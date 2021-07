DIRECTO | La mitad de la población en España tiene ya la pauta completa

Países Bajos no tomará medidas adicionales a pesar del aumento de contagios

Países Bajos, donde los casos se han estabilizado después de un aumento explosivo en la última semana, no tomará medidas adicionales contra la covid-19, dijo este lunes el primer ministro en funciones, Mark Rutte. Añadió, en conferencia de prensa, que el equipo de expertos que asesora al Gobierno "ha examinado el panorama epidemiológico y no ha encontrado ninguna razón para recomendar medidas adicionales". El mandatario achacó las malas cifras de la semana pasada a que en algunos bares y restaurantes "las cosas no van bien" y le pidió a la industria que se aplique de manera estricta la obligación de que los clientes permanezcan sentados en espacios interiores.