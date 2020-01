Boeing desvela los comentarios internos sobre el 737 MAX: "Está diseñado por payasos, supervisados por monos"

La fabricante de aviones estadounidenses Boeing publicó el jueves cientos de mensajes internos que contienen comentarios muy críticos sobre el desarrollo del 737 MAX, incluyendo uno que dice que el avión fue "diseñado por payasos que a su vez son supervisados por monos".

Los mensajes también muestran los intentos de eludir el escrutinio de los reguladores, con algunos empleados ridiculizando el avión, la compañía, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) y los reguladores de aviación extranjeros.

En un intercambio de mensajes del 8 de febrero de 2018, cuando el avión todavía no había sido inmovilizado y ocho meses antes del primero de los dos accidentes mortales que sufrió el modelo en un breve espacio de tiempo, un empleado pregunta a otro: "¿Pondrías a tu familia en un avión probado con el simulador MAX? Yo no lo haría". A lo que el segundo empleado responde: "No".

Varios aviones 737 MAX en las instalaciones de Boeing en el Aeropuerto Internacional del Condado de Grant, en Moses Lake (Washington). REUTERS / Lindsey Wasson

En particular, algunos de los mensajes revelan los esfuerzos de Boeing por evitar que la formación de pilotos mediante simuladores, un proceso costoso y que requiere mucho tiempo, sea un requisito para el 737 MAX.

El fabricante de aviones cambió de rumbo esta semana, al informar de que recomendará a los pilotos hacer el entrenamiento con simulador antes de que el 737 MAX pueda retomar los vuelos, un cambio notable con respecto a su postura anterior de que el entrenamiento basado en ordenador era suficiente, ya que el avión es similar a su predecesor, el 737 NG.

La difusión de los mensajes, que ponen de relieve una cultura agresiva de reducción de costes y la falta de respeto hacia la FAA, probablemente redunde en un agravamiento de la crisis de Boeing, que está tratando de volver a poner en el aire su avión más vendido y de recuperar la confianza del público.

El 737 MAX ha estado inmovilizado desde marzo, después de que un vuelo de Ethiopian Airlines se estrellara sólo cinco meses después de un accidente similar de Lion Air. Los dos accidentes se saldaron con 346 muertos.

La FAA dijo, sin embargo, que los mensajes no plantean nuevos problemas de seguridad, si bien "el tono y el contenido de algunos de los textos recogidos en los documentos es decepcionante". Boeing dijo que los mensajes "no reflejan la empresa que somos y necesitamos ser, son completamente inaceptables".

El mayor proveedor del 737 despide a 2.800 empleados

La compañía Spirit AeroSystems, la mayor proveedora de piezas del avión 737 MAX anunció este mismo viernes que despedirá a 2.800 empleados en sus instalaciones de Wichita (Kansas) a finales de mes.

En un comunicado, Spirit explicó que así lo ha decidido debido a la suspensión en la fabricaciión de los 737 Max, la incertidumbre sobre la fecha en que esta se reanudará y el nivel al que lo hará, teniendo en cuenta que ese modelo representa la mitad de su facturación anual.

La compañía fabrica el fuselaje y piezas del motor del Max 737, un 70% de su estructura y había producido materiales suficientes para 52 aviones un mes antes de que Boeing anunciara sus planes de congelar la producción de los aviones, según indicó Efe-DowJones.

Aparte del despido de los 2.800 trabajadores, que comenzará el 22 de enero, la firma planea aplicar "reducciones de personal más pequeñas a finales de mes en sus plantas de Tulsa y McAlester (Oklahoma), que también producen componentes del Max", y no descarta tomar nuevas decisiones "en el futuro".