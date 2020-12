Imagínate ser seguidor del líder del partido italiano Liga Norte, Matteo Salvini, y entrar a Amazon en busca de un libro para saber más de él. Entras en la sección de libros y la tarea parece fácil: en el top uno se encuentra una obra titulada 'Perché Salvini merita fiducia, rispetto e ammirazione' (Por qué Salvini merece confianza, respeto y admiración). Lo compras inmediatamente, esperas con ansias al mensajero y, cuando por fin llega el paquete a tu casa, lo que recibes es un libro con cientos de páginas en blanco. Ni rastro de las virtudes del político que la obra promete.

Esto es exactamente lo que le has ocurrido a cientos de seguidores del político ultraderechista que han caído en la trampa del misterioso escritor, Alex Green, el autor del best seller en Amazon Italia. Su libro se encuentra en el puesto número uno de lo más vendidos en el país y promete en la portada destacar los buenos valores del liguista italiano. Pero muchos no leen lo que escribe en el anuncio de la web: "Este libro está lleno de páginas vacías. Pese a años de investigación, no hemos podido encontrar nada que decir sobre este tema, así que por favor sentíos libres de utilizar este libro para los apuntes"

Poco se sabe de Alex Green, tal y como informa La Vanguardia, incluso puede ser un seudónimo. Lo que si sabe de él es que puede haber engañado al propio Amazon, quien recomienda comprar su libro en pack junto a "Soy Matteo Salvini. Entrevista en el espejo", un libro donde el político se sincera sobre su ideología y su "acción de Gobierno". Sin embargo, 'Perché Salvini merita fiducia, rispetto e ammirazione', no es más que una burla hacia el político. Un cuaderno totalmente en blanco que representa para el autor los atributos positivos de Salvini.

Libro "Perché Salvini Merita Fiducia Rispetto E Ammirazione" de Alex Green. — Amazon

Los admiradores de político que no han comprobado las verdaderas intenciones del libro se han visto indignados por la situación, por lo que no es sorprendente que tenga algunas malas críticas en la página de venta. "Una vergüenza y una estafa"; "Un libro vacío, doloroso y presuntuoso"; "se vende haciendo que solo los rojos estallen de risa, yo solo lo compré solo para hablar mal de él", estos son solo algunos de los comentarios que se pueden encontrar en las reseñas de la obra en Amazon.



Otros, sin embargo, siguen la corriente con comentarios positivos para que continúen la compra de este burla a Salvini. "Desde la primera página se evidencia una excelente profundidad y precisión del análisis histórico, político y social", escribe un comprador anónimo, pero que cuenta con la compra verificada y enseña el libro en una foto.



El libro esta causando fervor en Italia, que en pocas horas ha pasado de ocupar el puesto número uno en libros más vendidos de Ciencias Políticas a coronarse como el best seller general de Amazon. Sin duda, una crítica a la extrema derecha con la misma táctica utilizada que en la obra 'La hinteligencia militar' de Sergio Pesutic, un libro lleno de páginas vacías cuya intención era hacer una burla al Gobierno Chileno de Pinochet en 1986.