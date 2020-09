La pandemia de covid-19 ha afectado económicamente de forma desproporcionada a las mujeres en contraste con el resto de la población, hasta el punto de borrar décadas de progreso en materia de emancipación económica y brecha salarial.

Los últimos datos publicados por el Bureau of Labor Statistics (en español, Oficina de Estadísticas de Trabajo) observan un pico en la media de desempleo femenino en EEUU, afectando sobre todo a mujeres negras y latinas. La mayoría de los casos de abandono del trabajo entre los 25 y 54 años se produce por la presencia en el ámbito doméstico al tener hijos bajo su cuidado.

Esta brecha, que en los últimos años parecía decrecer, se ha disparado durante los últimos meses. Según Bloomberg, los economistas predicen que las consecuencias económicas de la crisis sanitaria para las mujeres, serán a largo plazo.

Es el caso de Nancy Weindruch, de 36 años. Tenía un trabajo en telecomunicaciones, pero tuvo que dejarlo en julio para cuidar de su hijo de dos años. Mientras tanto, su marido mantenía su cargo (con mayor salario) como consultor político. "Estoy empeñada en volver a trabajar", asegura Nancy, aunque eso signifique empezar "con un poco de desventaja".

El Instituto de Políticas Económicas mostraba en un estudio del mes de abril que esto afectaba a ciertos sectores del ámbito laboral, como las trabajadoras del hogar, que no podían reanudar sus trabajos o teletrabajar, por lo que perdían sus trabajos, a diferencia de altos cargos directivos o de gestión, generalmente ocupados por hombres.

Brecha salarial en EEUU

Julia Coronado, la presidenta de MacroPolicy Perspectives, admite con preocupación que "cuando escuchas a altos cargos federales preocuparse por las 'consecuencias permanentes' es que habrá consecuencias permanentes".

Las mujeres pertenecientes a la generación millenial, muchas de ellas madres trabajadoras, presentaban resultados "muy prometedores" antes de la pandemia, pero ahora están perdiendo el ritmo, lo cual es "un atraso doloroso", explica Coronado.

McKinsey&Co asegura que el PIB mundial en 2030 sería de un trillón de dólares más si la brecha salarial no existiese"

Hasta decenas de millones de mujeres podrían no recuperar sus trabajos, incluso tras la vacuna, lo cual podría retrasar gravemente la reconstrucción económica. McKinsey & Co, la consultora de estrategia global, asegura que el PIB mundial en 2030 sería de un trillón de dólares más si la brecha salarial no existiese.

Crisis económica femenina en España

María Solanas, socióloga y autora de La crisis del COVID-19 y sus impactos en la igualdad de género (análisis pionero en el tema) aseguraba en abril que en España es fundamental la agenda de género y que "está siendo una referencia como Gobierno paritario", pero que "es importante que los países que han liderado la defensa de estos derechos y libertades de las mujeres no se relajen".

Sin embargo, la crisis sanitaria ha puesto a las mujeres en las situaciones más precarias de la pandemia. La economista Carmen Castro explicaba que "las mujeres están en primera línea como soporte fundamental del sostenimiento de la vida y son actividades fuertemente feminizadas", al suponer el 85% del personal de enfermería, el 70% de personal farmacéutico, el 90% de las empleadas de limpieza y el 85% de las cajeras de supermercados.

"En el mercado laboral se van a resentir los trabajos precarizados que son los más feminizados, y la consecuencia será que se van a precarizar aún más, por lo que probablemente veremos más paro femenino", señala la filósofa y feminsta Luisa Posada, que añade que la pandemia "no supondrá tanto como un revés para el feminismo, pero sí una cuarentena".