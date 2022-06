Estas pueden ser las consecuencias económicas de la ruptura de Argelia con España

Tras meses de tensiones diplomáticas, la cuerda se ha roto. Argelia ha movido ficha y ha interrumpido de manera "inmediata" el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con España, debido al acercamiento de Pedro Sánchez a Marruecos y a su "injustificable" posición respecto al Sáhara Occidental. La primera consecuencia de esta crisis ya ha llegado, la Asociación Profesional de Bancos y Establecimientos Financieros argelina (ABEF) ha ordenado congelar todas las operaciones bancarias relacionadas con el comercio hacia el Estado español, lo que podría dejar en el aire buena parte del suministro energético, además de poner en riesgo 1.887 millones de euros anuales de exportaciones enviadas hacia el país magrebí y las importaciones valoradas en 4.768 millones de euros, según los datos de 2021 ofrecidos por la Secretaria de Estado de Comercio.

El principal foco de conflicto puede estar en la dependencia que España tiene del gas argelino, que envía a través del MedGaz el 40% del hidrocarburo que consume el Estado. En los últimos meses, tras el estallido de la guerra en Ucrania, EEUU ha superado a Argelia y se ha convertido en el principal aliado gasista, aunque no todo el combustible adquirido ha sido para consumo interno, pues los metaneros lo han descargado en las regasificadoras españolas para ser almacenado y después reenviado hacia los países del norte de Europa, que han visto sus capacidades energéticas menguadas tras la ruptura de relaciones con Rusia.



El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha llamado a la calma y ha asegurado que el portazo diplomático de Argel no afectará a la seguridad energética española. "Estamos analizando el alcance práctico. El flujo de gas no tiene inconvenientes, así nos lo han trasladado las empresas", ha dicho. La llegada de combustible se rige por el contrato entre Naturgy y la energética argelina Sonatrach, cuya vigencia se alarga hasta 2032, por lo que no se espera que haya una ruptura de relaciones. Lo que si podría ocurrir es que la sanción se imponga en forma de subida de precios, ya que estos se revisan cada tres años.

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, también ha apuntado en esa dirección y ha advertido a Argelia de que una ruptura del contrato podría tener importantes consecuencias legales. "Las relaciones que existen entre la empresa de gas argelina Sonatrach y las empresas españolas que compran gas son comerciales, con obligaciones contractuales. Confío en que sigan funcionando. Si no, sería un tipo de problema más complejo de resolver, no a través de relaciones diplomáticas, sino probablemente a través de arbitrajes o tribunales", ha dicho este jueves.

Donde si podría haber consecuencias directas es en los mercados agropecuarios. Argelia tiene un peso importante en las importaciones nacionales y es el cuarto mercado internacional al que acude España para comprar carnes, pescados, aceites o cereales. Además, en 2021 fue el tercer comprador de productos ganaderos y agrarios, con transacciones por valor de 435 millones de euros, según los datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

En materia de financiera, Argelia ocupa el puesto 51 de la lista de países con inversiones en España, según los datos de Exteriores relativos al año 2018. Las compañías españolas tampoco ven atractivo movilizar su capital hacia el país norafricano, que ocupa el puesto 57 en el ranking de regiones donde las empresas invierten. Sin embargo, hay proyectos importantes entre ambos países que pueden quedar en el aire con esta nueva crisis diplomática, como el citado contrato entre Naturgy y Sonatrach por el gasoducto del MedGaz.

Abengoa ha construido y explota gran parte de las plantas de desalación de agua de mar, como las de Skikda o Honaine, impulsadas junto a Sacyr. Cepsa, por su parte, participa en cuatro concesiones de producción petrolifera en los pozos de Rhourde el Krouf RKF, Bir El M´Sana, Timimoun y Ourhoud. Se trata, no en vano, de acuerdos comerciales privados que podrían quedar fuera del movimiento diplomático de Argelia.