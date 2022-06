Heineken España presenta 'Decididamente verdes', su plan de sostenibilidad para 2025

La cervecera Heineken España ha presentado este miércoles su agenda de sostenibilidad para los próximos tres años. Todo ello, siguiendo una hoja de ruta bajo el lema Decididamente verdes basado en la colaboración público-privada que incluirá cambios en todos los niveles de la cadena de valor (producción, distribución y consumo).

"Lo verde para nosotros no es una moda. La sostenibilidad social y medioambiental está en el corazón de nuestro negocio", explica el presidente de Heineken España, Etienne Strijp. Reducir un 30% las emisiones de carbono, tener una huella hídrica neutra, maximizar la circularidad de sus envases, apoyar la hostelería e incentivar el empleo joven, son algunos de los retos que tiene por delante la cervecera.

En este sentido, su sede empresarial en España es pionera. Si se compara con el funcionamiento del grupo a nivel global, se puede observar que la producción en nuestro país es la más verde. Entre otros avances, el 45% de la energía de sus cuatro plantas proviene de fuentes renovables y cuenta con la primera fábrica cervecera de cero emisiones y cero residuos en Jaén.

Carmen Ponce: "Los desafíos climáticos, como la escasez de agua y recursos naturales, nos perjudican a todos"

"Si no hacemos nada ante los desafíos climáticos, como la escasez de agua y recursos naturales, vamos a salir perjudicados todos", sostiene Carmen Ponce, directora de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad. La también profesora universitaria ha puesto de relieve la importancia de reducir el gasto de agua. "Si no hacemos nada por frenar el calentamiento global, no será posible cultivar cebada. Es algo de lo que debemos responsabilizarnos", continúa.

Al evento ha acudido también el secretario general de Agricultura y Pesca, Fernando Miranda Sotillos, quien no ha dudado en celebrar la iniciativa de Heineken. "La transición ecológica es un asunto integral en la que debe participar toda la sociedad: políticos, empresarios y ciudadanos", afirma. El representante político ha hecho hincapié en la necesidad de incentivar políticas públicas verdes.