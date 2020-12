Hoy es 24 de diciembre, el tricentésimo quincuagésimo octavo día del año en el calendario gregoriano. Hoy celebramos el nacimiento de Jesús... y la "pizza cojonuda" que se comió Pedro Sánchez en el Luna Rosa.

10 años ya bua como pasa el tiempo no cambies nunca te quiero tweet de la pizza cojonuda de Pedro Sánchez https://t.co/iRIytkClOj — Dan (@Dan_trvlr) December 24, 2020

Feliz aniversario de la pizza cojonuda https://t.co/cGyfOB2HdP — paula???? (@paulaa1255) December 24, 2020

Un día estás cenando con tus colegas una pizza cojonuda y 10 años después estás gestionando una pandemia a nivel nacional https://t.co/37NYpqjcor — ???????? (@manupalmer) December 24, 2020

Efectivamente, se cumplen 10 años de uno de los tuits más famosos del hoy presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El de la pizza cojonuda en el Luna Rosa (un restaurante de Madrid). Forma ya parte de la historia de Twitter en España y de algunos de los tuits más celebrados de Pedro Sánchez allá por 2010 y 2011, cuando no podía imaginar que sería secretario general del PSOE y llegaría a mudarse al Palacio de la Moncloa. Cuando todos éramos más cándidos y Twitter aún no era lo que hoy es Twitter.

"Buenos días in the morning"; "Ser felicies"; "Hasta mañana my friends"; "Ser malos"; "Vaya paliza me están dando"; "a la cama"... también están entre sus hits, y el propio presidente lo sabe:

Mis primeros tuits fueron los mejores... Y lo sabéis. Felicidades a @TwitterSpain por estos 10 grandes años. #LoveTwitter — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 21, 2016

Aprovechamos para celebrar esta fecha histórica recordando algunos de esos hits, que ya resumió Tremending en aquella entrevista ficticia, también para la historia, a Pedro Sánchez "en su peor momento". Unos tuits que sorprendentemente (para bien) nunca ha borrado:

Ser malos! Buenas noches colegas — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 19, 2010

Buenos dias in the morning — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 22, 2011

Hasta mañana my friends — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 26, 2011

Ser felices — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) December 31, 2010

Vaya paliza me están dando... pic.twitter.com/cZn5Pujo — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 24, 2012

Según El Pais, Bob Esponja es el Lider de la TDT. No puedo estar mas de acuerdo, si no, que lo pregunten a nuestros hijos. A mi tb me gusta — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 14, 2010

En taxi, por el camino mas largo al destino; que digo? Hago? — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) December 13, 2010

La eterna pregunta..."@La_SER: ¿Es posible la amistad si hay sexo de por medio? — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 21, 2011

Llueva, nieve haga frío o calor, soy un abonado al café con hielo. 😉 pic.twitter.com/Ju9a9p0t — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 25, 2011

Bob Esponja es imbatible en casa, no puede con el ni el Madrid; a demain! — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 10, 2010

con el IPhone escacharrao desde el domingo...que paaaciieeencia con Movistarrr y que impotencia! desconotectado dl mundo! — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 18, 2011

La princesa Bella a los mandos del avión. Que mejor guía? 🙂 pic.twitter.com/OUfCZNAJ — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 30, 2012

Ooohhheeeeoooheeeee!!! Somos los mejores  — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 18, 2011