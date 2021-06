En otoño de 2020, el cineasta británico Mobeen Azhar, quería investigar cómo Spears acabó bajo la tutela de su padre y viajó desde Los Ángeles a Kentwood, Louisiana, la ciudad natal de Spears para tratar de entender la cuestión de la tutela y visitó uno de los clubs de fans más apasionados por la cantante y creadores del movimiento #FreeBritney.

Lo que descubrió está plasmado en el documental La batalla por Britney, una cinta que se estrena el 23 de junio en Movistar+."Me encontré en un mundo de abogados, superfans y paparazzi y pasé tiempo con muchas de las personas que han tenido un asiento en primera fila en la vida de Britney", explica Azhar, que precisa que el documental "aprovecha la energía del movimiento #FreeBritney y cuestiona la industria, el fandom y las leyes que facilitan el tutelaje".

La cinta cuenta con muchos testimonios de las dos partes implicadas, como el del maquillador de Britney Spears, Billy Brasfield; su ex coreógrafo, Brian Friedman; el famoso bloguero Pérez Hilton o la abogada Lisa MacCarley, entre otros.

En febrero, la Justicia le negó la potestad absoluta sobre los bienes de su hija y el miércoles 23 de junio, la cantante, de 39 años, tomará la palabra para declarar, por primera vez, sobre su custodia. A continuación, repasamos los principales acontecimientos en la vida de Spears, que ahora tiene 39 años.



En 1992 Participa en el programa de televisión The Mickey Mouse Club con Justin Timberlake, Christina Aguilera y Ryan Gosling. En 1997 firma un contrato discográfico a los 15 años.

A los 16 años, lanza el single debut ...Baby One More Time, que encabeza las listas Billboard Hot 100 durante dos semanas. En 1999, su álbum de debut, del mismo nombre, encabeza las listas de éxitos en 15 países. Ya en el año 2000 el segundo álbum de estudio, Oops!...I Did It Again, bate récords. Spears confirma que está saliendo con Justin Timberlake.

Spears actúa como invitada en el espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl, en el 2001, cuando también lanza su tercer álbum y canta con una pitón sobre el hombro. En 2002 Spears protagoniza su primera película, Crossroads. Su relación con Timberlake termina. En 2003 publica su cuarto álbum de estudio.

La cantante se casa en el año 2004 con su amigo de la infancia Jason Alexander en una ceremonia sorpresa en Las Vegas. El matrimonio es anulado tres días después. Nueve meses más tarde, se casa con el bailarín Kevin Federline. En 2005 nace su hijo Sean Preston y gana su primer y único premio Grammy por Toxic.

Su segundo hijo, Jayden James nace en 2006 y dos meses después Spears solicita el divorcio de su marido. Ya en 2007 Spears entra y sale de rehabilitación dos veces en cuestión de días, se rapa la cabeza en un salón de belleza de Los Ángeles y vuelve a entrar en rehabilitación. Perseguida por los paparazis, su comportamiento es cada vez más errático. Spears pierde la custodia de sus dos hijos y publica su quinto álbum de estudio. Interpreta Gimme More en los MTV Video Music Awards.

En 2008, Spears es hospitalizada en dos ocasiones por motivos psiquiátricos y es sometida a una tutela judicial en la que su padre, Jamie Spears, y un abogado toman el control de sus asuntos personales y comerciales. No se revela la naturaleza de su enfermedad mental. En diciembre, se publica su álbum de regreso Circus y en 2009 se embarca en una gira mundial para promocionarlo.

En 2011, Spears publica su séptimo álbum de estudio y se embarca en otra gira y en 2012 participa en la versión estadounidense del programa de talentos televisivos The X Factor como jueza. En 2013, la cantante comienza una residencia de dos años en Las Vegas y lanza su octavo álbum de estudio. La residencia se amplía posteriormente por otros dos años.

Entre 2016 y 2018 la artista publica su noveno álbum de estudio, realiza la gira mundial Piece of Me y anuncia otra residencia en Las Vegas para 2019. Actúa por última vez en público en octubre de 2018 en el Gran Premio de Fórmula 1 en Austin, Texas.

Una "pausa laboral indefinida"

Ya en 2019 Spears anuncia una "pausa laboral indefinida" y cancela su planeada residencia en Las Vegas, citando preocupación por la salud de su padre. Ingresa en un centro de salud mental diciendo que se está tomando "un poco de tiempo" para ella. El movimiento #FreeBritney es iniciado por sus seguidores, que creen que Spears está retenida contra su voluntad bajo la tutela. La cantante comparece ante el juez de Los Ángeles que lleva la tutela, pero su testimonio es secreto. El juez ordena una evaluación independiente de la tutela.

En agosto de 2020 un abogado de Spears pide que se sustituya al padre de la cantante como tutor. Jamie Spears califica el movimiento #FreeBritney como "una broma". Spears cuenta a sus seguidores de Instagram que quemó accidentalmente el gimnasio de su casa tras dejar dos velas encendidas.

En febrero de 2021 se emite el documental Framing Britney Spears, que atrae una mayor atención sobre su carrera y la tutela. Timberlake emite una disculpa a Spears por su rol en el escrutinio mediático que recibió cuando eran novios. Spears dice en su cuenta de Instagram que no ha visto el documental completo, pero que se sintió "avergonzada por la exposición extrema" y que lloró durante dos semanas. Un abogado de Jamie Spears señala que la cantante nunca ha pedido que se termine la tutela.

En abril de 2021 y a través de su abogado, Spears pide dirigirse personalmente al tribunal que lleva su tutela, pero no se especifican las razones. Este mismo mes, en junio, la cantante ha dicho en su página de Instagram que "no tiene ni idea" de si volverá a subirse a un escenario y que se está "divirtiendo ahora mismo".