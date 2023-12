Las veinte mejores canciones del año

El año 2023 ha venido cargado de lanzamientos musicales. Un año muy prolífico, pues la posibilidad de publicar nuevos contenidos musicales ya no depende exclusivamente de las discográficas. Hoy en día, cualquiera con conocimientos básicos y los medios apropiados puede subir sus creaciones a las plataformas de streaming y generar una cascada musical imparable.

Ésta es una selección de los temas que más han destacado gracias a su innovación, sus producciones, sus letras y, también, su alcance comercial.

Sin distinción por géneros, por países o idiomas. En esta lista hay canciones de países tan dispares como Japón, Holanda, Dinamarca, Noruega, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos y hasta de España; y temas que oscilan entre el metal sinfónico, el folk nórdico, el J-pop, el metalcore, el tontipop, la electrónica y el pop más convencional.

20. 'Invictus' – Delain Feat Marko Hietala & Paolo Ribaldini

Delain ha sido desde hace más de 20 años una de las principales bandas del metal gótico a nivel europeo. Formada en 2002 en Holanda por Martijn Westerholt (ex Within Temptation), Delain se mantuvo en lo más alto del género gracias a sus potentes composiciones y a la extraordinaria voz de su vocalista Charlotte Wessels.

Tras alcanzar su máximo momento de popularidad con el lanzamiento de Apocalypse & Chill en 2020, su líder Martijn Westerholt anuncia que Delain se transformará en un proyecto solista, por lo que todos los miembros de la banda son expulsados sin explicación alguna. Esta noticia supuso un huracán dentro del metal europeo, sentenciando el final de la banda.

A lo largo de 2022 y pillándonos a todos por sorpresa, Delain regresa con una nueva formación, capitaneada por la cantante rumano-canadiense Diana Leah. Presentando los temas con cuentagotas, Delain presenta Dark Waters, un álbum repleto de temas en los que fusionan el power con el sinfónico, con el que logran que prácticamente nos olvidemos de su antigua formación y con el que llegan a su momento cumbre con la mencionada Invictus, en la que son acompañados por el ex Nightwish Marko Hietala y el emergente Paolo Ribaldini.

19. 'You Will Never Be Our God' – Xandria Feat Ralf Scheepers

Al igual que Delain, Xandria ha sido considerada mundialmente como una de las mejores bandas de metal sinfónico y progresivo desde mediados de los 90. Fundada en 1994 por Marco Heubaum y Niki Weltz en Alemania, Xandria se ha consolidado como la gran banda del sinfónico en todo Europa, con permiso de los gigantes Nightiwhs y Epica.

El principal problema de Xandria ha sido su inestabilidad, puesto que a lo largo de todos estos años ha cambiado hasta en siete ocasiones de vocalista, siendo la más sonada la expulsión de la magistral Dianne van Giersbergen, junto a la que acababan de publicar su mejor disco Theater Of Dimensions.

Tras años de silencio en los que parecía el final definitivo de la banda, a finales del 2022 anunciaron que The Wonders Still Awaiting sería su noveno disco y que vería la luz a lo largo del 2023. El disco, al igual que en el caso de Delain, ha tenido un éxito arrollador gracias a la epicidad de sus temas, la potentísima voz de su nueva vocalista, Ambre Vourvahis, y a una producción salvaje que nos lleva a momentos álgidos como en esta espectacular You Will Never Be Our God.

18. 'Naar Het Licht' – Froukje

Desde Holanda llega la jovencísima Froukje de tan sólo 22 años. A pesar de no contar aún con ningún disco, la joven solista ha ido presentando una veintena de sencillos en los que el pop y la electrónica son elevados a la máxima potencia. A pesar de la dificultad fonética del holandés, sus temas resultan muy adictivos.

17. 'The Summoning' – Sleep Token

Desde 2016, la banda formada en Londres no ha parado de ganar adeptos. El misticismo que rodea a la banda es único, puesto que el grupo es un colectivo anónimo y enmascarado dirigido por un líder que usa el apodo de Vessel. Se han clasificado en muchos géneros diferentes, incluido el metal alternativo, el post-rock/metal, el metal progresivo, el R&B y el indie rock/pop.

