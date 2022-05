Los Rolling Stones llegan a Madrid para el primer concierto de su gira Sixty

Mick Jagger, Ronnie Wood y Keith Richard han vuelto a Madrid para la que podría ser su última gira. Seis días antes de su concierto en la capital, el jueves aterrizaba en el aeropuerto de Madrid Barajas un jet privado con una inmensa lengua roja dibujada en un costado, icono del grupo y que fue incluida por primera vez en su discografía en Sticky Fingers (1971). Un pequeño despliegue de fotógrafos y la Guardia Civil esperaban la llegada de 'sus majestades' quienes, acompañados por sus familias, han venido a Madrid para dar comienzo a su tour europeo, Sixty.

Aunque el concierto será el día 1 de junio, el próximo miércoles, la banda ha venido casi con una semana de antelación sin planes oficiales, ni siquiera los de sus ensayos, "aunque los habrá", indican desde su promotora. Todo indica a que los músicos aprovecharán las próximas jornadas para visitar la capital con sus familias.

Esta será la primera gira que empiecen sin el batería Charlie Watts, fallecido el pasado mes de agosto, una de las figuras más reconocibles del grupo. El concierto de Madrid será la víspera del día en que Watts hubiera cumplido 75 años. De los miembros originarios de la banda ya solo están el icónico Mick Jagger y Keith Richards, ambos de 78 años. Ronnie Wood, de 74 años, y el tercer integrante del trío que compone esta gira, se incorporó al grupo en 1975.

Sidonie y la Vargas Blues Band junto a John Byron Jagger serán los teloneros

El 1 de junio se podrá escuchar a la mítica banda de rock en el Wanda Metropolitano, que cuenta con más de 45.000 localidades. Wood, el bajista de la banda, afirmó que este podría ser su último concierto en Madrid en una reciente entrevista para Esquire. "Vamos a dar toda nuestra energía, al fin y al cabo es la última gira", reveló. Será la vigesimocuarta vez que actúan en España.

En el concierto de la capital habrá dos bandas teloneras: la banda Sidonie y la Vargas Blues Band junto a John Byron Jagger, sobrino de Mick Jagger. En el escenario, Steve Jordan acompañará a la banda a la batería, tal y como lo ha hecho en los shows ofrecidos en EE. UU. el pasado otoño tras la muerte de Watts.

El grupo ya ha confirmado que, durante sus dos horas de concierto, tocarán los clásicos más esperados por los fans: Street Fighting Man, Start Me Up, Sympathy for the Devil, Jumpin’ Jack Flash, (I Can’t Get no) Satisfaction… Está por ver si tocarán su famosa balada Angie, y prescindirán de Brown Sugar. El nombre de la gira, Sixty, se debe al aniversario de la formación del grupo, hace sesenta años, y harán 14 paradas por Europa.