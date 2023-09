Un jugador del Zaragoza celebra un gol a lo Rubiales y LaLiga lo denunciará

La victoria del Zaragoza en Cartagena ha dado que hablar y no precisamente por sus méritos futbolísticos. El delantero del equipo aragonés, Víctor Mollejo, celebró el tercer gol del conjunto con un gesto obsceno, llevándose las manos a sus partes íntimas. Una celebración que recuerda a la de Luis Rubiales en el palco presidencial después de que la selección femenina ganase el Mundial.

El futbolista del Zaragoza marcó el 1-3 en el tiempo de descuento y festejó el tanto agarrándose los testículos en señal de rabia, tras aprovechar un error del portero del equipo contrario, mientras sus compañeros se acercaban para celebrar.

Un gesto que le puede costar caro ya que LaLiga denunciará de oficio al jugador ante el Comité de Competición por gesto obsceno y celebración irrespetuosa. El árbitro del encuentro no amonestó al delantero ni recogió en acta los hechos, pero con la actuación de LaLiga el jugador se puede enfrentar a una sanción económica o de partidos.

El Comité de Competición podrá decidir si la acción de Mollejo se trata de una acción provocada por la efusividad del momento o, por el contrario, castigar el gesto obsceno. En este último caso se abren dos frentes: si se considera como una actitud grave el jugador podría ser sancionado entre cuatro a diez encuentros, mientras que si entienden que es leve sería de uno a cuatro partidos.

Tras el término del partido el jugador ha pedido disculpas mediante un vídeo publicado en las redes sociales del Zaragoza: "Pido disculpas a quien se haya sentido ofendido. Es un gesto que no corresponde con la educación que yo tengo. En frío me arrepiento mucho, ojalá haberlo cambiado. No era nada significativo ni me dirigía a absolutamente a nadie. No es excusa, pero pido disculpas. Lo siento y ya está".



Las denuncias por este tipo de celebraciones no son inusuales, es decir, no está directamente relacionada con el Caso Rubiales, ya que la propia normativa de la International Football Association Board (IFAB) recoge que "los jugadores pueden celebrar la consecución de un gol, pero sin extralimitarse". Entre esos límites se encuentra "actuar de forma provocadora o exaltada".

Varios jugadores y entrenadores de la liga española han sido sancionados por gestos de esta índole en años anteriores. El entrenador del Atlético de Madrid, 'Cholo' Simeone, fue amonestado con 20.000 euros por "conducta inapropiada" tras llevarse las manos a los testículos al celebrar un gol de su equipo contra la Juventus en la temporada 2018-19. Por el mismo gesto y la misma cantidad fue sancionado Cristiano Ronaldo esa misma temporada tras marcar un gol frente al Atlético.



El más reciente es el caso de Bolaño, jugador del Fuenlabrada, que fue expulsado del encuentro contra Unionistas la temporada pasada, tras dirigirse al público y agarrarse los genitales. Un gesto que le costó un partido de sanción.