Gracias a sus eclécticas composiciones y a sus cuidados rituales en directo, la banda ha logrado que Take Me Back To Eden, su último trabajo, sea un álbum reclamado en todos los festivales de metal, gracias, en gran medida, a temas como The Summoning.

16. 'Esto no es una canción política' – Zahara

Zahara derivó hacia el techno tras la presentación de La Puta Rave, un tour en el que la artista transformaba los temas de su álbum Puta y algunos de sus clásicos en una sesión que parece surgir de los rincones más oscuros de Berlín. Durante estos directos, Zahara y su equipo presentaron ESTO NO ES UNA CANCIÓN POLÍTICA, que en principio era exclusiva para los directos pero que finalmente terminó en todas las plataformas de streaming. La canción es toda una declaración de intenciones, con una base techno a cargo de Perarnau IV que no deja indiferente a nadie.

15. 'Paris, Texas' – Lana Del Rey feat SYML

En marzo del 2023, Lana del Rey presentaba su noveno disco, Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd, considerado por la prensa especializada como uno de los mejores discos del año. En el álbum, Del Rey utiliza el piano como hilo conductor, llegando a su culmen en la preciosísima Paris,Texas, en la que samplea el tema I Wanted to Leave del artista indie SYML.

14. 'Flowers' – Miley Cyrus

Flowers se ha convertido sin dudas en el mayor himno de Miley Cyrus. A pesar de estar compuesta con una producción pop sencilla, su letra de empoderamiento, de amor propio, de superación y autocuidados le ha convertido en una de las canciones más populares del 2023.

13. 'Wireless' – Within Temptation

Para el lanzamiento de Bleed Out, el nuevo disco de la banda holandesa Within Temptation, los componentes del grupo han abandonado del todo el sonido sinfónico que los caracterizaba desde hace más de 20 años. En la actualidad, la banda capitaneada por Sharon Den Adel se ha centrado en los sonidos más puros del metal, acompañado por fuertes sintetizadores.

Bleed Out supone el disco más político de la banda, puesto que todos sus temas tratan temas políticos y sociales, como la guerra en Ucrania, el machismo (con beso de Rubiales incluido) o las injusticias del pueblo árabe. Wireless, la que posiblemente sea la canción más dura del disco, está inspirada en los hechos que desencadenaron la muerte de la activista iraní Mahsa Amini en Teherán por el simple hecho de llevar mal el velo.

12. 'Sanctify me' – In This Moment

In This Moment están de vuelta. Tras la pequeña decepción que supuso Mother, su anterior trabajo, la banda de metalcore californiana ha regresado con el espectacular GODMODE, un álbum repleto de los sonidos que los catapultaron a la fama como una de las bandas más atrevidas del mundo del metal. SANCTIFY ME aúna en una sola canción metal, electrónica, voz y una técnica de screaming que supera con creces todo lo que habíamos escuchado de la banda hasta hoy.

11. 'Mothlike' – Myrkur

La danesa Amalie Brunn, más conocida como Myrkur, regresa a sus raíces tras el hermoso Folkesange, publicado en 2020. Con el lanzamiento de Spine, Myrkr fusiona el folk pagano nórdico de Folkesange con los sonidos propios del black metal de sus anteriores trabajos como Mareridt o su álbum homónimo Myrkur. Mothlike muestra una fusión perfecta entre folk y black metal.

10. 'Church Outfit' – Poppy

La controvertida Poppy ha publicado un nuevo disco, Zig, un híbrido entre el PC Music y el metal. Pese a ser un álbum bastante irregular y de contener ciertas baladas que destruyen al completo la coherencia del disco, destaca entre sus temas la sobrecogedora Church Outfift, un claro ejemplo de canción que salva un álbum del desastre.

9. 'Rush' – Troye Sivan

Troye Sivan regala con Rush una de las mayores rompe pistas del año. Una obra pop atemporal que perdurará durante años. Rush supone toda una liberación: sentirse libre y conectado gracias a los cuerpos, a la música, a las drogas, al sexo y al amor. Rush es una producción sexy, divertida y alocada que nos recuerda a la mejor Kylie Minogue y al mejor house noventero.

