Vetusta Morla se despide... hasta 2026, aunque antes presentará 'Figurantes'

"Ayer os queríamos compartir esto pero alguien nos contraprogramó". Vetusta Morla anuncia con ironía un parón en su carrera. El contraprogramador, claro, fue Pedro Sánchez, quien este jueves canceló su agenda y se planteó su continuidad como presidente del Gobierno tras la denuncia del sindicato ultra contra su esposa, Begoña Gómez.

La banda de Tres Cantos acompaña su mensaje en X, la red social antes conocida como Twitter, con una carta de despedida, al menos temporal: "Si todo va bien volveremos a juntarnos en 2026. Hasta entonces, veremos la acción desde otros lugares, empujaremos en otros proyectos, dedicaremos el tiempo a disfrutar y cuidar de nuestra gente, poner más lavadoras. En definitiva, vivir y disfrutar de la vida".

Cumplirán, eso sí, con sus compromisos de primavera y verano, varios conciertos ya cerrados en los que interpretarán las canciones de su nuevo disco, Figurantes, que se publicará el 31 de mayo. "No habrá videoclips ni exclusivas [...]. No habrá gira de dos años como solemos hacer, no habrá grandes espacios ni conciertos de Navidad", explican en el comunicado, donde precisan que actuarán de mayo a septiembre.

"Solo España, no habrá shows en el resto de Europa ni en América. Serán bolos muy especiales, de eso estamos seguros", asegura el grupo, que recuerda que después de publicar el disco Cable a tierra en 2021, durante el final de la gira, "los seis tomamos la decisión de hacer un receso". La decisión de parar se tomó, pues hace aproximadamente un año, por lo que desde entonces vivieron "fuera de la órbita de Vetusta Morla".



Pucho, Guillermo Galván, Juan Manuel Latorre, David García, Jorge González y Álvaro B. Baglietto argumentan que la pausa responde a una "cuestión de salud", después de trabajar "muchos años seguidos a un ritmo vertiginoso". Durante ese tiempo, señalan, han intentado protegerse de la "picadora humana" de la industria. "El nivel de exigencia musical y extra musical es, en ocasiones, enfermizo", critican.

Sin embargo, Vetusta Mola no solo continuó con la gira, sino que también empezó a grabar en el estudio. "Aquella decisión nos pilló rodeados de canciones nuevas entre las manos", por lo que se olvidaron de "todo el ruido que había alrededor" registrando nuevos temas. Entonces, surgió la disyuntiva: "Al principio pensamos en sacarlo de golpe para luego desaparecer". Luego decidieron presentarlo en directo.

Cuando termine la gira, dirán hasta luego, porque el comunicado no debería interpretarse como un adiós. "Si todo va bien volveremos a juntarnos en 2026". O sea, que el parón podría al menos durar un año y medio, desde octubre hasta que decidan regresar. Los fanes de la banda, que debutó en 2008 con el disco Un día en el mundo, ya calientan motores para la presentación de Figurantes. "Aprovecharemos los compromisos que ya teníamos cerrados para presentarlo como se merece". Aquí puedes consultar toda la información sobre la gira.