La dueña de las sedes de FCC y Movistar+ lanza una OPA sobre la socimi Árima

Las sedes centrales de los estudios del canal de televisión de Telefónica, Movistar+, o de la constructora FCC son los principales activos bajo el perímetro de JSS Real Estate, la socimi española controlada por el banco suizo J. Safra Sarasin que ha lanzado una Oferta Pública de Adquisición (OPA) para adquirir el 100% de la socimi española Árima Real Estate, por cerca de 245 millones de euros.

La cartera de JSS está integrada principalmente por esos dos edificios y por un tercero localizado en la calle Ríos Rosas, 24, también en Madrid, en cuyas oficinas ha estado instalada la empresa Canal de Isabel II, según figura en la información publicada en BME Growth, mercado en el que JSS cotiza desde 2020.

En total, esta cartera está valorada en 225 millones de euros: 115 millones de la sede de FCC de Las Tablas (un barrio de Madrid); 84,5 millones de los estudios de Movistar+ en Tres Cantos (un municipio de Madrid); y 25,5 millones del inmueble de Ríos Rosas.

Árima, con una cartera de activos por valor de 359 millones de euros, es una de los únicas cuatro socimis cotizadas en el mercado continuo, junto con Merlin Properties y Colonial (que están en el Ibex 35) y Lar España. Esta última se dedicada a centros comerciales, por lo que alguna de las otras dos podría estar interesada en lanzar una contraopa alternativa a los suizos.

La entidad financiera suiza tiene la intención de que las acciones de Árima continúen cotizando en las bolsas de valores españolas y no tiene previsto promover o proponer su exclusión de negociación.

El consejo de administración de Árima, tras el asesoramiento recibido por parte de sus asesores financieros y legales, ha informado a la CNMV de que considera esta oferta "amistosa y atractiva" para sus accionistas.

Un 33% de beneficio en 2023

La socimi JSS tuvo unos ingresos de 12 millones en 2023, un resultado de explotación de 9,1 millones y un beneficio de 4,4 millones, creciendo un 33% respecto a las ganancias obtenidas un año atrás.

Su presidente es José María Rodríguez-Ponga Linares y en su consejo de administración también están Leonardo Mattos y Ronnie Neefs, todos ellos pertenecientes a las gestoras y fondos de inversión del grupo J. Safra Sarasin.

Por su parte, Árima Real Estate cerró el año 2023 con unos ingresos por alquiler de 8,6 millones, un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 339.000 euros y unas pérdidas contables de 31,7 millones de euros.

El principal accionista de esta socimi es la firma de inversión canadiense Ivanhoe Cambrigde, que controla el 20,3% de las acciones, seguido del empresario Víctor Urrutia (propietario de los vinos CVNE), con el 7,9% del capital; y del fundador, consejero delegado y vicepresidente de la socimi, Luis López de Herrera Oria, que mantiene una participación del 5%.

En el capital de Árima también están los fondos internacionales Thames River (5%) y Fidelity (3,5%), así como la empresa de inversión familiar con sede en Madrid Torrblas, con otro 5% del capital, participada por Ana Patricia Torrente Blasco, quien precisamente también tiene un 5% en Talgo, otra empresa española opada por un grupo extranjero, en ese caso húngaro.

No obstante, esta OPA, a diferencia de la de Talgo, no necesita autorización del Gobierno de inversiones extranjeras directas por tratarse de inmuebles no afectos a ninguna infraestructura crítica o que no son indispensables para la prestación de servicios esenciales.