El Gobierno sancionará el abuso de la temporalidad de los empleados públicos interinos, toda vez que el Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha pactado con las Comunidades Autónomas (CCAA) una nueva redacción del artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público.

El Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Francisco Hernández, ha señalado durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Senado que la nueva redacción del Estatuto Básico se ha cerrado con los gobiernos regionales y sólo queda consensuarla con los sindicatos.

"Ahora hay que hablar con sindicatos para regular el futuro de los interinos y evitar que haya interinos de 15 o 20 años. Eso no puede ser y este Gobierno lo va a solucionar", ha señalado, al tiempo que ha incidido en que habrá una solución para los actuales 660.000 empleados públicos temporales.

"Habrá sanciones para estas prácticas", ha insistido tras afirmar que en "breve plazo" las Cortes Generales debatirán el nuevo Estatuto Básico del Empleado Público, que debe "distinguir entre los puestos estructurales de los no estructurales, ya que los no estructurales no pueden ser objeto de permanencia en el tiempo en la administración".

Por otra parte ha recordado que la tasa de temporalidad se sitúa en la Administración Central en el 7,4 % frente a tasas de dos dígitos que registran CCAA, Ayuntamientos y Universidades.

Hernández ha dicho que el otro objetivo para 2021 es mejorar el acceso a la función pública y agilizar los procesos selectivos para que el acceso sea inferior a la media actual de dos años.

También ha señalado que en 2020 se ha puesto en marcha una Oferta de Empleo Público de 28.055 plazas, 9.000 para promoción interna y ha incidido en que el ministerio contempla 600 millones de euros procedentes de los fondos europeos para transformar las administraciones públicas.

De estos 600 millones, 570 estarán gestionados por las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos.

"Vamos a fortalecer el Estado autonómico y a modernizar las administraciones públicas, y son los mejores presupuestos posibles en un marco con las peores circunstancias vividas", ha reiterado.