BBVA se ofrece a trabajar con el Gobierno "para calmar cualquier preocupación" sobre la opa al Sabadell

El consejero delegado de BBVA, Onur Genç, ha indicado que el banco está dispuesto a trabajar con el Gobierno para allanar el camino de su oferta pública de adquisición (OPA) sobre Banco Sabadell y su posterior fusión.

"Estamos muy abiertos a trabajar con el Gobierno para poder calmar cualquier preocupación que pudieran tener. Ya lo hemos hecho muchas veces en el pasado con varios asuntos", ha indicado el ejecutivo durante su intervención en una conferencia organizada por Bank of America.

"Si podemos identificar esas áreas clave de preocupación, estamos preparados para calmarlas", ha agregado Genç.

Después de que se hiciera pública la intención de BBVA de hacerse con Sabadell, el Gobierno, a través del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, manifestó su rechazo a la operación. Y desde entonces no ha variado su postura en las múltiples intervenciones públicas que ha tenido.

En todo caso, desde el primer momento, la postura de BBVA es que el Gobierno acabará apreciando en algún momento lo positivo de la operación.

En la última actualización del folleto de la OPA que BBVA tiene registrado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), el banco avisó a los inversores del país del persistente rechazo de Cuerpo a la operación.

No obstante, BBVA pone de manifiesto que ninguna fusión se ha paralizado tras haberse producido una OPA. "BBVA no tiene conocimiento de ningún precedente de una operación española en la que la fusión tras tomar el control de una entidad de crédito no haya sido autorizada por el Ministerio de Economía", aseguraba el banco en el folleto de EEUU, por lo que considera su veto como una posibilidad "muy remota".

El consejero delegado de BBVA durante su intervención este miércoles ha recordado que la OPA todavía está sobre la mesa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMC) y que el escenario base que maneja el banco es que se apruebe en primera fase.

"Nuestra clara convicción es que no hay problemas de competencia en absoluto", ha indicado Genç, haciendo referencia a que la fusión entre CaixaBank y Bankia resultó en un banco mayor y el regulador no encontró problemas de competencia como para bloquearla. "[La OPA] debería ser aprobada en Fase 1", ha agregado.

Preguntado por la estrategia que podría tener BBVA con TSB en caso de que salga adelante la OPA, Genç ha recordado que se trata de una operación hostil y no pactada, por lo que BBVA carece de información sobre el banco británico.

"Respecto a TSB, primero tenemos que terminar la transacción y después entenderlo mejor. Así que ahora mismo no tenemos una estrategia sobre ellos porque no conocemos el activo", ha detallado el consejero delegado.