BBVA confía en que la CNMC apruebe la OPA sobre el Sabadell sin grandes condiciones

BBVA confía en que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) apruebe el proyecto de fusión con Banco Sabadell como consecuencia de la oferta pública de adquisición (OPA) incluso si el regulador decide llevar su análisis a la conocida como fase 2 (un estudio más profundo, que se puede prolongar hasta bien entrado 2025).

"Ir a fase 2 no es nuestro escenario base", ha recordado el consejero delegado de BBVA, Onur Genç, durante una rueda de prensa con motivo de la publicación de los resultados trimestrales del banco. "Si va a fase 2, teniendo en cuenta que no hay un problema de competencia (...) nuestra previsión es que debería ser aprobada sin condiciones estructurales, como hemos visto en operaciones anteriores, pero con algunos meses de retraso", ha explicado el consejero delegado.

Este jueves se cumplen exactamente cinco meses desde que BBVA remitió el proyecto a la CNMC, que está estudiando la operación desde entonces. Aunque legalmente el organismo dispone de un plazo de un mes para emitir su dictamen, el plazo se suspende siempre que se realiza una solicitud de información para poder analizar por completo la operación.

Si finalmente CNMC decide ampliar el análisis y llevarlo a fase 2, se ampliarían los plazos y podría extenderse hasta el primer trimestre de 2025, según señaló recientemente el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

Ese plazo de un mes está "a punto de terminar", según detalló un portavoz del regulador el miércoles. Por tanto, la CNMC comunicará su decisión a mediados de noviembre, ya sea aprobarla, rechazarla o elevarla a fase 2.

Durante la rueda de prensa, Genç también ha confirmado que el banco ha ofrecido ciertos compromisos a la CNMC para tratar de obtener el visto bueno a la operación. No obstante, no los ha desglosado porque ha querido mantener la confidencialidad del diálogo con el regulador.

Respecto a la posibilidad de que Competencia no tenga suficiente con los compromisos de BBVA y decida imponer condiciones adicionales, el CEO del banco ha recordado que existe la posibilidad de que si dichas condiciones deterioran el potencial de creación de valor, el banco puede retirar la oferta.

En todo caso, el directivo ha subrayado de nuevo los argumentos que esgrime desde hace meses el banco para defender que la operación tiene que ser aprobada en primera fase. Según Genç, la transacción no crea problemas de competencia porque España es un mercado competitivo, porque BBVA no será el mayor banco tras la fusión y porque no se exceden los baremos europeos que activan revisiones más en detalle de las operaciones de concentración.

"Respetamos lo que decida la CNMC, estamos sujetos a su decisión, pero si va a fase 2 no estaremos de acuerdo, pero seguiremos trabajando con ellos", ha defendido Genç.

Además, el consejero delegado ha indicado que, independientemente de en qué fase se apruebe la operación, debería ser aprobada con compromisos o condiciones "no estructurales", como fue el caso de la fusión de CaixaBank con Bankia.