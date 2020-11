Alcoi. Libertad. Covid. Si la XV edición de los Premios de la música en valenciano que convoca el Colectivo Ovidi Montllor (COM) se tuvieran que definir en tres palabras, serían estas.

Por primera vez, la gala se ha celebrado en Alcoi, la ciudad fetiche de Montllor, a quien le dedicó una de sus mejores canciones, que este año es capital de la cultura valenciana. Y en el mismo escenario –el Teatro Calderón- donde ahora hace 25 años el músico recibió su último homenaje pocos meses antes de morir. Pero no es solo el lugar. La gala ha vivido alcoianidad durante toda la noche: presentada por la periodista Amàlia Garrigós, amenizada por el cómico Xavi Castillo y con un sentido homenaje a la escritora Isabel-Clara Simó, fallecida a principios de año, y gran amiga de Montllor. Sí, los tres alcoianos.

La junta del COM ha aprovechado el acto para reivindicar a Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural encarcelado, con un galardón especial a la Libertad de expresión y el apoyo a la cultura. El sociólogo y músico Rafa Xambó, en nombre del COM, ha denunciado, al entregar el premio, que "las libertades de todas y todos peligran, las de las artistas de todo tipo y condición, las de las activistas sociales y culturales y las de cualquier que se atreva a levantar la voz ante este estado de cosas". El mismo Cuixart, en un audio enviado expresamente, ha remarcado que "con cada canción nos decimos que sí, que queremos vivir desacomplejadamente nuestra carta de naturaleza. Por eso lo volveremos a hacer las veces que haga falta y las que nos dé la gana. Porque es la mejor manera de proteger la libertad de expresión". También el cómico Xavi Castillo, ha dedicado su monólogo a los músicos y artistas juzgados por delitos de opinión, como Valtonyc, Pablo Hásel o Willy Toledo.

"En estos tiempos de pandemia nos hemos revelado como indispensables. El arte es una arma, sí, pero también un salvavidas", ha clamado la diseñadora Helga Pérez al recoger el premio al Mejor Diseño por el disco Translúcid de Smoking Souls. La situación de los músicos, que con la crisis sanitaria han visto cómo se reducía su trabajo e ingresos, ha sido una constante en casi todas las intervenciones. "Este 2020, también nos está poniendo a prueba a todos, y los más desfavorecidos lo están pasando muy mal. La música en valenciano que sufre una endémica situación en precario, no es una excepción", ha manifestado Manuel Miralles, presidente del COM y veterano músico de Al Tall.

Pero no solas en las declaraciones. En esta edición, la gala ha contado con dos categorías especiales, la de la Mejor Versión de Ovidi Montllor –ganada por Ofèlia con Tot esperant Ulises- y la Mejor Canción del Confinamiento –Mans de cel, de VerdCel. Las dos suponen el fin de la campaña lanzada por el COM en pleno confinamiento para llenar las redes de música reivindicativa en valenciano, y reivindicar un Año Ovidi en que no se han podido hacer muchos conciertos.

Premiados muy diversos y más mujeres que nunca

Los reconocimientos han estado más repartidos que nunca, además de los tres premios logrados por Smoking Souls –Mejor Producción, Mejor Diseño y Mejor Disco de Rock por Translúcid-, nadie más ha conseguido repetir. Los mejores discos han estado por Cançons de fer camí, de Mireia Vives y Borja Penalba, en la categoría de Canción; A foc lent de Black Fang, en la categoría de Hip hop y Electrónica; Espremedors de La Fúmiga, en Mestizaje; Volem els ponts, de Atlàntic, en Pop, y A trenc d'alba de Marala, en Folk.

Pau Alabajos ha recogido el premio a la Mejor Canción por Kintsugi y Néstor Mir el de la Mejor Letra por Adéu amic. Finalmente se ha premiado el videoclip de Passatgers de Gem, y Tenda como Grupo Revelación. También se ha concedido el premio a la Trayectoria a Quico Pi de la Serra y el premio al Apoyo a la Música en Valenciano en la Casa Cantonera de Algemesí.

La actual edición ha sido también en la que se han premiado más mujeres de los últimos 15 años, las ya citadas Helga Pérez por el diseño, Mireia Vives, Marala y Gem. Una situación, la de la mujer en la música en valenciano, que ha sido reivindicada por Manuel Miralles, al reconocer que "queda mucho camino para hacer, pero que ya se está empezando a andar". Desde el escenario, una banda con siete mujeres jóvenes de diferentes grupos han interpretado versiones de Ovidi en una clara declaración de intenciones del futuro que ya llega.