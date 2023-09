El Ayuntamiento de Madrid aún debe 2,3 millones a los contribuyentes por el impuesto ilegal de la plusvalía municipal

El Ayuntamiento de Madrid, dirigido por José Luis Martínez Almeida, tiene pendiente de reembolso más de 2,3 de millones de euros a los contribuyentes por la devolución del inconstitucional impuesto de plusvalía municipal.

El impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), un tributo de titularidad municipal que se aplica en todos los casos de transmisión de un inmueble a otra persona, ya sea una venta, una herencia o una donación, fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional (TC) en octubre de 2021, al considerar que existía un error en el sistema de cálculo.

Desde ese momento todas las plusvalías que hubieran presentado una reclamación previa podrían ser devueltas. Esta resolución resultó un hándicap, ya que como explica Pablo Rabanal, fundador de la compañía de servicios legales reclamador.es, "sólo podrían optar al reembolso aquellos casos que hubieran presentado una reclamación antes de la decisión del TC, es decir, cuando se supone que era constitucional, por lo que quitaron el derecho a reclamar de repente a más dos millones de personas debido al impacto financiero que iba a tener en los ayuntamientos".

En todo caso, aquellas personas que ya hubieran presentado una primera reclamación ante el gobierno municipal sí tendrían derecho a la devolución de su pago. La compañía reclamador.es señala que, en su caso, ya venían denunciando desde meses antes, por lo que ya contaban con "una cartera significativa de demandas".

El Ayuntamiento de Madrid, el que más debe

Sin embargo, no todos los consistorios están realizando los reembolsos correspondientes y se acumulan retrasos de más de un año. El Ayuntamiento de Madrid tiene 2,3 millones con resoluciones definitivas pendientes de pago, según los datos de reclamador.es, a los que habría que sumar otros 9,8 millones aún sin pronunciamiento.

Ana Rodríguez, directora de operaciones de la entidad, señala que hay retrasos en diferentes municipios, pero la mayor problemática es con diferencia la del consistorio madrileño. "Todos los ayuntamientos se están poniendo al día desde esta resolución en la devolución de estos pagos. Sin embargo, el Ayuntamiento de Madrid, que también es el que tiene más volumen, lleva mucho tiempo con cantidades retenidas cuando se trata de resoluciones desfavorables para el ayuntamiento, es decir, la devolución para los ciudadanos".

"Es un poco desesperante porque Madrid no es un municipio con problemas financieros, tiene solvencia. Se trata de la devolución de un impuesto que se ha declarado inconstitucional, con resoluciones firmes de dos y tres años de antigüedad. Al contrario de lo que ocurre si tú por ejemplo le ganas un caso a un banco o a una aerolínea y no te pagan, se puede embargar las cuentas, pero en este caso al ser cuentas públicas no se pueden embargar. Entonces los denunciantes se quedan en un limbo donde básicamente te pagan cuando quieran", denuncia Rabanal.

Madrid ha recibido más de 1.000 reclamaciones por el cobro indebido de plusvalía

En concreto, el Ayuntamiento de la capital ha recibido más de 1.000 reclamaciones por el cobro indebido de plusvalía, siendo el municipio que más reclamaciones tiene presentadas en relación a la devolución del IVTNU en España.

El retraso en los pagos le va a costar al Ayuntamiento madrileño más de 20.000 euros, más la devolución de las cantidades indebidamente cobradas, debido a los intereses de demora que se continúan produciendo y que se generarán hasta que realicen la orden de pago.

El impuesto de plusvalía, junto con el impuesto de bienes inmuebles (IBI), que grava las propiedades inmobiliarias y los terrenos, son dos de los gravámenes más importantes para los ingresos de la mayoría de los ayuntamientos.

Otros ayuntamientos con una deuda menor

El segundo ayuntamiento con más pagos pendientes es el de Las Rozas de Madrid. Este consistorio tiene pendientes de pago 13 reclamaciones por un importe de 192.000 euros, muy lejos de las cantidades que debe la capital.

Además, si tenemos en cuenta el volumen de reclamaciones, los ayuntamientos de Alcorcón y Zaragoza también se encuentran entre los que acumulan una mayor deuda. La cantidad total que la compañía de servicios legales está reclamando a cada uno de estos ayuntamientos se encuentra en torno a los 300.000 euros.

Otro de los ayuntamientos con pagos adeudados a los contribuyentes es el de Barcelona. El consistorio dirigido por Jaume Collboni ha mostrado mayor agilidad en el proceso con una deuda de solo 27.000 euros, de los 38 asuntos que tenía pendientes, solo hay uno por recibir resolución.

Retrasos de más de un año en las devoluciones

Desde la entidad ponen el foco en los retrasos de más de un año en los reembolsos. Algo que para Rabanal es una forma de operar "absurda".

"Al devolver el importe éste también debe ser devuelto con el interés legal del dinero, lo que implica que, por pagarte tarde a las arcas públicas les cuesta más dinero de ahí que se añada este porcentaje. Por lo que si el ayuntamiento tiene el dinero necesario, como ocurre en la mayoría de estos casos, debería pagar cuánto antes a todas esas personas que tienen el derecho a que le devuelvan ese importe", señala.

A todo ello, hay que sumar los casos que aún se encuentran pendientes de resolución para la devolución de este gravamen municipal, a las que se van sumando demandas que aún están en plazo. En el caso del consistorio madrileño son 9,8 millones de euros aún sin pronunciamiento, según los datos de reclamador.es.