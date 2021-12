El último trabajo de Verónica Forqué en 'Masterchef Celebrity': "No me encuentro bien, estoy agotada"

La última vez que la actriz Verónica Forqué, hallada muerta este lunes en su domicilio de Pozuelo de Alarcón (Madrid), se puso delante de una cámara fue en la edición de este año de Masterchef Celebrity, el concurso culinario donde se convirtió en una de las grandes protagonistas por sus extemporáneas reacciones y que abandonó sin previo aviso a través de una emotiva –y ahora premonitoria– carta en la que explicaba el complicado momento que estaba viviendo.

En aquel mensaje Verónica Forqué anunciaba su salida del programa y así se lo explicó a los presentadores en un mensaje telefónico: "Pepe, soy Verónica. Jefe, no tengo buenas noticias. No me encuentro bien, estoy agotada. He luchado diez semanas, la experiencia de las mejores de mi vida, usted sabe jefe que yo soy muy luchadora y estoy aprendiendo mucho. Qué lástima, siento no poder estar a la altura pero es que no puedo, el cuerpo no puede, no puedo con mi alma. Volveré cuando esté buena".

Fue hace tan solo unos días –el pasado 30 de noviembre– cuando la actriz reapareció públicamente tras su abandono del concurso televisivo. Lo hizo ejerciendo como modelo en un desfile del diseñador Eduardo Navarrete. Verónica Forqué explicó entonces qué era lo mejor y lo peor que se llevaba de Masterchef y por qué había abandonado el concurso: "Circunstancias de la vida, pero no podía más", aseguró, confesando que aunque no se arrepentía de su decisión, volvería a vivir la experiencia sin dudarlo porque había sido "muy divertido".

En esa misma y ultima aparición pública, Verónica Forqué desveló que todavía no tenía proyectos "concretos" a la vista pero reconoció que le encantaría trabajar con su hija María.