óscar a mejor banda sonora por Madres Paralelas, la última película de Pedro Almodóvar.

El corto The Windshield Wiper, dirigido por el español Alberto Mielgo, logró este martes una nominación al Oscar al mejor cortometraje en la 94ª edición de los premios, que también seleccionaron al chileno Bestia (Hugo Covarrubias), junto a Affairs of the Art, Boxballet y Robin Robin.