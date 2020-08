Flor es economista y tiene un máster en finanzas, su marido es ingeniero agrónomo y ambos tienen una niña de cuatro años.

La familia vive de alquiler en Alicante y reconocen que no les está resultando fácil afrontar la vida más allá que el día a día, aunque se sienten unos privilegiados por tener trabajo. Un nuevo testimonio de la serie Viaje al centro de la precariedad.

¿Qué es para usted la precariedad?

Para mí la precariedad significa no tener seguridad en el trabajo, la temporalidad, el hecho de que cualquier día te puedas ir a la calle...

¿En qué trabajan? ¿Cuánto dinero entra en casa?

Mi marido trabaja en el sector del mantenimiento y yo trabajo en una asesoría desde enero de este año. Yo gano 1.400 euros en doce pagas y mi marido más o menos lo mismo. En casa entran unos 2.800 euros todos los meses.

¿Viven de alquiler?

Sí, vivimos de alquiler en Alicante y pagamos 900 euros al mes.

¿Qué cifra de gastos fijos tienen en casa entre comida, alquiler y los gastos de la niña?

Lo mismo que ingresamos más o menos.

¿Han tenido que recortar algún gasto al tener a la niña?

Nosotros nos ajustamos para no pedir dinero y no necesitar dinero de nadie. Ajustamos el cinturón con lo que tenemos y es lo que gastamos. Por ejemplo, hemos tenido que recortar en viajes, teníamos una persona que limpiaba en casa que ya no podemos pagar.

¿Tienen capacidad de ahorro?

No, cero. Nosotros no podemos irnos de vacaciones en ningún caso. Por suerte vivimos en la costa, pero nosotros no salimos de aquí. Con lo que generamos no nos podemos ir de vacaciones.

¿Qué opinan de los salarios españoles?

A mí me impresionan. Son unos sueldos muy bajos, yo no sé cómo la gente puede pagarse una hipoteca o alquilar algo en Madrid o Barcelona… no me da la cabeza.

¿Cuánto necesitaría para vivir bien?

Nosotros vivimos, pero necesitaríamos unos 1.000 euros más para poder irnos de vacaciones o poder hacer frente a imprevistos.

¿Cuánto podrían aguantar si perdieran el trabajo?

Nada. Un mes.

¿Han necesitado ayuda alguna vez?

Sí, mi madre nos ha tenido que ayudar alguna vez. Es que no llegan los números, no llegan.

¿Qué futuro ven para su hija?

Muy difícil, veo que hay mucha diferencia entre clases. Hay gente con mucho dinero que va por Alicante con un Tesla [coche eléctrico de alta gama] y gente que tiene que hacer malabares con el dinero para poder llegar a fin de mes.

¿Qué expectativas tienen?

Yo lo único que quiero es que alcancemos una estabilidad económica, eso es lo que quiero...