El fondo Apollo se retira de la puja por Applus

El fondo Apollo ha retirado su oferta, formulada a través de su sociedad instrumental Manzana Spain Bidco, por la totalidad de las acciones de la empresa de ensayos industriales Applus, según ha informado el viernes en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Applus+ estaba inmersa en una guerra de opas: además de la oferta del fondo estadounidense de 12,21 euros por cada título de la compañía, que luego elevó a 12,51, está la propuesta de Amber (la sociedad conjunta del fondo de infraestructuras I Squared Capital Advisors y el fondo TDR Capital), algo superior, de 12,78 euros por acción.

Ahora, Apollo, que ya controla el 22% de Applus, desiste de su oferta al existir una competidora a un precio superior, según comunica la la firma a la CNMV, ante la que se compromete a no comprar acciones de la empresa, a no recibir compromisos irrevocables de compra, a no presentar una nueva oferta por la compañía a cualquier precio y a no crear ningún tipo de expectativa al respecto.

Así, Apollo deja claro que los compromisos anteriores se formulan de forma voluntaria y de acuerdo con una interpretación "razonable" de la normativa aplicable "y tienen por objeto contribuir al ordenado funcionamiento del mercado de valores español y al proceso de OPA competidora existente sobre Applus".

Apollo argumenta en su notificación a la CNMV que la mínima diferencia de precio entre su oferta y la de Amber, junto con la operativa de trading de determinados inversores en el mercado, habían dado lugar a una situación "novedosa" tras la fase de sobres. "Si bien Manzana y sus asesores entienden que esta situación, aunque compleja, no es incompatible con la normativa española de ofertas públicas de adquisición de acciones, Manzana transmitió en paralelo a la CNMV que respetaría los criterios e indicaciones del regulador y que, en su caso, desistiría de su oferta tan pronto como fuera legalmente factible para facilitar la resolución de dicha situación", explica.

Tras el desistimiento de la OPA formulada por Manzana y teniendo en cuenta los compromisos que voluntariamente ha asumido, el Comité Ejecutivo de la CNMV ha resuelto levantar las medidas acordadas el pasado 29 de abril, por las que se imponían restricciones a operar con acciones de Applus+.

También en el día de hoy, la CNMV ha procedido a autorizar la modificación de la OPA formulada por Amber sobre acciones de Applus+ mediante la cual ha elevado su precio a 12,78 euros por acción.

Esta OPA, según el supervisor, mantiene la condición de aceptación mínima del 50% del capital de Applus+ para su efectividad, por lo que informa al mercado, y en particular a los accionistas de Applus, que en el supuesto de que dicha condición no se alcanzase y Amber no renunciase a la misma, podría no liquidarse ninguna OPA sobre Applus en el proceso actual.

La CNMV no investiga a Apollo

En este contexto, la CNMV ha destacado "la transparencia y plena cooperación" de Apollo y Manzana en el marco de la situación generada tras la apertura de los sobres, que ha sido "novedosa y compleja" y que dio lugar a la comunicación de la CNMV del pasado 29 de abril.

"La CNMV no tiene en marcha ninguna actuación ni investigación sobre Apollo o Manzana en relación a posibles conductas no conformes con la normativa", ha destacado.

En concreto, la CNMV emitió el 29 de abril un comunicado sobre las consecuencias de la consideración de la oferta de Apollo como exitosa y su posible incidencia en el proceso de competidoras, lo que motivó la adopción de medidas cautelares sobre la entidad y sobre los fondos que tenían suscritos determinados contratos de compraventa de acciones con Manzana.