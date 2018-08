El 'holding' Grupo Baraka ha presentado una demanda contra RIU Hotels & Resorts ante los juzgados de Madrid por presuntamente negarse a escriturar 15.000 metros comerciales del Edificio España, ya comprometidos a favor de Baraka Renta -sociedad del grupo presidido por Trinitario Casanova- y pedirá que se paralicen las obras en el inmueble tras constatar que "no se están realizando conforme al proyecto pactado" entre ambas compañías. Tras conocer esta información, la cadena hotelera ha comunicado que reclamará daños y perjuicios si las obras del Edificio España se ven afectadas.

RIU Hotels & Resort ha aclarado hoy que Baraka no tiene ningún contrato de derecho a compra o a escriturar la zona comercial del Edificio España sino que en el momento de compra del inmueble firmó "un contrato de mandato, no representativo, de venta para la búsqueda de inversores de la zona comercial, que no ha cumplido", pese a los reiterados requerimientos por parte de la cadena.

En junio de 2017, el grupo de Casanova vendió la sociedad propietaria del Edificio España (que adquirió antes al grupo Wanda) a la cadena hotelera, firmando ambas partes un documento por el que Baraka Renta pasaría a ser propietaria de la zona comercial una vez que se avanzara en la construcción y se realizara la declaración definitiva de obra nueva y la escritura de división horizontal independiente.

Según ese acuerdo, en la operación estaba previsto que Baraka se encargaría de la gestión de estos 15.000 metros cuadrados en la parte inferior del edificio donde se contemplaba instalar unos grandes almacenes.

En un comunicado, Baraka señala que tras comprobar que las reformas del inmueble "no se están realizando conforme al proyecto pactado y a los informes correspondientes" solicitará la paralización de las obras del edificio.

El grupo empresarial Wanda cerró la venta del edificio España en junio de 2017 con el grupo inmobiliario Baraka por 272 millones de euros, que a su vez llegó a un acuerdo con RIU para adquirir el cien por cien del inmueble con la finalidad de abrir un hotel para verano de 2019. El edificio contará con una azotea de 1.500 metros cuadrados de espacio con un 'skybar' abierto a todo el público, además de una piscina y zona cubierta. Entre la compra y la rehabilitación, la cadena hotelera prevé invertir unos 400 millones de euros.

Cambios en la catalogación del edificio

La cadena mallorquina RIU logró la licencia de obras del Ayuntamiento de Madrid en septiembre del pasado año e inició en octubre los trabajos de remodelación proyectados en el inmueble, que albergará también un área comercial.

No obstante, en abril de este año el Ayuntamiento tuvo que remitir nuevamente a la Comunidad de Madrid el expediente de modificación del Plan General por el que se recuperaba para el edificio el nivel de protección que tenía con el PGOU de 1997 y que había sido rebajada por la Corporación anterior, encabezada por Ana Botella.

En la fase de las obras, tras los trabajos de conservación de la fachada, se incluye la licencia definitiva para la implantación de la actividad de hotel y zona comercial con la realización de obras de reestructuración parcial; acondicionamiento puntual para la ejecución de las compartimentaciones interiores y las instalaciones y obras exteriores para el montaje de elementos de identificación de la actividad.

El expediente fue enviado al Gobierno regional el pasado mes de octubre para su aprobación definitiva. La catalogación propuesta por el Ayuntamiento en dicho expediente supone recuperar el nivel de protección del edificio y ponía fin a la pretensión del anterior propietario, el grupo chino Wanda, de demoler el edificio.

Esta iniciativa supuso la retirada del recurso presentado por Ecologistas en Acción contra la descatalogación e hizo posible la venta del inmueble a Hoteles Riu, que ya ha iniciado la tramitación de la licencia para rehabilitar el edificio.