La utilización de https://publico.es/descuentos/ (en lo sucesivo denominado como “Sitio web”) al acceder al Sitio web y/o al realizar cualquier acción activa para utilizar las funcionalidades del Sitio web implica y conlleva la aceptación de estos Términos y condiciones de uso del Sitio web. (en lo sucesivo denominado como “Usuario”). En el caso de que el Usuario no esté de acuerdo con estas condiciones, deberá no utilizar el Sitio web.

El contenido del Sitio web es gestionado por admitad GmbH (Heinz-Nixdorf-Straße 6, 74172 Neckarsulm, Deutschland, en lo sucesivo denominado como “ADM”).

El Sitio web tiene como objetivo proporcionar el acceso a códigos de descuento, códigos promocionales y otras ofertas de marketing al Usuario, lo que incluye el seguir los enlaces a otros sitios web.

Acceso al Sitio web

El Usuario debe disponer de todo el equipo y software necesario para poderse conectar al Sitio Web, entre otras cosas, un teléfono móvil o algún otro dispositivo de acceso, del mismo modo que una conexión estable a Internet. ADM puede interrumpir la funcionalidad de su Sitio web para realizar cualquier tarea de reparación, correción de sistemas, mantenimiento y/o mejoras que considere necesarias, sin necesidad de notificación previa al Usuario, y al aceptar estos Términos de uso que dichas interrupciones no pueden dar lugar a reclamaciones, económicas o de cualquier otra índole.

ADM puede modificar o interrumpir el acceso a su Sitio Web temporalmente o permanentemente.

ADM no garantiza la funcionalidad del Sitio web en todos los equipos y software.

Responsabilidad del Usuario

ADM no se hará responsable de cualquier pérdida o daño sufridos por el Usuario debido a que éste no haya respetado en modo alguno los presentes Términos de Uso. El Usuario se obliga a no utilizar el Sitio Web y cualesquiera otros servicios o bienes de ADM de forma indebida (incluyendo, a título meramente enunciativo y no limitativo, la violación de su finalidad no comercial), negligente o maliciosa, y a acatar lay respectivas leyes aplicables en cada país, respetar los derechos de ADM y de cualesquiera terceros, incluidos los derechos sobre denominación de marcas, patentes, derechos de autor y cualesquiera otros derechos de propiedad mercantil, intelectual o industrial. ADM se reserva el derecho a exigir responsabilidades al Usuario de conformidad con la legislación aplicable, así como el derecho a solicitar cualquier indemnización por daños y perjuicios causados por acciones dolosas o negligentes del Usuario.

Asimismo, el Usuario reconoce y acepta que no está permitida la utilización del Sitio Web con fines comerciales ni para fines distintos de los expresamente previstos por ADM o que se deriven del propio Sitio web.

Responsabilidad de ADM

ADM no garantiza la calidad, precisión, fiabilidad, corrección o moralidad de los datos, programas, información, Sitio Web u opiniones cualquiera que sea el origen ya provengan de su red o de redes a las que el Usuario pueda acceder a través de ADM. Al acceder al Sitio Web, el Usuario acepta que ADM queda exento de toda responsabilidad en relación con el Sitio Web. Asimismo, el Usuario asume bajo su exclusiva responsabilidad las consecuencias, daños o acciones que pudieran derivarse del acceso a dichos contenidos, así como de su reproducción o difusión.

ADM no garantiza que todos los códigos de descuento, códigos promocionales y ofertas de marketing estén operativos y/o sean correctos. El Usuario entiende y reconoce que el contenido mostrado en el Sitio Web es proporcionado por terceros, y que dichos terceros son responsables de cualquier inexactitud relativa a los códigos promocionales, códigos de descuento y ofertas mostradas en el Sitio Web.

ADM no se hace responsable por el Usuario de la disponibilidad técnica ni de los contenidos de las páginas web de terceros a las que se pueda acceder mediante enlace desde el Sitio Web.

ADM no se hace responsable de los hechos, actos o daños directos o indirectos que puedan derivarse de la utilización de terceros como consecuencia de la utilización de los contenidos pertenecientes a ADM. Esta garantía limitada y responsabilidad limitada mencionadas en los párrafos anteriores no aceptan los derechos estatutarios de los Usuarios.

