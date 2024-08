Barcelona pone en marcha la 37ª edición de la Copa América: todo lo que debes saber sobre la gran competición náutica

Barcelona ultima los preparativos para dar el pistoletazo de salida este jueves a la Copa América, una competición de vela internacional que ha reavivado la lucha vecinal contra los grandes eventos deportivos en una ciudad cada vez más saturada por el turismo. Varios barrios afectados y movimientos sociales han denunciado el "alud" de demanda para comprar pisos en la Barceloneta en los últimos años, la apertura de negocios de lujo, la ocupación de espacios y equipamientos públicos y un encarecimiento generalizado.

Pese a la oposición vecinal, la Copa América tendrá un fuerte impacto en la ciudad, tanto económico como social y cultural. Según ha explicado la organización de la competición, America's Cup Event Barcelona (ACE), el Race Village del Moll de la Fusta será el centro neurálgico para seguir el evento y tendrá un aforamiento para 9.500 personas. El espacio abrirá el jueves para los cuatro días de la Regata Preliminar, y posteriormente reabrirá a partir del 29 de agosto, cuando ya estará operativo de forma permanente hasta finales de octubre.

Trabajadores realizan las últimas tareas en el 'Race Village' de la Copa del América, situado a lo largo del 'Moll de la Fusta' de Barcelona. — Toni Albir / EFE

¿Cuándo comienza la competición y cuántos equipos hay?

El jueves será la primera vez que se podrán ver juntos los seis equipos que se disputan el trofeo: el Defensor, Emirates Team New Zealand, y los Desafiadores INEOS Britannia, Alinghi Red Bull Racing, Luna Rubia Prada Pirelli, New York Yacht Club American Magic y Orient Express Racing Team. Este jueves será el día de la inauguración, pero la competición oficial no empezará hasta septiembre.

Puntos para disfrutar de la competición y horarios

Las regatas se disputarán entre las 14.00 y las 16.00 horas (siempre en función de las condiciones climatológicas del día), y se podrán seguir desde las playas de la ciudad. Sin embargo, el gran espacio de encuentro será el Race Village del Moll de la Fusta, que se ha diseñado como un gran punto neurálgico para vivir la competición desde unas grandes pantallas y contará con una superficie de unos 25.000 metros cuadrados.

El evento se podrá ver en directo desde el dique de abrigo del Port Olímpic y la plaza Rosa dels Vents

Aparte del Race Village, en la zona de playas habrá "Fan Zones" en la plaza del Mar y en los entornos del Bogatell. En los tres casos hay grandes pantallas para poder seguir la regata con una realización televisiva que permite entender que está pasando.

Además, también se podrá ver en directo desde atalayas como el dique de abrigo del Port Olímpic, así como la plaza Rosa dels Vents y el nuevo paseo del Trenca Ones, que serán miradores ciudadanos, sobre todo para ver las salidas y llegadas de las regatas. Todos los espacios que entrarán en servicio el jueves están abiertos a la ciudadanía y serán gratuitos, aunque habrá un control de aforo por seguridad y se podrá cerrar el acceso en caso de acumulación excesiva de gente.

Oferta gastronómica

La oferta gastronómica que se ofrecerá pondrá el foco en la cocina catalana, y contará con restaurantes de renombre, que se irán alternando semanalmente. Cerca de 40 restaurantes ofrecerán a lo largo del evento comida. Además, habrá una zona de brasas con pescado fresco de la Cofradía de pescadores de Barcelona y carne y verduras del mercado de la Barceloneta.

Aspecto de la renovación del Port Olimpic de Barcelona, uno de los proyectos impulsados para reconectar de nuevo a la ciudadanía con el mar, aprovechando la llegada de la Copa del América de Vela. — Quique García / EFE

En transporte público, a pie o en bicicleta

Uno de los puntos clave tiene que ver con la gestión de la movilidad en la zona y en la Barceloneta. El Ayuntamiento de Barcelona recomienda llegar a las diferentes zonas de visualización de la Copa América en transporte público, a pie o en bicicleta. El Plan de Movilidad que se ha desarrollado contempla que los vecinos de la Barceloneta, así como los trabajadores del ámbito tengan siempre acceso en todo momento.

El barco del equipo francés Orient Express, y el barco del equipo británico Ineos Britannia, en Barcelona, participantes de la Copa America. — Alejandro García / EFE

El acceso con vehículo privado podrá quedar restringido

De hecho, se han acreditado 11.000 vehículos de personas que viven o trabajan la Barceloneta o disponen de una plaza de aparcamiento en el barrio en área verde o aparcamiento público o privado para moverse durante la Copa América, ya que el acceso con vehículo privado podrá quedar restringido, en determinadas horas y espacios, en función de la afluencia de público, salvo las motocicletas. Los servicios, entre los que se incluyen los vehículos de emergencia, transporte público, taxis y VTCs, además de los vehículos de distribución urbana de mercancías, también podrán desplazarse por la zona sin necesidad de acreditación.

Refuerzo en el transporte público

TMB reforzará el servicio de la línea 4, la línea amarilla, durante los fines de semana y los días de máxima afluencia por las competiciones o actos programados. Circulará hasta un 20% más de trenes, que incrementarán la oferta respecto al servicio habitual en la línea 4 en laborable y en fin de semana.

Aspecto de las inmediaciones del edificio del World Trade Center (WTC) en el Muelle de Barcelona. — Quique García / EFE

Las paradas de metro más cercanas para acceder a la zona son las de Barceloneta, Ciutadella/Vila Olímpica, Bogatell y Llacuna (L4); Drassanes (L3), y Marina (L1). En cualquier caso se aconseja a los usuarios que sigan las indicaciones de los empleados y de los sistemas de megafonía y señalización.

Por lo que respecta al servicio regular de autobús, TMB reforzará el servicio de las principales líneas que llegan al ámbito de la celebración que son las siguientes: D20, H16, V15, V19, V21, V23, V25, V27 y 47. Los refuerzos se aplicarán durante las horas punta del evento los mismos días que el refuerzo de la L4, los fines de semana y los días de máxima afluencia por competiciones o actos programados, en función de la demanda que pueda producirse.

Mapa amb els principals espais de la Copa Amèrica i els transports públics propers. — Ajuntament de Barcelona

Actos culturales

Cuando haya regatas, el Race Village recibirá cada día en el escenario principal a los regatistas, con un espectáculo para acercar a los equipos y aficionados. En ese mismo escenario también se programará actividad cultural y artística. Concretamente, el Ayuntamiento de Barcelona ofrecerá a partir del 30 de agosto una programación cultural y actuaciones musicales en el escenario principal.