La diversidad de sus 145 millones de clientes, eje principal del Santander para diseñar productos y servicios

Si la diversidad enriquece a las comunidades y cada persona es diferente, ¿por qué las empresas lanzan tantos servicios y productos iguales para todos, sin posibilidad de elegir ni personalizar por género, edad, profesión, país, educación, nivel social..? El mundo actual requiere que cada cliente tenga opciones y pueda contar con ofertas diversas, adaptables a sus necesidades particulares. La diversidad de sus 145 millones de clientes alrededor del mundo ha llevado al Banco Santander a poner en ella el eje principal de su diseño de productos y servicios. "Nuestra oferta está personalizada para los grupos de interés de nuestra entidad, los cuales van desde productos según la edad del cliente hasta la zona en la que viva", explica el banco en su página web corporativa.



Por este motivo, en España el Banco Santander ha diseñado productos personalizados para sus grupos clave y ofrece propuestas de valor atractivas para favorecer la captación, la vinculación y el dinamismo comercial. Entre las iniciativas estrella destaca Generación 81, enfocada en a dar visibilidad a modelos de referencia femeninos, romper estereotipos de género, aportar formación financiera y promover la carrera profesional y el emprendimiento. Incluye productos financieros sencillos, con soluciones para ahorrar y gestionar las finanzas, como la Cuenta 81, Tarjetas 81, el Plan de Ahorro Infantil Asegurado y la Protección Familiar en Femenino. Bajo esta iniciativa también se desarrollan programas que impulsan el liderazgo y el empoderamiento femenino como `Santander Reencuentra´ (pensado para mujeres que en un momento de su vida decidieron poner en pausa su carrera profesional para dedicarse al cuidado de sus hijos o atender situaciones familiares, pero que ahora desean reincorporarse al mercado laboral) o 'Mujeres con S', (mentoring gratuito, de 5 meses de duración, que combina una experiencia de mentorización con una red de contactos de alto nivel). En noviembre, Santander lanzará además un nuevo modelo de productos para particulares y empresas, llamado 'Santander One', donde dará un paso más en la personalización: servicios bajo suscripción.



Otro producto financiero destacable es Santander SmartBank, que ofrece a los jóvenes entre los 18 y 31 años una serie de cuentas y tarjetas de débito sin comisiones, entre otras ventajas. También está marcha Santander Senior, una oferta de productos y servicios, financieros y no financieros, adaptada para los mayores de 65 años. Pone el foco en responder a las necesidades de planificación, ahorro y seguridad de este segmento creciente de población que, según las proyecciones demográficas, tendrá un peso del 25% en 2030.



Santander España también lanzó hace un año el Plan Smith, enfocado a personas no residentes en España y orientado principalmente a cubrir las necesidades de aquellos que adquieren una vivienda en dicho país. Santander es consciente de que los no residentes tienen unas necesidades muy específicas y diferentes al resto de clientes, por eso quiere aprovechar la experiencia que tiene el Grupo a nivel internacional para mejorar el servicio ofrecido a este segmento, que tiene unas necesidades muy definidas y requiere un trato especial y una oferta de valor específica con servicios de valor añadido.

Países latinoamericanos

La diversidad de productos financieros es un compromiso global para Santander, con buenos ejemplos en varios países latinoamericanos. En México, por ejemplo, el banco de origen español dispone de productos para clientes tales como Santander Tap, un sistema de transferencias por mensajería instantánea para operaciones entre usuarios, y para enviar dinero a clientes de otros bancos, sin restricción de horario, ni comisiones. Dentro de la oferta en este país latinoamericano, también cuenta con Mis Metas, una herramienta para ayudar a los clientes a lograr sus planes de ahorro y se ofrece la Hipoteca Plus, un programa donde el cliente se beneficia de una tasa fija. En el país azteca también destaca el Programa Tuiio, una iniciativa de inclusión financiera que ofrece productos y servicios especialmente diseñados para la población con menores ingresos y no bancarizada. La iniciativa ya cuenta con 85 sucursales en 18 estados y más de 100.000 clientes.



En Brasil, Banco Santander ha puesto al alcance de sus clientes Santander ELA, cuya finalidad es promover la creación de negocios liderados por mujeres. También destaca Prospera, que no solo se ha convertido en el mayor programa de microfinanzas entre los bancos privados del país sino en una alternativa de financiación para mujeres son cabeza de hogar, donde sus proyectos son respaldados por el banco, beneficiándolas a ellas y a sus familias. Se trata de un modelo de microcréditos productivo, dirigido a personas sin acceso al sistema financiero formal. En Argentina, disponen de varias iniciativas según la edad, necesidades y circunstancias de los clientes. Por ejemplo, cuentan con iU, una oferta pensada íntegramente para jóvenes de entre 18 y 31 años que incluye beneficios financieros y no financieros, como mentoring, becas en casas de estudios y una plataforma web de formación a distancia, entre otros. Pero también resalta Women, una propuesta integral de servicios, tanto financieros como no financieros, con foco en mujeres emprendedoras, dueñas de pymes o profesionales. En esta geografía también se puso en marcha Banca VIP, con un modelo de atención diferencial para clientes de banca comercial con altos ingresos.



En Uruguay, el Santander cuenta con Prosperá, su oferta de microcréditos dirigida a los pequeños comercios, y con Santander Locker, para simplificar la entrega de sus productos. Mientras que, en Chile han impulsado su programa Santander Life para promover el buen comportamiento crediticio y profundizar en la educación financiera. Además, han lanzado productos como Plan Life Latam, donde el cliente acumula MéritosLife y millas Latam, y Cuenta Life, que premia el buen comportamiento del ahorro.