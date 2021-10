¿Qué serie dará más de qué hablar en octubre?.

El calendario de series de octubre viene especialmente cargado con algunos títulos consolidados como The Good Doctor y Succession, pero también trae un buen número de estrenos de nuevas series que pueden dar la sorpresa y mucho de qué hablar.

En este segundo grupo se encuentran La asistenta en Netflix, Sé lo que hicisteis el último verano en Amazon Prime Video y Al otro lado del instituto en Disney+.

Sin olvidarse de la primera serie producida por Filmin, Doctor Portuondo, y la primera en español de Starzplay, Malayerba.

'La asistenta' (1 de octubre, Netflix)

Con la autobiografía Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive de Stephanie Land como punto de partida, Molly Smith Metzler ha creado La asistenta. La protagonista es una joven madre que se quedó embarazada cuando prácticamente acababa de empezar la universidad teniendo que aparcar sus sueños de ser escritora. Un día decide abandonar a su marido, con un comportamiento abusivo, y se marcha con su bebé y lo puesto. Entonces comienza la cruda realidad de ser una madre soltera. Ella está dispuesta a hacer lo que sea por sacar adelante a su hija. Margaret Qualley, que despuntó con su papel en The Leftovers, compartirá pantalla con su madre, Andie MacDowell.

'The Good Doctor' (5 de octubre, AXN)

Quienes han seguido el crecimiento personal y profesional del doctor Shaun Murphy (Freddie Highmore), que ha cautivado a tanta gente en todo el mundo, tienen una nueva cita con él y todo el equipo médico que lo acompaña en el hospital St. Bonaventure. Esta temporada, la quinta ya, arrancará con la fiesta de compromiso de Shaun con Lea. Está anunciada la incorporación al reparto de Rachel Bay Jones, pero se desconoce cuál será el rol de su personaje dentro de la serie. Lo único que se ha desvelado es que será recurrente.

Tres más: los estrenos de The Equalizer (Calle 13) y Moonshine (Movistar+) y la segunda temporada de Back to Life (Filmin).



'Acapulco' (8 de octubre, Apple TV+)

Máximo Gallardo (Enrique Arrizon) es un joven encantado con su nuevo trabajo. Ha entrado a formar parte de la plantilla de camareros de un resort de mucho éxito en Acapulco y disfruta ante las posibilidades que se le abren. O, al menos, eso creía. Una vez dentro del negocio resulta que para triunfar deberá lidiar con algunos aspectos que no entraban en la imagen que se había hecho del puesto. Contada en clave de comedia, la serie transcurre en 1984 y el actor Eugenio Derbez interpreta a la versión más adulta de Gallardo, que ejerce de narrador.

Una más: el estreno de Mucho más que listos (Netflix).



'Al otro lado del instituto' (13 de octubre, Disney+)

Antología de 8 episodios en la que cada capítulo cuenta con un reparto y una historia diferente. Y, sobre todo, con una situación y una prometedora aventura a la que deberán hacer frente sus protagonistas. Alienígenas, brujas, fantasmas, mundos paralelos… Todo lo que se pueda imaginar y crear a partir de la ciencia ficción y fantasía tiene cabida en esta serie basada en las obras del escritor de novelas de terror para jóvenes R. L. Stine. Con el material de este autor como material de base, Al otro lado del instituto plasma temas muy reales que preocupan a los adolescentes.

Una más: El estreno de Reservation Dogs (Star/Disney+)



'Sé lo que hicisteis el último verano' (15 de octubre, Amazon Prime Video)

La novela de Lois Duncan dio origen en los noventa a una exitosa saga de terror adolescente y ahora se convierte en el material adaptado por una serie. Todo comienza como en las películas, con un accidente de coche. El grupo de amigos que viajaban en ese vehículo huye del lugar y un año después un asesino les persigue. Sara Goodman, que también ejerce de productora, se ha encargado del guion. Madison Iseman, Bill Heck, Brianne Tju, Ezekiel Goodman, Ashley Moore, Sebastian Amoruso, Fiona Rene, Cassie Beck y Brooke Bloom son sus protagonistas.

Dos más: la cuarta de Little Things (Netflix) y la tercera de You (Netflix).



'Succession' (18 de octubre, HBO España)

La creada por Jesse Armstrong es, junto con The Good Fight, una de las series que más recomiendan los críticos 'seriéfilos'. La que llega ahora es la tercera temporada de esta historia empresarial de una familia en la que las rivalidades, las aspiraciones y las zancandillas se entrecruzan. De hecho, tras lo sucedido en la segunda temporada, el patriarca de la misma, interpretado por Brian Cox, no se encuentra en una posición precisamente cómoda. Y con él vuelven, cómo no, Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin, Alan Ruck, Nicholas Braun y Matthew Macfadyen, entre otros.