El Sitio Web y el acceso al mismo se proporcionan bajo la base de "tal cual es" (“as is”), sin que ADM asuma responsabilidad alguna por las discrepancias que pudiesen existir entre las expectativas de los Usuarios y el Sitio Web en sí.

Derechos Intelectuales y Propiedad Industrial

En el Sitio Web, los contenidos y derechos de propiedad intelectual, programación y diseños web se encuentran protegidos, y cualquier reproducción, comunicación, divulgación y distribución de los mismos necesita de el previo consentimiento expreso y por escrito de ADM. Asimismo, todos los logotipos que aparecen en el Sitio Web, pertenecen a ADM o a los respectivos terceros, por lo que queda prohibida su reproducción o distribución bajo ningún medio sin el consentimiento expreso y por escrito otorgado por el titular y facilitado a ADM para su evaluación.

Precio del acceso al Sitio web

El acceso al Sitio web es proporcionado de forma gratuita y está sujeto a las otras secciones de los Términos de Uso.

Ley aplicable

La legislación alemana aplica a estos Términos de usos, German law applies to these Terms of use, con exclusión de sus normas de conflicto de leyes.

Uso del Sitio web por parte de los Usuarios

El Usuario debe ser mayor de edad y tener plena capacidad jurídica para utilizar el Sitio Web. La responsabilidad de determinar si el Usuario es mayor de edad y tiene derecho a usar el Sitio Web corresponde al Usuario, sin que ADM pueda asumir responsabilidad alguna por ello. Dado que cuando un Usuario menor de edad accede al Sitio Web no puede ser verificada esta circunstancia por ADM, ADM recuerda que corresponde a sus padres o tutores la responsabilidad de controlar el uso que los menores hacen del Sitio Web y, en concreto, del celular/computadora desde el que acceden al Sitio Web y al que tienen acceso el menor o terceros. ADM no puede controlar la utilización que los Usuarios hacen del Sitio Web. Por ello, no garantiza que el Sitio Web sea utilizado de conformidad con la legislación aplicable o las presentes Términos de uso. Corresponde al Usuario el cumplimiento de las presentes normas, en especial las relativas a los derechos de propiedad intelectual e industrial, absteniéndose de utilizar el Sitio Web con fines ilícitos o que vulneren o infrinjan los derechos e intereses de ADM o de terceros titulares de los mismos. Asimismo, salvo que ADM haya puesto a disposición de los Usuarios un sistema expresamente destinado a ello, los Usuarios deberán abstenerse de obtener o intentar obtener cualquier tipo de contenido en el Sitio Web, incluyendo, a título enunciativo y no limitativo, textos, gráficos, dibujos, archivos de sonido, imágenes, fotografías o vídeos. En concreto, ADM prohíbe cualquier descarga, copia o reproducción de los contenidos realizada por un Usuario, salvo autorización expresa de ADM. ADM no se hace responsable de los daños y perjuicios de toda naturaleza que pudieran derivarse de la utilización del Sitio web por el Usuario y de los contenidos ofrecidos en las páginas web de ADM. ADM no se hace responsable de los daños y perjuicios de toda naturaleza que pudieran derivarse de la utilización por parte de los Usuarios del Sitio Web y de los contenidos ofrecidos en los sitios web de ADM. El Sitio Web no debe ser utilizado para incurrir intencionadamente en conductas ilícitas, para crear, almacenar o difundir a sabiendas cualquier contenido ilegal, para infringir a sabiendas derechos de autor, para infringir a sabiendas cualquier derecho de propiedad intelectual, o para enviar spam o promover el envío de spam.

ADM también recuerda al Usuario que el uso del Sitio Web es una elección libre del Usuario, y al elegir hacerlo, el Usuario asume toda la responsabilidad de cumplir las leyes aplicables, así como de comportarse de acuerdo con las normas morales, éticas y otras normas y estándares sociales.

Contacto

Puedes ponerte en contacto con nosotros por correo electrónico descuentos@fairsavings.com o por correo ordinario en la dirección arriba indicada.