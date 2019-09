El déficit público alcanza el 2,09% del PIB en junio, el objetivo para todo el año

El déficit de la Administración Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social, sin incluir los ayuntamientos, se situó en el mes de junio en el 2,09% del PIB (superando ya por poco el objetivo para todo el año), lo que supone un 0,24 puntos porcentuales más que el registrado en el mismo periodo del año anterior, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Hacienda.

En los primeros seis meses del año, el déficit consolidado aumentó un 17,6% respecto al obtenido en el mismo período de 2018, situándose en 26.272 millones.

Hacienda explica que en el dato del primer semestre no se incluyen las cifras de las corporaciones locales, que vienen registrando superávit durante los últimos siete años, y añade que la comparación con el mismo periodo de 2018 no es homogénea, dado que la subida de las pensiones y del salario de los funcionarios no tiene equivalencia en los primeros meses del año pasado (en 2018, estos incrementos se computaron tras la aprobación de los Presupuestos del Estado en julio).

España acabó el año pasado con un déficit público del 2,48% del Producto Interior Bruto (PIB), por debajo del techo del 3% del pacto de estabilidad y crecimiento fijado por Bruselas, lo que permitió al país salir del procedimiento comunitario de déficit excesivo. El Banco de España ha señalado que espera que los números rojos de las cuenta púbilcas bajen al 2,4% del PIB en 2019, frente a la previsión del Gobierno de que este año se sitúe en el 2%.

En el desglose del déficit público en el primer semestre, la Administración Central ha registrado un déficit de 11.587 millones, el 0,92% del PIB (sin contar la ayuda a al sector financiero), con un incremento del 23,7% respecto al mismo periodo de 2018.

Por su parte, las comunidades autónomas registraron un déficit de 7.938 millones en los primeros seis meses de año, un 0,63% por ciento del PIB, lo que supone duplicar el objetivo fijado para todo el 2019 (el 0,3%).

Sólo el País Vasco ha cerrado la primera mitad del año con superávit (0,35% del PIB), mientras La Rioja, aunque con superávit, es la única comunidad por debajo del objetivo anual (un 0,14%).

Asturias (0,33%), País Vasco (0,35%), Canarias (0,37%), y Comunidad de Madrid (0,38%) superan ligeramente el 0,3% para todo el presente ejercicio. Las regiones que están más alejadas son Extremadura (1,35%), Navarra (1,25%), Murcia (1,23%), Baleares (1,20%), Castilla-La Mancha (1,12%) y Comunidad Valenciana (1,10%).

Entre medias, se situaron Andalucía (0,57%); Galicia (0,59%); Aragón (0,69%); Cataluña (0,72%); Cantabria (0,80%) y Castilla y León (0,81%).



Baja el del Estado hasta julio

Como es habitual, Hacienda adelantó también los datos del Estado hasta julio: el déficit se situó en los siete primeros meses del año en los 13.922 millones de euros, una cifra un 20,9% inferior a la del mismo periodo de 2018 y equivalente al 1,11% del PIB, gracias a los mayores ingresos tributarios y al efecto de la liquidación autonómica de 2017.

Los datos correspondientes a la ejecución presupuestaria del Estado hasta julio reflejan que en términos primarios (es decir, sin tener en cuenta los intereses de la deuda) la Administración Central se anotó un superávit de 1.051 millones (0,08% del PIB), frente al déficit de 2.127 millones (0,18% del PIB) del mismo periodo del pasado año.

Según los datos publicados este martes por el Ministerio de Hacienda, el aumento de los ingresos registrado entre enero y julio (un 5 %, hasta 114.835 millones) fue superior al de los gastos (un 1,4 %, hasta 128.757 millones).

Hacienda explica que el aumento de los ingresos viene impulsado tanto por la mejora de la recaudación tributaria (crece un 3,6%, hasta 96.767 millones) como por las transferencias entre administraciones, que repuntan un 17,5% por el efecto de la liquidación definitiva de la financiación autonómica de 2017, más positiva para el Estado que la del año anterior.