Tres más: la segunda temporada de Evil (Syfy), la cuarta de Intuición criminal (AXNI) y la séptima de Fear the Walking Dead (AMC).



'Invasión' (22 de octubre, Apple TV+)

El título de esta nueva serie de Apple TV+ casi lo dice todo. Trata de una invasión alienígena. Lo interesante es que no lo plantea, como suele ser lo habitual en la ciencia ficción tanto televisiva como cinematográfica, solo desde una perspectiva estadounidense. Oscar Simon Kinberg y David Weil, sus creadores, decidieron apostar por abrir su mente y narran lo que ocurre alrededor del mundo cuando los aliens invaden la Tierra. Tanto por la temática como por el nivel de producción de las series de la plataforma, Invasión puede ser una buen opción este mes. Además, su reparto está encabezado por Sam Neill.

Tres más: la novena temporada de The Blacklist (Movistar Series), la segunda de Locke & Key (Netflix) y el estreno de Ley y Orden: crimen organizado (Calle13).



'The Bite' (23 de octubre, Movistar+)

Robert y Michelle King tienen nuevo proyecto y eso siempre es una buena noticia. Suyas son las veneradas The Good Wife, The Good Fight y Evil. Ahora, con The Bite mezclan comedia y terror zombi con dos vecinas de un barrio neoyorkino condenadas al confinamiento por la pandemia. Rachel (Audra McDonald) es médico y está en crisis con su marido. Lily (Taylor Schilling) vive en el piso de arriba y se gana la vida con sesiones de BDSM. Ambas atienden a sus pacientes/clientes por videoconferencia. Y más o menos lo van llevando bien hasta que de pronto una variante del virus siembra aún más caos.

'La sangre helada' (25 de octubre, Movistar+)

La novela homónima de Patrick Sumner cobra vida con Colin Farrell y Jack O'Connell como protagonistas principales. El segundo es Patrick Sumner, cirujano que arrastra un fuerte trauma tras su paso por la India como parte del ejército británico. Huyendo de sus fantasmas, se enrola en un ballenero donde entabla relación con Henry Drax (Colin Farrell), alguien totalmente opuesto a él y que ejerce como arponero. Quizá su decisión no haya sido la más acertada.

'Todo lo otro' (26 de octubre, HBO Max)

Dafne es una treintañera que, como le pasa a tanta gente cuando alcanza la edad adulta, se encuentra con una vida que poco o nada tiene que ver con lo que pensaba que sería cuando se hacía sus castillos en el aire. Acaba de dejarlo con su novio, tiene un trabajo que preferiría no tener y, por si eso fuera poco, se ha dado cuenta de que le gusta su mejor amigo. Dafne, esta mujer con una vida tan complicada y frustrante como describe la sinopsis de la serie, está interpretada por Abril Zamora que, además, escribe y dirige una temporada de ocho capítulos de media hora ambientada en Madrid.

Una más: la octava de Endeavour (Filmin).



'Doctor Portuondo' (29 de octubre, Filmin)

Filmin se ha lanzado a la producción de series y la primera es esta, Doctor Portuondo. Carlo Padial adapta, con la colaboración de Carlos de Riego, su propia novela y dirige los seis episodios de media hora de duración que componen esta comedia con algo de autobiografía. La acción sigue al personaje interpretado por Nacho Sánchez, que acude a la consulta de su psicoanalista, el doctor Portuondo del título, al queda vida Jorge Perugorría. Por su consulta pasarán también Berto Romero, Arturo Valls, Elisabeth Casanovas, David Pareja, Judit Martí y Llimoo.

Tres más: los estrenos de El tiempo que te doy (Netflix), Sueño bendito (Amazon Prime Video) y Swagger (Apple TV+)



'Malayerba' (31 de octubre Starzplay)

El la primera serie de Starzplay en español y sigue a tres jóvenes, Félix, Mariana e Ignacio, que deciden apostar por entrar en el mercado del cannabis medicinal. Acaba de ser legalizado en Colombia y ven una oportunidad de negocio que creen que no pueden dejar escapar. Todo les va rodado y su cadena de trabajo está bien engrasada. Mariana pone el campo de cultivo; Félix, la semilla; e Ignacio se encarga de la red de distribución. Un día se convierten en objetivo de investigación de una periodista y su empresa comienza a tambalearse. Algo en su pasado está a punto de salir a la luz y arruinar sus perspectivas.

Una más: la tercera temporada de Fantasmas (Movistar+).