La filial brasileña de Iberdrola relanza sus planes para salir a Bolsa

Los accionistas de Neoenergia SA iniciarán próximamente la búsqueda de asesores para relanzar una oferta pública de acciones de la compañía eléctrica brasileña controlada por la española Iberdrola, dijo el lunes una persona con conocimiento del proceso.

Los socios minoritarios Banco do Brasil y el fondo de pensiones brasileño Previ pretenden vender parcialmente sus acciones en la salida a bolsa, agregó la fuente.

Tienen participaciones del 9,34% y 38%, respectivamente.

Banco do Brasil y Previ no quisieron hacer comentarios al respecto. Neoenergia e Iberdrola no respondieron por el momento a las solicitudes de comentarios de esta agencia.

El nuevo director financiero de Neoenergia, Leonardo Gadelha, quien fue elegido para el cargo en febrero, asumirá el cargo la próxima semana y trabajará en la preparación de la salida a bolsa junto con los accionistas, dijo la fuente, quien habló bajo condición de anonimato.

Otra fuente agregó, sin embargo, que los mandatos formales a los bancos de inversión dependerán de las condiciones del mercado, ya que el reciente éxodo de capital extranjero de la bolsa de valores de Sao Paulo ha suscitado dudas sobre el apetito de los inversores. Ninguna empresa brasileña ha realizado una oferta pública de venta de acciones hasta el momento en 2019.

En 2017, Neoenergia intentó colocar sus acciones en la bolsa de valores de Sao Paulo pero fracasó ya que el precio no alcanzó las expectativas de los accionistas brasileños.

Los accionistas esperan una valoración más alta ahora, ya que los resultados de Neoenergia han mejorado desde una fusión con su competidora Elektro en junio de 2017.

Esta vez, es probable que los accionistas contraten a un grupo más pequeño de bancos de inversión para gestionar la salida a bolsa, dijo la primera fuente. Nueve bancos estuvieron a cargo del proceso hace dos años.

El acuerdo se produce en un momento en que el estatal Banco do Brasil trata de vender sus activos no estratégicos, incluida la participación de Neoenergia. Previ también está interesada en vender participaciones en compañías que han aumentado su valor. Iberdrola no ha expresado interés en vender su participación del 52,45%.

En los últimos meses, los accionistas de Neoenergia intentaron cerrar un acuerdo para vender sus acciones a Iberdrola, pero no han llegado a un acuerdo.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, dijo en febrero que creía posible una salida a bolsa de Neoenergia este año.