Bruselas niega que haya congelado los fondos de recuperación de la UE para España

La Comisión Europea ha negado tajantemente este viernes que haya congelado parte de los fondos de recuperación de la Unión Europea para España, conocidos como Next Generation EU, y ha asegurado de que "toda afirmación" en ese sentido es "infundada".

El Ejecutivo comunitario salía así al paso de las informaciones publicadas en diversos medios conservadores españoles (entre ellos, ABC, La Razón o El Mundo), que se hicieron eco de una noticia de la agencia Bloomberg que señalaba que España marcha muy retrasada en la implantación de un sistema de auditoría para el control sobre el usos de los fondos europeos. Este mecanismo de auditoría está incluido entre los compromisos del Gobierno para acceder a los fondos (es el hito número 173 del plan de reformas español); y, según los medios españoles, Bruselas no entregaría más dinero del fondo Next Generation en tanto este sistema no estuviera plenamente operativo.

La portavoz de la Comisión Europea para asuntos económicos, Nuyts Veerle, publicó un hilo en su perfil de Twitter para negar estas informaciones. "Cualquier afirmación de que la Comisión ha congelado fondos a España bajo el mecanismo de recuperación y resiliencia es infundado", subraya la portavoz comunitaria en Twitter.

La portavoz asegura, además, que España ha "cumplido satisfactoriamente con todos los hitos y objetivos vinculados a todos los pagos solicitados hasta ahora", y recuerda ha recibido ya todo el dinero vinculado a los tramos hasta ahora solicitados y "han sido desembolsados" después de recibir la aprobación de los Estados miembro.

Hasta la fecha España ha recibido ya 31.036 millones de los fondos Next Generation EU, más del 44% de la asignación que le corresponde hasta 2026 millones, tras haberse completado ya la prefinanciación y los dos primeros pagos de las transferencias asignadas al país. España ha sido así el primer país en presentar y recibir estos dos desembolsos, lo que implica haber cumplido satisfactoriamente 83 hitos y 9 objetivos.

La portavoz de la Comisión explica también que que, en el marco del primer pago ejecutado, tanto los servicios comunitarios como los Veintisiete consideraron que el compromiso de establecer un sistema digital para vigilar y controlar el plan de recuperación (el citado hito 173) "se cumplió satisfactoriamente".

Con todo, la portavoz señala que "para asegurar el cumplimiento continuado" de ese reto, España asumió una serie de "compromisos" que están descritos desde la evaluación preliminar del primer tramo publicado en diciembre de 2021, una práctica que desde Bruselas advierten de que "no es una práctica inusual". "Otros Estados miembro han hecho compromisos similares", añade, y que explica que este tipo de condiciones "sólo son evaluadas en el momento de una petición de pago relevante".

Se está negociando un tercer pago

En el mismo sentido, fuentes del Gobierno que cita la agencia Efe aseguran igualmente que no hay bloqueo alguno en los fondos de la Unión Europea a España, y que tras recibir ya dos pagos, está negociando un tercer desembolso de unos 6.000 millones, que todavía no se ha solicitado y que estará ligado al cumplimiento de 29 hitos y objetivos (20 reformas y 9 inversiones). La vicepresidenta económica Nadia Calviño aseguró hace unas semanas que se han dado "todos los pasos necesarios" para cumplir con esos 29 hitos y objetivos.

Las citadas fuentes aseguran que el Gobierno que no tiene ninguna duda de que recibirá el tercer desembolso cuando se solicite, algo que ocurrirá cuando corresponda, y recuerdan que hace apenas tres meses se concedió a España el segundo desembolso.

Además, el Ejecutivo prevé presentar la adenda al Plan de Recuperación y aprobarla antes de que acabe el año para movilizar los 7.700 millones de euros de transferencias adicionales asignadas a España y los más de 84.000 millones de euros en préstamos.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Hacienda que cita la agencia Europa Press defienden que el Gobierno está aplicando desde el primer momento sistemas de información y trazabilidad de los fondos europeos. No obstante, estas fuentes reconocen que se trata de un proceso complejo, ya que la descentralización de la gestión de los fondos es un elemento que añade complejidad al proceso.

Las fuentes de Hacienda aseguran que el diálogo con las autoridades europeas es "fluido y constante" y quje la Comisión Europea es conocedora de que España está trabajando, en colaboración con la Agencia Tributaria, en las mejoras de los sistemas de información.

El sistema de sistema de auditoría, que se recoge, como se ha dicho, en el hito 173 (Sistema de Información Integrado del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia), estaba comprometido para el tercer trimestre de 2021. Aunque el hito está validado por Bruselas, se dejó un plazo de hasta nueve meses para solventar algunas de las deficiencias detectadas.