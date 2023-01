La economía en España crece un 5,5% y supera todas las previsiones

La economía española ha crecido en 2022 un 5,5% y ha superado las previsiones del propio Gobierno (4,4%), el Banco de España (4,6%) y de organismos internacionales como el FMI (5,2%). La cifra de este año si sitúa en el mismo lugar que en el año anterior. Este es el segundo año consecutivo de crecimiento tras el graves descenso del 11,3% en 2020 por la crisis sanitaria derivada de la covid-19.

El Ministerio de Economía ha destacado que la economía española está aguantando a pesar del escenario de incertidumbre marcado por la guerra en Ucrania y la escalada de los precios. Esto se debe fundamentalmente al incremento del consumo privado y de la inversión superior al 4%.

Atendiendo a los precios corrientes, el PIB se ha posicionado en 1.328.922 millones de euros, lo que supune un 10,1% más respecto a 2021. Aunque aún no se ha recuperado el nivel previo a la pandemia, el Ejecutivo ha celebrado estos datos, que están en la línea de lo expuesto por la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, que adelantó que la previsión del Gobierno se quedaría corta y se lograría rebasar el 5%. En el siguiente gráfico se puede observar la evolución antes y después de la intensa caída de 2020.



Entre las razones que explican este crecimiento se encuentran la demanda nacional y, sobre todo, la demanda externa. El primer factor ha contribuido 2,8 puntos al crecimiento del PIB (2,4 puntos menos que en 2021). El segundo elemento, por su parte, ha aportado 2,6 puntos debido al comportamiento de las exportaciones, situándose 2,3 puntos por encima del ejercicio anterior.

El PIB interanual ha crecido en el cuarto trimestre un 2,7%, 2,1 puntos menos que en el trimestre anterior (4,8%) debido a la menor contribución de la demanda interna. El INE ha advertido que las futuras revisiones de los datos pueden ser mayores debido a la falta de información de diciembre y al cambio de escenario incentivado por la covid-19.



La proyección internacional de la economía española

Estos datos entran en sitonía con la defensa del presidente, Pedro Sánchez, del modelo económico español que hizo en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza). Sánchez trató de instalar la proyección internacional de España, destacando las "victorias" en Bruselas con la aprobación de la "excepción ibérica" o ser uno de los países a la cabeza en el recibimiento de los fondos europeo.

El presidente, además de participar en el Foro de Davos, fue entrevistado por medios de relevancia internacional como la CNN, la CNBC, The New York Times o The Economist. El líder socialista señaló los riesgos de la situación en Ucrania y el papel de la UE en la invasión de Vladimir Putin, así como también los datos económicos y las medidas del Gobierno para reducir la inflación.

Entonces, Sánchez subrayó las "magníficas muestras de resistencia y fortaleza" de la economía española y destacó que España será una de las economías occidentales que mejor sorteará el periodo de incertidumbre económica. Los resultados económicos también contradicen las previsiones de la derecha política y mediática, que vaticinaban un escenario pesimista sobre el crecimiento del PIB.