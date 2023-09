Xabi Alonso, con las futbolistas españolas: "Mis hijas recordarán en el futuro por qué lucharon estas mujeres"

El español Xabi Alonso, entrenador del Bayer Leverkusen, se refirió este miércoles a la situación de las futbolistas de la selección española y sus reivindicaciones y dijo que "hacen falta acontecimientos como este para que algo bueno se ponga en marcha" y que sus "hijas recordarán por qué lucharon estas mujeres".

"Se proclamaron campeonas del mundo y deberíamos haber hablado de su éxito. Pero las jugadoras de la selección están luchando por sus derechos en este momento y esta es la única manera correcta", señaló Alonso en una rueda de prensa.

Xabi Alonso considera que "no se trata solo de España" y que "es un asunto internacional, como lo fue el movimiento Me Too en Estados Unidos hace unos años". El exjugador del Liverpool y del Real Madrid dejó claro la importancia de sus reivindicaciones: "No se trata sólo de cambios en el fútbol, sino en toda nuestra sociedad".

La actitud de Xabi Alonso, mostrando de manera clara y rotunda su solidaridad y apoyo a las futbolistas españolas tras el caso Rubiales, contrasta con el silencio generalizado entre los jugadores, quienes apenas se han manifestado sobre el beso no consentido en la final del Mundial a Jenni Hermoso, con honrosas excepciones.

El exfutbolista internacional considera que "a veces, por desgracia, hacen falta acontecimientos como este para que algo bueno se ponga en marcha". Por ello, concluyó, "mis hijas recordarán por qué lucharon estas mujeres". Según Xabi Alonso, "luchan por lo que es justo y, sobre todo, por un futuro mejor",