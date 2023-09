Los presentadores de 'MasterChef' bromean sobre el 'caso Rubiales'

Calificada por los propios jueces como la edición "del humor y de los piquitos", la octava edición de MasterChef Celebrity regresa este jueves a TVE con una nueva tanda de famosos. Los tres conductores del programa –Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz– estuvieron este pasado miércoles en el Festival de Televisión de Vitoria para presentar la nueva temporada. Lo hicieron, sin embargo, entre bromas sobre el caso Rubiales y trivializando el beso no consentido de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso, justo el mismo día que la jugadora formalizó su denuncia ante la Fiscalía.

Preguntados en un encuentro con los medios por el revuelo causado en redes sociales por el beso en la boca que Anabel Alonso le dio en el programa a Jordi Cruz, comparándolo con el caso de Luis Rubiales, el chef catalán respondió: "Mucho se habla de ese beso, pero no del que me dio Tamara [Falcó]", quitando hierro al asunto y haciendo ver que no es comparable un programa de entretenimiento en televisión con algo más serio. En esta misma línea, y en tono de broma, Vallejo-Nágera, también advirtió que en esta edición "va a haber muchos besos": "Yo me doy un piquito con Jesulín, ahí lo dejo. Este va a ser el programa de los piquitos", dijo entre risas.

A este respecto, los tres presentadores se hicieron bromas entre ellos al preguntarle a Jordi Cruz "¿Ese fue deseado, o no?" y "¿y no lo has denunciado eso?".

También compararon el caso del beso a Jennifer Hermoso con la polémica que se produjo el año pasado en el programa con Patricia Conde. Cruz afirmó que la controversia con Patricia Conde surgió cuando ya habían terminado las grabaciones, igual que el beso de Rubiales eclipsó el triunfo de España en el Mundial femenino: "No tuvimos la nota discordante hasta que terminó. Se puede jugar un gran mundial y que al final solo se acabe hablando de una chorrada. El año pasado nos pasó esto: fue un gran programa y al final solo se habló de una estupidez"-

Masterchef Celebrity arranca una nueva edición en La 1 este jueves 7 de septiembre. Jorge y César Cadaval (Los Morancos), Blanca Romero, Álvaro Escassi, Sandra Gago, Eduardo Casanova, Toñi Moreno, Jorge Sanz, Laura Londoño, Jesulín de Ubrique, Tania Llasera, Miguel Diosdado, Genoveva Casanova, Daniel Illescas y Palito Dominguín son los aspirantes de esta octava edición.