8. 'The Universe' – Róisín Murphy Feeat DJ Koze

Róisín Murphy ha publicado este año The Hit Parade, el que posiblemente sea el mejor álbum de toda su carrera. The Universe destaca sobre el resto de los temas por su toque desenfadado, divertido, veraniego y en ocasiones absurdo.

7. 'Adulto funcional' – Carrera Blanca

Carrera Blanca es el dúo madrileño formado por Diana Montero y el compositor y productor Germán Gómez-Escolar. Comenzaron sus andanzas en 2022 con la divertidísima Ayuso Protégeme y ahora se consolidan como canción de crítica social con la imprescindible Adulto Funcional, un himno millennial que define la situación existencial de todos y cada uno de nosotros.

6. 'Labour' – Paris Paloma

La joven cantautora británica Paris Paloma, de tan solo 22 años, ha compuesto el himno feminista definitivo: Labour, una dramática, salvaje y directa venganza feminista a un hombre que emplea a las mujeres exclusivamente para atender sus necesidades.

5. 'Bardaginn' – Kalandra

El grupo de folk/rock noruego Kalandra ha sorprendido a todos sus seguidores con el lanzamiento de su nuevo sencillo Bardaginn, que significa duelo o batalla. Compuesta en old norse o el idioma nórdico antiguo, la canción nos habla de las batallas que experimenta el ser humano, ya sea consigo mismo como individuo con el mundo que le rodea. Para la composición del tema, la vocalista Katrine se asoció con el letrista y asesor lingüístico noruego Alexander Lykke y con los guitarristas Jogeir y Florian y el batería Oskar.

4. 'Be The Gal' – HANABIE

HANABIE ha sido sin duda una de las sorpresas del año. A pesar de comenzar su carrera musical en 2018, ha sido en este 2023 cuando el grupo japonés de metal y death core se ha metido a público y prensa en el bolsillo. Inspiradas en la estética Harajuku y en el J-pop y el kawaii propio de su país, HANABIE mezclan sin complejos el pop nacional con los sonidos más salvajes del metalcore gracias al virtuosismo de sus integrantes con los instrumentos y a la capacidad vocal de hacer guturales de su líder Yukina.

3. 'Padam Padam' – Kylie Minogue

Kylie Minogue lleva 40 años siendo una auténtica máquina de crear éxitos. A pesar de haberse mantenido con un perfil de popularidad bastante bajo en los últimos años, ha resurgido con Padam Padam, el single de presentación de su decimoquinto disco Tension, un álbum de electro-pop con el que ha vuelto a lo más alto de las listas de éxitos. El single se ha convertido en su mayor éxito desde la icónica Can't Get You Out Of My Head, gracias a viralizarse en Tik Tok y a su endiablado videoclip.

2. 'Freak Me Now' – Jessie Ware

La británica Jessie Ware lleva varios años haciendo las cosas bien. A pesar de no alcanzar el estatus de estrella del pop, la diva británica ha reinventado el pop de los 80 y 90, convirtiendo su música en himnos dance-pop atemporales.

Tras conquistarnos a todos con el espectacular What's Your Pleasure? en 2020, Ware repite la fórmula y la mejora con el lanzamiento del álbum That! Feels Good! en este 2023, uno de los mejores discos del año. Freak Me Now es el tema que se lleva el oro gracias a regalarnos un banger de histeria que no para desde su comienzo hasta su final.

1. 'Black Eye' – Allie X

Publicada en octubre de este mismo año, Allie X da un golpe sobre la mesa con un tema pop que absorbe la energía de los sintetizadores ochenteros y los inunda con una oscuridad envolvente y transformadora.

En Black Eye, de la cantante, compositora y artista visual canadiense trata temas como la resiliencia, la fuerza y la perseverancia frente a los desafíos que nos encontramos en el día a día. Nos habla de la necesidad de mantenerse enfocados y decididos frente a la adversidad y de desarrollar la capacidad de enfrentar el dolor.

PLAYLIST TOP 20