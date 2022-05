Evergrande estudia fórmulas para pagar a sus acreedores extranjeros

La inmobiliaria China Evergrande Group está estudiando la posibilidad de reembolsar a los tenedores de bonos públicos en el extranjero que deben unos 19.000 millones de dólares con pagos en efectivo a plazos y con acciones de dos de sus filiales que cotizan en Hong Kong, según dos fuentes, en un momento en que la promotora inmobiliaria más endeudada del mundo busca resolver sus problemas financieros.

Evergrande, cuya deuda externa por valor de 22.700 millones de dólares, incluidos préstamos y bonos privados, se considera en situación de impago tras incumplir sus obligaciones de pago a finales del año pasado, dijo en marzo que presentaría una propuesta preliminar de reestructuración de la deuda a finales de julio.

Como parte de la propuesta, Evergrande pretende devolver a los acreedores extranjeros el principal y los intereses convirtiéndolos en nuevos bonos, que luego se reembolsarán a plazos durante un periodo de siete a diez años, dijo una de las fuentes.

Los acreedores extranjeros también podrán canjear una parte de su deuda por participaciones en la filial de servicios inmobiliarios de la promotora que cotiza en Hong Kong, Evergrande Property Services Group Ltd, y en el fabricante de vehículos eléctricos China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd, dijeron las dos fuentes.

La primera fuente dijo que hasta el 20% de la deuda en el extranjero puede canjearse por acciones de esas dos unidades. Sin embargo, las propuestas de reestructuración se encuentran en una fase inicial y están sujetas a cambios, añadió la fuente.

Ambas fuentes declinaron ser identificadas por no estar autorizadas a hablar con los medios de comunicación.

Evergrande y el gobierno provincial de Guangdong no respondieron a una solicitud de comentarios de Reuters. El banco de inversión Moelis & Co y el bufete de abogados Kirkland & Ellis, asesores de un grupo de tenedores de bonos extranjeros de Evergrande, tampoco respondieron.