Estas son las 10 organizaciones elegidas este año para 'Santander Emplea Cultura'

Emplea Cultura se ha convertido en una radiografía de la gestión y el empleo joven en el sector cultural, uno de los que más refleja la elevada tasa de desempleo juvenil. Según el último Anuario de Estadísticas Culturales que publica el Ministerio de Cultura y Deporte, el empleo en el sector cultural representa el 3,6% del total, aún ligeramente por debajo del 3,8% que muestra la media europea. Pero más llamativa es la baja calidad de buena parte de estos puestos de trabajo.



Jóvenes y no tan jóvenes estudiantes o con grados y posgrados en Historia del Arte, Bellas Artes o Humanidades, que además suman en su currículum máster en gestión cultural, idiomas o capacitación didáctica, sufren de lleno la precariedad laboral: se estima que sus salarios rondan entre 4 y seis euros la hora.

Para contribuir a paliar esta situación, Fundación Banco Santander puso en marcha en 2014 el programa Emplea Cultura, cuyo objetivo es servir de puente de unión entre profesionales en desempleo y organizaciones que necesitan cubrir un puesto de trabajo con determinados perfiles. Cada año selecciona diez organizaciones españolas que incorporarán a sus equipos a diez jóvenes con el apoyo de la Fundación, que financia íntegramente las contrataciones.

Estas son las diez organizaciones seleccionadas en esta nueva edición:



• Bee.Time. Este proyecto, desarrollado en Vejer de la Frontera (Cádiz), aúna el arte y la ecología. Su objetivo es dar solución a las adversidades actuales a las que se enfrentan las abejas a través de la investigación y la práctica de herramientas socio-ecológicas. Cuenta con una comunidad de aprendizaje de apicultores interesados en con apicultores interesados en proporcionar lugares en los que las abejas puedan fortalecerse, sin pensar en explotar sus productos, como parte integral de sus huertos. Además, fomenta un discurso cultural a través de la promoción de residencias artísticas donde invitamos a los artistas a responder y reflexionar sobre el trabajo que se lleva a cabo en los colmenares. "Queremos aumentar la conciencia de las fascinantes historias ocultas dentro de la colmena", explican.



• Blueproject Foundation, en Barcelona, es una organización multidisciplinar de arte y funciona como un laboratorio experimental para desarrollar nuevas ideas y como plataforma de producción de jóvenes artistas. Situado en una finca rehabilitada del barrio barcelonés del Born, cuenta con 500 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas, que albergan dos salas de exposiciones para proyectos expositivos tanto de nombres reconocidos como de artistas emergentes. Se trata de un espacio abierto cuyo principal objetivo es ofrecer una mirada respetuosa y diversa de la creación artística contemporánea internacional. "Es un lugar de reflexión y debate en torno a las problemáticas estéticas e intelectuales actuales que ayudan a comprender mejor y a disfrutar de la cultura", señalan desde esta Fundación. Sus puertas están abiertas a todo tipo de ideas, creaciones e iniciativas que ofrezcan una visión estimulante de la estética actual y futura: desde la performance, la danza o la música hasta la escultura o la instalación, pasando por la pintura y el vídeo.



• CAR Centro de Acercamiento a lo Rural. Es la sede en Madrid de Campo Adentro, un espacio abierto, dinámico e inclusivo que busca el encuentro campo-ciudad volviendo visibles y catalizando procesos creativos y sociales. Combina la investigación, la formación y la producción cultural a través de diferentes líneas de acción, desde un centro de documentación a una cantina o taller de autoedición. Su objetivo es "ser una ventana para la comunidad artística urbana a lo que está sucediendo en el campo, una casa de acogida de líderes rurales, artistas, investigadores y diferentes personas que se vinculan temporalmente al CAR desarrollando sus líneas de trabajo".



• Consonni ediciones. Esta editorial independiente del barrio bilbaíno de San Francisco Bilbao, nació en 1996. "Editamos libros, ebooks y podcasts con el objetivo de compartir pensamiento extraordinario, desbaratar los géneros literarios y traspasar el ensayo y la ficción", explican en su página web. Además, llevan a cabo proyectos de arte, talleres, encuentros, debates, radio-shows y residencias artísticas tanto en su propio espacio como en otros sitios y ciudades. "Nos la jugamos en las distancias cortas. Partiendo de la economía social y solidaria y de una comunidad de proximidad, apoyamos y amplificamos talento creativo local e internacional”, añaden.

• El Pavón Teatro Kamikaze, situado en el corazón de Madrid (en el castizo barrio de Embajadores) impulsa un teatro de repertorio, tanto clásico como moderno, para todos los públicos. Según sus responsables, “es un espacio para el entretenimiento, la reflexión, el diálogo y la trasformación. Queremos que sea un lugar en el que te quieras quedar y al que siempre desees volver”. Además de la programación de artes escénicas, en este teatro tienen cabida lecturas, ensayos, conferencias, presentaciones, formación, educación, tertulias y todo tipo de actividades y experiencias.



