Amanda Gutiérrez, presidenta de Futpro: "Nos da miedo la incapacidad que tiene nuestro Gobierno de protegernos"

El beso de Luis Rubiales a la jugadora Jenni Hermoso durante la entrega de medallas del Mundial de fútbol femenino, sigue acaparando la actualidad. Este mismo viernes, en el que realizábamos esta entrevista a la presidenta del sindicato Futpro, Amanda Gutiérrez (Barcelona 1991), el que fuera hasta hace unos días presidente de la Real Federación Española de Fútbol comparecía ante la Audiencia Nacional para ser investigado por esos hechos. También este viernes, las futbolistas han vuelto a reafirmarse en su postura de no volver a la Selección mientras no se acometan cambios de calado . Sobre esto y otros asuntos conversamos con Gutiérrez, quien pide federaciones en las que sus miembros tengan perspectiva de género y trabajen por la igualdad. "Necesitamos instituciones que crean en la igualdad y que traten a las jugadoras como profesionales, que es algo que hasta el día de hoy, lamentablemente, no pasa", afirma.

Parece que las futbolistas no pueden mejorar su situación a menos que tomen medidas drásticas como la huelga de 2019, la renuncia de las internacionales a ser parte de la selección o la amenaza de no comenzar la Liga. ¿Cómo se explica todo esto?

Es triste, la verdad. Porque parece que las mujeres, en cualquier ámbito, tengamos que aprovechar los grandes triunfos o cuando tenemos el foco mediático para lograr cambios estructurales. Pasó en EEUU. Ellas ganaron un Mundial y presentaron una demanda contra su federación, también por discriminación salarial y a raíz de esto consiguieron cambios estructurales.

Duró años esa lucha. Y parece que ahora en España está pasando lo mismo. Ganamos un mundial y se está utilizando esa ola, ese foco mediático para pedir esos cambios estructurales. Da pena, la verdad. Porque es un indicativo de lo que he dicho: que esto es estructural y por lo tanto hay que cambiarlo todo, desde la base hasta la parte de arriba de la pirámide.

Y a todos. Porque, al final, si una persona hace ese discurso de odio delante de todo el mundo es porque tiene abajo gente que sabe que le va a apoyar y le va a aplaudir. Esto no ha acabado. Queda mucho por hacer.



¿Cómo valora desde Futpro la actuación de las instituciones españolas en relación al beso no consentido de Rubiales a Jenni Hermoso?

Pues muy insuficiente. Cuando se estaba haciendo la ley del deporte, desde Futpro presentamos una enmienda para que el acoso sexual fuera considerado con una sanción muy grave, pero nadie nos escuchó ni nos hizo caso. Si te vas a la ley del deporte, no está.

Al suceder lo que vimos en la entrega de medallas, nos dimos cuenta de que nuestro Gobierno no podía utilizar la ley del deporte para sancionar el acoso sexual porque ¡sorpresa! no habíamos hecho caso a Futpro y por lo tanto el acoso sexual se recogió como una falta grave, pero no muy grave. Y esa catalogación jurídica es la que ha impedido al Consejo Superior de Deportes quitar al anterior presidente.

"Ha habido un abandono por parte de las instituciones, que no escucharon a las futbolistas"

Entendemos que ha habido un abandono por parte de las instituciones, que no escuchan a las futbolistas (porque Futpro es el sindicato de las futbolistas) y por no escucharnos al final ha pasado todo lo que ha pasado.

La reacción de la FIFA fue rápida.

Sí, y la valoramos de forma muy positiva. Cuando estábamos viendo que a nivel nacional estábamos siendo incapaces, la FIFA actuó en menos tiempo y de forma más contundente y a nosotras nos alivió. Nos entristece que haya tenido que ser un organismo internacional privado el que nos ayude, cuando deberíamos tener los mecanismos suficientes en nuestro propio país para defendernos.

Porque es un hecho que lo ha visto el mundo entero. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera sido así? La FIFA no hubiera actuado si se produce en una competición nacional. Nos ha entristecido y obviamente nos da miedo.



¿Por qué miedo?

Por lo que he dicho. ¿Y si no hubiera sido en una competición internacional? ¿Y si hubiera sucedido en una competición nacional? No olvidemos que en la Liga F teníamos el caso del Alhana El Pozo, con un entrenador que se ha acreditado que ejerce acoso laboral al 68% de la plantilla. Futpro inició acciones legales contra este entrenador y tenemos esa resolución que enviamos a la Liga F, pero hasta el día de hoy no nos ha respondido y no han hecho nada. Por eso digo que nos da miedo la incapacidad que tiene nuestro Gobierno para protegernos.

Porque esto pasa en un Mundial y puede intervenir la FIFA. Aquí hace pocos meses ha pasado algo muy parecido en un club de primera división profesional y la LigaF no ha hecho absolutamente nada y el Consejo Superior de Deportes, tampoco.

¿Estas negociaciones cierran en falso las reivindicaciones de las jugadoras y siguen dejando la puerta abierta a nuevas acciones de presión para conseguir cambios?

No creo que nosotras tengamos que ejercer ningún medio de presión, y, de hecho, no es nuestra intención. Simplemente han sucedido una serie de hechos tras los que, como se comprenderá, debe haber cambios para que no se repitan. Y, mientras esto no suceda, las jugadoras tendrán que valorar si quieren volver o no.

En ningún momento ellas buscan no volver. Esto tiene que quedar muy claro. Ellas quieren jugar y nada les enorgullece más que llevar la camiseta de su selección. Pero hay que comprender que hay una serie de cambios que deben producirse. Hay que decir también que la Federación las está escuchando y ha empezado algunos de esos cambios, pero tampoco es algo que pueda producirse en 12 días.



