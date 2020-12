'The Crown', la serie hecha por republicanos que el Gobierno británico no puede controlar

Muchos británicos miran la serie televisiva The Crown y no saben qué concluir: todos conocen el resultado inmediato o final, pero nadie sabe de los entresijos internos; la versión que ofrece Peter Morgan, guionista y creador, es agridulce. Por eso, hasta el Gobierno, en boca del ministerio de Cultura, ha intervenido sugiriendo (no obligando) que quizás convendría avisar en cada episodio de que se trata de una “dramatización” de lo que todos saben; desde la abdicación de Eduardo VIII en 1936, hasta, de momento, la llegada de Diana en 1981. Netflix ha contestado que no pondrá ningún aviso.

La promoción de la exitosa serie conlleva numerosas entrevistas con los protagonistas en las que se retratan en sus opiniones políticas. Cada temporada sale un republicano que se sorprende a sí mismo del misticismo generado por la familia Windsor. El narrador Peter Morgan fue el primero en decir que él es "firme republicano", y califica la monarquía de "virus mutante". En una entrevista a The Sunday Times atribuye su rechazo a la institución, "quizás porque soy de fuera, mis padres eran los dos refugiados; si alguien me hubiese dicho hace unos años el éxito que conseguiría esto [la serie], les hubiese contestado que era una locura o una conjetura alucinante". El guionista y creador, nacido en Londres hace 57 años, califica a Isabel II de "mujer de campo con limitada inteligencia". Morgan llevaba credenciales profesionales con los guiones de la película The Queen, Frost/Nixon o Trilogía Blair, de contenido político, cuando se puso a escribir The Crown.

En el guion de The Crown Morgan enfatiza el derecho, u origen, divino de la monarquía, que en 1953 (coronación de Isabel II) todavía atañe a Dios ante la perplejidad de la misma Isabel II. La gracia de Dios, es una frase recurrente en toda la serie. Un argumento, el del origen de la monarquía por la gracia de Dios, que divide a los británicos a la hora de analizar sus propias instituciones. Peter Morgan, en su entrevista, no se contiene de poner adjetivos como "deranged" (trastornada) o "insane" (insana o enferma) a la institución de la que, profesionalmente y ante su perplejidad, se está beneficiando con su narrativa y análisis televisivo.

En el elenco de actores, Tobias Menzies, uno de los que personifican al duque de Edimburgo, es también un declarado republicano. En amplia entrevista con Radio Times dice que "por instinto no me gusta la idea de poder hereditario ni los privilegios institucionalizados". Como Peter Morgan, Menzies se sorprende del éxito que tiene la serie y el cotilleo que ha generado entre los que se preguntan qué hay de ficción dramática y qué hay de real en la historia que encandila no sólo a británicos, sino también a extranjeros. "Mi madre se avergonzaría de mí por lo que estoy haciendo porque ella era, por convicción, antimonarquía", cuenta el actor que ha trabajado en Juego de Tronos, Outlander o Doctor Who.

Otro de los que se define como republicano, y laborista, es el actor Josh O'Connor, que interpreta al príncipe Carlos en la cuarta y actual temporada –la quinta está prevista para 2022-. En entrevista con The Guardian Weekend O'Connor, de 30 años de edad, dice abiertamente que "soy republicano" y añade que "sabía que la realeza existía y estaba ahí, aunque me era indiferente; como existen, podríamos seguir la táctica de utilizarlos para abolirlos". El actor, que en la pantalla se casa con Diana Spencer abriendo una caja de truenos en la institución, cree que "para que la vida del príncipe Carlos adquiera sentido se tiene que morir su madre". "Es difícil no sentir una cierta simpatía por alguien en esta situación porque es insana", rubrica Josh coincidiendo con Peter Morgan en el mismo adjetivo de insano o enfermo, calificativos atribuidos a distintos aspectos de esta historia.

Mientras muchos telespectadores que miran The Crown se preguntan sin respuesta qué es verdad y qué es mentira en la narración televisiva, el Palacio de Buckingham continúa lidiando con los tiempos en los que vive. La campaña Black Lives Matters ha llegado también a los aposentos reales con el aumento de los rechazos a los títulos honoríficos que aluden al imperio (perdido). Las distinciones se otorgan dos veces al año; en el cumpleaños de la reina y en Año Nuevo. En el último año, 68 personas de 2.504 rechazaron el galardón MBE (Miembro del Imperio Británico) u OBE (Orden del Imperio Británico), un 2,7%, un porcentaje pequeño que va en aumento en los últimos años teniendo en cuenta que para algunos británicos la obtención de una de estas medallas constituye el summum de la vida. En 2019, la cifra de desagradecidos fue de 2,1%; en 2018, de 2,2; en 2017, de 2,2; y en 2016 de 1,4. El salto del 1% al 2% se produjo en 2017 y parece que no cae, según fuentes del Gabinete de Gobierno.

En total, de 2011 a 2020, los ciudadanos que dijeron "no, gracias" a una medalla real fueron 443.

Un número que, grande o pequeño, ha sido suficiente para que los asesores de la reina y del Gobierno estudien una reforma del sistema de galardones honoríficos que lleva 700 años en funcionamiento, y que como todo lo que no se reforma, se queda obsoleto. La presentación de los premios al mérito, servicio o coraje podrían despojarse del término imperial, revisado actualmente en universidades, medios de comunicación, enseñanza y espacio público en general. La nueva mirada a la Historia está generando una visión distinta a la divulgada hasta hace una década: del colonizador al colonizado. El bagaje histórico es a menudo el mayor obstáculo con el que topa la política británica contemporánea, para lo bueno y para lo malo.