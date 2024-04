PP y Vox aprovechan el tiempo para "reflexionar" de Sánchez y redoblan su ofensiva

No habrá tregua para Pedro Sánchez. PP y Vox han redoblado sus ataques al presidente del Gobierno a raíz de la carta con la que anunció este miércoles que abría un periodo de reflexión sobre su futuro, dejando en el aire su continuidad como jefe del Ejecutivo. Derecha y extrema derecha han recibido el impasse de reflexión del líder socialista como una estratagema o una rabieta "infantil".

"Llegados a este punto, la pregunta que legítimamente me hago es ¿merece la pena todo esto? Sinceramente, no lo sé. Este ataque no tiene precedentes, es tan grave y tan burdo que necesito parar y reflexionar con mi esposa. Muchas veces se nos olvida que tras los políticos hay personas", decía en la misiva.

Esta decisión inédita en un presidente del Gobierno que ha congelado la política española hasta el próximo lunes viene motivada por la "estrategia de acoso y derribo", sostiene el líder socialista, que "lleva meses perpetrándose" contra él y su esposa. Ni PP ni Vox creen los motivos personales expuestos por Sánchez.

"No puede dimitir como quien se va de puente porque no le dan suficientemente la razón. El presidente del Gobierno de España no puede montar un espectáculo de adolescente para que vayan detrás diciéndole que no se vaya y que se quede", respondió Alberto Núñez Feijóo. En sintonía, Santiago Abascal: "Ya saben hasta qué punto es increíble la desvergüenza del socialismo y el comunismo, que miente, roba, pisotea al pueblo y cuando el pueblo le pide cuentas, se victimizan".

Los presidentes autonómicos del PP también han salido en tromba a juzgar la decisión de Sánchez. "Su carta es impresentable porque nos sume en una especie de vacío de poder, en un estado de paralegalidad (...) Busca confundir, embarrar y victimizarse para promover sentimientos entre su gente", aseguró Isabel Díaz Ayuso. "Ha mentido muchas veces y lo que se escucha en la calle es que esto forma parte del show de Sánchez. Resulta ya muy difícil creerle", criticó también el presidente andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla.

"Este truco del señor Sánchez está muy visto", ha dicho Jorge Azcón, presidente de Aragón. Para Fernando López Miras, presidente de Murcia, es una "nueva estrategia política y una maniobra de maquillaje" y para Alfonso Fernández Mañueco, "se ha cogido cuatro días libres" porque "se ve asfixiado por la corrupción". Nadie en el PP le concede a Sánchez ni el beneficio de la duda.

Además, tampoco están dispuestos a asumir que sean un agente polarizador de la política. "Sin ningún rubor, el Sr. Feijóo y el Sr. Abascal, y los intereses que a ellos les mueven, han puesto en marcha lo que el gran escritor italiano Umberto Eco llamó "la máquina del fango". Esto es, tratar de deshumanizar y deslegitimar al adversario político a través de denuncias tan escandalosas como falsas", reflexionaba Sánchez en su carta.

Feijóo le ha contestado este jueves en una comparecencia en Génova en la que ha asegurado que "si a Sánchez le quitan las palabras ultra, extrema derecha y fachosfera no tendría nada que decir". El líder del PP ha defendido que hacen una "oposición responsable" y que el presidente del Gobierno está intentando trasladar a la oposición y a los medios de comunicación sus "problemas jurídicos".

La permanente contradicción del PP de Feijóo

Lo cierto es que pocas horas antes de que Sánchez diera a conocer sus dudas sobre la continuidad en La Moncloa, la vicesecretaria del PP Ester Muñoz ofreció una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados en la que manifestó lo siguiente: "Tenemos los escándalos que rodean al presidente en su entorno familiar. Ahí tenemos a su suegro que se enriquece con esas saunas, todos sabemos a qué tipo de saunas me refiero; tenemos a su padre, que se enriquece con Fondos de Next Generation; tenemos a su hermano, que ha mudado su domicilio a Portugal para no pagar impuestos en España; y por supuesto tenemos los escándalos en torno a las actividades de su mujer". Muñoz no ha podido explicar a qué se refería con "esas saunas que todos conocemos".

Además, también este miércoles, el PP aprobó la ampliación de la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado —donde tienen mayoría absoluta— para estrechar el cerco sobre Begoña Gómez. El letrado de la Cámara había advertido a los populares que su lista de comparecientes—que abarcaba a personas relaciones con la esposa de Sánchez— excedía los objetivos con los que fue planteada la comisión. Con este movimiento, el PP también se asegura la posibilidad de llamar a Begoña Gómez. Algo con lo que los de Feijóo han estado amenazando a Sánchez desde hace semanas si no daba explicaciones.

Así, no hay signos en el PP de querer dar marcha atrás a su ofensiva contra Sánchez, a pesar de que públicamente el presidente del partido reitere que no está cómodo con esta situación: "No me gusta", repitió este miércoles en una entrevista Onda Cero.

En privado, no son pocos los dirigentes del PP que reconocen que "no se debe cruzar la línea de la familia", pero callan cuando se les pregunta, por ejemplo, por las últimas declaraciones de Muñoz señalando al suegro, a la mujer, y al hermano de Sánchez.