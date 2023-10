Jenni Hermoso, ante la Fiscalía por el beso forzado de Rubiales: "No me sentí respetada como persona"

La jugadora de la Selección Española Jenni Hermoso declaró a preguntas de la Fiscalía que el beso que le propinó el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales no fue consentido ni se sintió respetada como persona y futbolista. "Me estaban sometiendo a algo que yo en ningún momento busqué ni hice para encontrarme con esa situación", desveló.

En la declaración ante Fiscalía, adelantada por el programa 'Código 10' de Telecinco, la jugadora de fútbol ha narrado el momento en el que recibió el beso después de que España ganara el Mundial femenino. Según su relato, se abrazó con Rubiales y afirmó: "La que hemos liado". Después, el expresidente de la RFEF pegó un brinco sobre ella y le comentó "este Mundial lo hemos ganado gracias a ti".

Hermoso: "Lo siguiente ya fue sus manos en mi cabeza y ya ahí no escuché nada más. Me vi con el beso en la boca"

"Lo siguiente ya fue sus manos en mi cabeza y ya ahí no escuché nada más. Me vi con el beso en la boca y ya directamente me bajé a la tarima con mis compañeras", rememoró Hermoso a preguntas de la fiscal de la Audiencia Nacional Marta Durántez. "Ni me lo esperaba", añadió la deportista.

En este punto, la futbolista recordó que la victoria del Mundial fue un "hecho histórico" que costó "la vida conseguirlo"". "En ningún momento me podía esperar que pasara al final algo así (...) En una persona de confianza creo que nadie se esperaría que iba a usar ese momento para hacer algo así, por muy espontáneo que fuera", reprochó Hermoso, que también explicó que cuando bajó de la tarima contó lo sucedido con Rubiales a sus compañeras de equipo Alexia Putellas e Irene Paredes.

Cuestionada expresamente por si el beso fue consentido y si se sintió violentada o violada, Hermoso respondió que sí: "Claramente me sentí no respetada. En ese momento no se me respetó ni como jugadora ni como persona, estaba viviendo algo que era histórico", apostilló.

Hermoso continúa asegurando a la fiscal que prefirió continuar con la celebración debido al momento histórico que estaban viviendo y para no robar protagonismo ni a sus compañeras ni a la gesta. "El ambiente en el vestuario era enloquecido: champán, cerveza... En ese momentó intenté hacer de tripas corazón y seguir disfrutando con mis compañeras", dice. La jugadora vuelve a revivir el momento en el que le enseñan el vídeo del beso, que ya circulaba por las redes sociales: "No había visto la imagen del beso. No había visto nada de lo que ya se estaba hablando hasta que me lo enseñan en el vestuario. Cuando vemos las imágenes es como... esto ha sido real".

Episodios de presión

"Bajé y me enseñaron un escrito, yo no dije ninguna palabra de ese escrito. Tenemos que poner esto porque se está liando mucho y tenemos que quitarle hierro al asunto"

Entonces, Hermoso explica como las presiones ya comenzaron en el mismo vestuario del estadio de Sidney, cuando Rubiales habla con ella a solas y le cuenta que "se está hablando mucho del beso". "Yo ahí le dije que yo sabía cómo había sido, que no había estado bien y que él sabía que le iba a caer". Entonces, Rubiales volvió a entrar al vestuario para anunciar que las jugadoras tenían un viaje pagado a Ibiza por haber ganado el Mundial. "Ahí ya estaba un poco nervioso. Yo estaba al lado de él y todo el rato me cogía", desvela Jenni Hermoso.

Luego, llegó el episodio del autobús. "Para el autobús, se hace un silencio mortal y me empiezan a decir desde delante que baje, que baje rápido. Bajé y me enseñaron un escrito, yo no dije ninguna palabra de ese escrito. Tenemos que poner esto porque se está liando mucho y tenemos que quitarle hierro al asunto. Yo le dije haced lo que queráis, pero no escribí ni dije ni una palabra de ese escrito. Me sentí coaccionada", afirmó la jugadora ante la fiscal.