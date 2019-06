Cuando uno realiza una búsqueda de una canción favorita, no es algo inusual encontrar en los primeros resultados un recuadro con la letra de la canción en cuestión. Ahora, Genius Media acusa al gigante de internet de copiar el texto de las letras de los temas para mostrarlas de esa forma, y asegura tener "pruebas irrefutables" de ese comportamiento.

Según publicó el diario The Wall Street Journal el pasado fin de semana, Genius acusa a Google de copiar directamente letras de canciones de su propio sitio, y lo pretende demostrar con un método cuando menos peculiar.

Así, según el citado diario, Genius hizo un cambio en 2016 y comenzó a alternar los apóstrofes que aparecen en las letras de las canciones, unas veces verticales y otras oblicuas, en la misma secuencia para cada canción; una suerte de 'marca de agua' simple pero efectiva para identificar si una de las letras que publica había sido replicada sin autorización en otro sitio.

De esta manera, Genius encontró más de 100 casos diferentes de copia directa de las letras de las canciones por parte de Google, casos en los que los apóstrofes alternados aparecían exactamente en el mismo lugar que en las publicadas por Genius previamente.

Google ha sido notificado varias veces en los últimos dos años acerca de los supuestos "robos" de letras, asegura Genius. No obstante, en un comunicado, Google afirma que las letras tienen su licencia correspondiente —que provienen "de una variedad de fuentes" y no se obtienen de realizar peinados en la red— y se compromete a investigar el problema y finalizar los acuerdos con cualquiera de los socios que "no defienden las buenas prácticas".

Genius alega que Google ha violado la ley antimonopolio y sus términos de servicio. No obstante, tal y como recuerda Engadget, esta compañía no tendrá éxito si decide emprender acciones legales contra el buscador, ya que no posee las letras sino una licencia para reproducirlas.