Con respecto a la Federación de Fútbol, en un comunicado emitido por Futpro hace unas semanas más de 80 futbolistas pedían cambios profundos. ¿En qué punto estamos?

A raíz de lo que ocurrió en la copa del mundo y luego en la asamblea [de la federación en la que Rubiales se negó a dimitir], las futbolistas hicieron ese comunicado muy potente firmado por muchas jugadoras y al que se fueron añadiendo más. Lo que pedían eran cambios estructurales, porque lo que sucedió no era un hecho aislado.

"Hay que cambiarlo todo, desde la base hasta la parte de arriba de la pirámide"

Tanto la Federación, como la Liga F, como otras instituciones del deporte deben cambiar, porque en la actualidad están gestionadas y organizadas por personas que no tienen perspectiva de género, que son machistas y que tienen actitudes totalmente contrarias a la igualdad.

No pueden continuar teniendo esos cargos. Necesitamos que haya cambios. Necesitamos que en estos cargos haya personas, hombres y mujeres, da igual, pero que tengan esa perspectiva de género, que crean en la igualdad y que traten a las jugadoras como profesionales, que es algo que hasta el día de hoy, lamentablemente, no pasa.

¿Qué cambios concretos son necesarios y urgentes?

Nos consta que se han dado algunos. Nos consta que la Federación ha hecho varios cambios de los que se han pedido, pero faltan otros. Lo que tiene que ver con el cambio de estructura, de organigrama... Algunos se han dado y otros no.

Ahora es a las futbolistas a las que les toca decidir si esos cambios son suficientes y se vuelve o si no lo son y no vuelven. Cuando hablamos de cambios estructurales, hablamos de personas. Esas personas aplaudieron, esas que hacen discursos de odio. Al final son esas personas, porque tienen el poder, las que toman decisiones y las que no nos tratan como profesionales. Algunos de esos cambios se han dado, pero no todos.



¿Entre las medidas están pidiendo la reapertura o la revisión de la ley del deporte?

Estamos en ello, sí. Y somos optimistas en que la ley pueda revisarse en un plazo breve de tiempo, porque esta situación tampoco ha sido del agrado del CSD y sobre todo al ver que no tenían las herramientas para ayudar a la jugadora. Nos consta que el CSD buscará una solución para que esto no vuelva a ocurrir.

¿Qué papel ha jugado la solidaridad y el apoyo de jugadoras de primer nivel españolas y de todo el mundo a la hora de conseguir avances y en visibilizar esta discriminación?

"Necesitamos que en las federaciones haya personas que tengan perspectiva de género, que crean en la igualdad"

Es muy importante. Primero porque cuando sientes el apoyo de tus compañeras de otros países te da fuerza. Y cuando sientes el apoyo del colectivo de todas las jugadoras de España, te sientes más protegida y más capaz de salir adelante. No es lo mismo que ese cambio lo hagan dos jugadoras a que lo exijan 81, que son las que firmaron ese comunicado.

Y el apoyo de compañeras de otros países te da la tranquilidad. Eso que muchas veces nos decimos las mujeres de si estaré loca y en realidad estoy pidiendo demasiado. Cuando ves ese apoyo del extranjero y de otras mujeres ves que no estás loca porque estoy pidiendo lo mismo que tienen mis compañeros masculinos.

Hablando de solidaridad y de compañeros. ¿Qué sensación tuvo cuando escuchó el comunicado de la selección española masculina de fútbol sobre el beso no consentido de Rubiales a Hermoso?

Vergüenza. Porque, aparte de ser insuficiente y llegar tarde, cuando lo lees ves que lo que han hecho es decir cuatro palabras para quedar bien y luego añadir un párrafo pidiendo que por favor no se les vuelva a preguntar sobre esto. Encima, tuvimos a algún que otro compañero haciendo unas declaraciones que sonaron bastante surrealistas y la verdad es que no es lo que esperábamos de nuestros compañeros.

Las jugadoras nos quedamos con las declaraciones de aquellos compañeros, que por suerte sí que los ha habido, que se han mojado. Como fue el caso de Borja Iglesias, que fue el primero. Y el resto que han seguido la misma actitud. A ellos, eterno agradecimiento porque sí que han actuado como compañeros.



Este martes han llegado a un acuerdo de mínimos para desconvocar la huelga. A tenor de los comentarios de las jugadoras, parece que han sido migajas. ¿En qué se ha avanzado?

La huelga se convocó principalmente por lo económico, aunque obviamente falta muchísimo más que hablar. Pero como la patronal todo lo supeditaba al tema del salario, decidimos hablar primero sólo de esto. Y es lo que nos ha tenido 11 meses de negociación y al final las jugadoras acabaron convocando una huelga porque no éramos capaces de ponernos de acuerdo con la Liga F en el tema del sueldo.

Se llevó a cabo la primera jornada de huelga, pero la patronal seguía a pesar de ello sin mover su postura y lo que nos transmitían era que les daba absolutamente igual la huelga. Y que ya podíamos hacer toda una temporada de huelga que les daba exactamente lo mismo. Que no iban a cambiar de postura. Gracias a los mediadores que intervinieron y de la propuesta que hicieron, que consiste en [sueldos mínimos de] 21.000 euros este año 22.000 la siguiente y 23.000 al otro, se pudo desbloquear.

Los sindicatos consultamos a las jugadoras, que votaron que no, y los clubes votaron que sí. El problema era qué hacíamos. Tras hablar entre las partes y estando las jugadoras muy cansadas de esa actitud por parte de la patronal, aceptaron esa última propuesta.