• Factoría de Arte y Desarrollo SLU, también en Madrid, tiene como objetivo la gestión y difusión de proyectos y servicios relacionados con la cultura y el arte en sus más variadas manifestaciones, con el objeto de acercarlo a la población. “Nuestro propósito es promocionar las manifestaciones artísticas emergentes y con ello a sus protagonistas: los artistas”, asegura su director, para quien el carácter innovador de las producciones es un factor fundamental, “pues implica la construcción de nuevos imaginarios.” También cuenta con formación presencial y online para profesionales en los sectores cultural, desarrollo directivo y atención social.



• Fundación DARDO Instituto do deseño e das artes contemporáneas, en Santiago de Compostela, es una organización que nace para dar respuesta a las necesidades del sector artístico y contribuir al desarrollo de las industrias creativas, en especial en Galicia y Portugal, “potenciando la cualificación y las buenas prácticas profesionales como factor de mejora de la competitividad de personas y organizaciones”, indican. Una de las fórmulas que utiliza es la colaboración y las alianzas con otras instituciones tanto para aprovechar oportunidades estratégicas como para realizar una colaboración más constante. Esta asociación produce exposiciones, conferencias, talleres y cursos, y lleva a cabo un programa de mentoring, así como distintos modelos de residencias para creadores. Además, trabaja como consultora estratégica en los ámbitos del diseño y el arte contemporáneo, y cuenta con un archivo de creadores en constante actualización.



• ITgallery Solutions ofrece una solución tecnológica para galerías, artistas y coleccionistas, diseñada para aumentar la productividad. Esta organización de Las Palmas de gran Canaria, cuenta con una aplicación sencilla y ágil que te permite tener acceso a tus obras, tus contactos y tu negocio en cualquier momento, desde cualquier dispositivo. “Puedes confiar en tener tu colección lista para enseñar siempre que lo necesites, incluso sin conexión”, explican.



• Museo Chillida Leku, en Hernani, refleja la fusión entre el arte y la naturaleza. Las esculturas de Chillida se integran en el paisaje como si formaran parte de él. “En el jardín, las hayas, los robles y los magnolios conviven con las monumentales esculturas de acero y granito ubicadas en perfecto diálogo con el entorno”, destacan. El jardín de Chillida Leku, con una extensión de 11 hectáreas de terreno, alberga más de cuarenta esculturas el artista de tamaño monumental. Además de este espacio abierto, cuenta con el caserío Zabalaga, que el escultor rehabilitó manteniendo su identidad tradicional.



• Zuloark es una oficina abierta de arquitectura y urbanismo fundada en 2001 y con oficinas en Madrid, Berlín, La Coruña y Bolonia. Formada por un grupo de arquitectos, diseñadores, constructores y pensadores que operan en los campos de de la arquitectura, el urbanismo, el diseño, las pedagogías, la investigación y el desarrollo. Esta entidad ha desarrollado diferentes plataformas como "La Declaración Universal de los Derechos Urbanos", "Urbanleaks.org". También participa en el diseño y construcción de proyectos de mobiliario e instalaciones urbanas como Gran Vía / Gran Obra y su segunda vida para la Noche Blanca de Madrid 2010, siendo el proyecto finalista de la XI Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo.

Fundación Banco Santander dota a cada organización de 18.000 euros anuales destinados al salario de los nuevos jóvenes empleados. Esta dotación puede ser prorrogada un segundo año en un 50% (9.000 euros). Emplea Cultura acompaña tanto a las asociacines como a los candidatos durante todo el proceso, organizando encuentros y talleres.



Desde la puesta en marcha de este programa han participado organizaciones muy diferentes dentro del panorama cultural contemporáneo: colectivos de artistas, galerías, compañías de teatro, festivales, asociaciones, organizaciones de gestión cultural, proyectos educativos…Tanto las organizaciones como los empleados definen la experiencia de muy enriquecedora. "Emplea Cultura permite integrar en estructuras ya existentes perfiles que, al menos nosotros, no tenemos, lo cual te da una nueva visión. Desde la Fundación siempre están abiertos a solucionar cualquier pregunta o duda que hayamos tenido", señala Mónica Gutiérrez, miembro del colectivo Basurama. Este grupo de arquitectos, que desde hace más de 15 años recicla lo que otros desechan y construye un nuevo urbanismo, participó en la I edición. También Estrella Jiménez, que se incorporó al equipo de Feria Estampa, destaca la oportunidad que representó para ella poder colaborar al 100% en esta organización. "Es una oportunidad que no se puede dejar pasar. Yo no me lo pensaría".