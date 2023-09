Enrique Cerezo, sobre el 'caso Rubiales': "No sé quién tiene que pedir perdón a quién"​

El mundo del fútbol masculino sigue dando que hablar a la hora de posicionarse sobre el beso no consentido de Rubiales a la futbolista Jenni Hermoso. En este caso ha sido el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, quien ha declarado que no sabe "quién tiene que pedir perdón a quién" tras los hechos ocurridos en la ceremonia de premios de la final del Mundial femenino.

Cerezo ha dado estas declaraciones a la cadena Cope este miércoles durante las fiestas de la localidad madrileña de Majadahonda, donde ha sido el encargado de dar el pregón. "Yo no estoy en el cuerpo de Jenni Hermoso ni en el cuerpo de Rubiales, por lo que no sé quién le tiene que pedir perdón a quién. Si se lo tiene que pedir Rubiales a Jenni, se lo tendrá que pedir. Si no se lo ha pedido ya, se lo pedirá dentro de poco", ha valorado el mandatario rojiblanco.

El presidente del Atlético no ha querido hablar más al respecto ya que, según ha asegurado: "Es un tema que personalmente ni me preocupa, ni me importa, ni me gusta hablar de ello porque no tengo nada que decir".



Desde el estallido del caso Rubiales los posicionamientos del fútbol masculino han sido escasos. La falta de reacción cuando se produjo la agresión fue casi unánime, en los primeros días tan solo futbolistas como Borja Iglesias, Héctor Bellerín e Isco mostraron su apoyo a la jugadora.

De hecho, la selección masculina no condenó los hechos hasta pasadas dos semanas de lo ocurrido y además lo hizo mediante un escueto comunicado debido a las diferentes opiniones dentro del grupo. Una nota en la que, además, se evitó mencionar a la víctima, Jenni Hermoso.

Dani Carvajal, uno de los jugadores internacionales de la Roja, llegó a poner en duda la condición de víctima de Jenni Hermoso, al considerar que "hay estamentos legales que están considerando si realmente Jennifer es víctima de algo que se está investigando".

Además, el futbolista del Real Madrid aseguró que "hay que preservar la presunción de inocencia". Y añadió: "No creo que el presidente esté pasando momentos agradables, pero no estoy aquí para juzgar a nadie."