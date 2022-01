Xavi Sarrià reivindica la memoria de los moriscos expulsados con un videoclip de estética distópica

Xavi Sarrià continúa haciendo de su música una herramienta de memoria y conciencia. Su anterior single No s’apaguen les estreles (No se apagan las estrellas) esbozaba un hilo rojo de las resistencias populares valencianas a partir de la figura de Guillem Agulló, el antifascista asesinado el 1993. Después, las referencias de la canción se desarrollaron en un documental del mismo nombre que algunas de estas historias citadas en la canción.

"Me veía como me estaba costando encontrar nuevas canciones y fue a partir de No s’apaguen les estreles que vi que tenemos un tesoro en nuestra propia historia que hay que poner en valor", explica Sarrià. Precisamente fue una escena de este documental (donde el también músico Pep Gimeno, Botifarra, se sorprende por el desconocimiento que tenía de la expulsión de los moriscos valencianos en el siglo XVII) lo que animó al músico a investigar y, finalmente, escribir la canción.

"Hemos hablado mucho de los Maulets, las Germanías o los maquis antifascistas, pero en cambio tenemos un capítulo esencial de nuestra historia que en los manuales escolares se liquida con un párrafo y del que apenas se ha hecho divulgación", explica Sarrià sobre la orden de Felipe III, en 1609, de expulsar de los reinos peninsulares todos aquellos descendentes de los musulmanes. Una operación de limpieza étnica masiva que requirió la colaboración de tropas de todo el Imperio Austriacista y que en el País Valencià supuso la expulsión de un tercio de la población y la despoblación de comarcas enteras. "Lo que no se explica nunca es que los moriscos eran los auténticos indígenas valencianos, los descendentes de los íberos convertidos al Islam y, aunque obligados a pasarse al cristianismo por los Reyes Católicos, capaces de mantener su lengua y cultura durante más de un siglo hasta la definitiva expulsión", continúa el músico.

Pero la inspiración de Sarrià con Gimeno no ha sido solo temática, sino también musical: "cuando oí al Botifarra y Ahmed Touzani [músico marroquí que lo acompaña] interpretando un cant de batre [canción tradicional rural valenciana] me impactó mucho aquella fuerza ancestral. Así como la historia de dos melodías (la valenciana y la marroquí) que habían estado separadas por la historia y la política pero que todavía eran capaces de reencontrarse y reconocerse. Así que decidí incluir el laúd árabe a mi canción". Entonces Sarrià empezó una investigación musical gracias a las fonotecas de canciones tradicionales recogidas por Vicent Torrent y el mismo Pep Gimeno. También el cant de batre de Gimeno y Touzani abre ‘La nit ferida’, completando así la conexión histórica y musical.

Xavi Sarrià. — Víctor Serna.

Aun así, Sarrià avisa que este ejercicio de recuperación de la memoria no viene acompañado de una estética historicista. Ni en el apartado musical, puesto que el músico no se aleja de su registro rockero fusionado con sonidos tradicionales que ya son la marca de la casa. Pero tampoco estético. El video que acompaña la canción presenta más bien un futuro distópico, donde jóvenes de estética punk armados con arcos y flechas resisten escondidos en cuevas a unos perseguidores sin identificar, unas imágenes que casan a la perfección con un texto inspirado en versos de poetas andalusíes como Ibn Amira, Abu Bakr Al Turtuxí e Ibn Jubayr. "Tanto la letra como la puesta en escena son más metafóricas –aclara Sarrià- donde explicamos que continuamos escondidos en nuestras cuevas y amarrados a nuestra cultura, a pesar de los intentos de hacernos desaparecer".

‘La nit ferida’ es el adelanto del segundo disco en solitario de Xavi Sarrià, previsto para abril y que todavía no tiene nombre. Aunque será un disco "donde se hablará mucho de nuestras raíces" Sarrià avanza que no será un disco temático centrado en la historia de las resistencias populares valencianas. "Habrá canciones con esta temática, pero otras muy diferentes", avisa.