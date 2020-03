La huelga de limpiadoras en la UMA se calienta: enfrentamientos entre el personal de seguridad y trabajadores

El pasado lunes 2 de marzo las trabajadoras del servicio de limpieza de la Universidad de Málaga (UMA) comenzaron una huelga indefinida para denunciar la precariedad laboral a la que están sometidas y reivindicar mejoras salariales, entre otras cosas.

Durante la primera semana de huelga, la Universidad informó a los alumnos del comienzo de la misma y mostró su disconformidad por haberla hecho efectiva en este momento, debido al brote de coronavirus.

"Manifestamos la inconveniencia, falta de oportunidad y el perjuicio producido con esta declaración de huelga, que coincide temporalmente con una situación de inquietud social por la incidencia del coronavirus Covid-19, y justo cuando las organizaciones sanitarias internacionales y de nuestro país recomiendan un refuerzo en la limpieza y en las medidas higiénicas para limitar su crecimiento y generalización", decía el comunicado.

La acumulación de basura y el miedo al contagio llevó a varios alumnos a limpiar la Facultad de Psicología, algo que no sentó nada bien al personal de limpieza y parte del alumnado.

Una semana después de la huelga, más de 20 trabajadoras decidieron encerrarse en la facultad de Derecho para ejercer presión y, desde entonces, algunos estudiantes hacen turnos para acompañarlas.

Este miércoles la situación empeoró de forma notable, al producirse un enfrentamiento físico que acabó siendo denunciado ante la Policía. Tal y como se puede ver en los vídeos subidos por varios alumnos, un vigilante de la Facultad de Derecho tiró al suelo a un trabajador que pretendía acceder al interior del centro.

🔴🔴🔴Esto es lo que está ocurriendo en Málaga. Trabajadores de Seguridad patean la comida que se intenta ofrecer a las trabajadoras de la limpieza y reducen, mediante la violencia, a personas que apoyan la lucha e intentan ayudar. Esta situación es INADMISIBLE. 🔴🔴🔴 pic.twitter.com/eizLPd61rU — S a r a (@psara_lan) March 11, 2020

Daniel Tomaselli, miembro del PC que se encontraba en el momento del suceso, explica a Público que la agresión se produjo cuando el hombre estaba intentando meter unas botellas de agua para sus compañeras. "En ese momento el miembro de seguridad metió una patada a las botellas y la cosa se caldeó bastante, al final el guardia de seguridad acabó cogiéndolo por el cuello y tirando al suelo al compañero que quería entrar a la facultad", cuenta.

"Yo entiendo que el personal de seguridad también está muy presionado por la Universidad de Málaga, pero por ejemplo en la Facultad de Psicología un alumno se ha negado a entregar su carné de estudiante y el personal de seguridad le amenazó con pegarle" , explica.

El hombre agredido ha explicado en un vídeo que había ido a traer comida y agua que es "lo mínimo que se debe permitir a unas personas que están haciendo huelga", ha explicado.

"Yo no he pegado a nadie, a mí me han cogido por el cuello, me han tirado al suelo y me han tenido retenido un rato, hasta que mis compañeras me han ayudado”, añade.

⭕️⭕️Estas son las declaraciones que hace la persona agredida. MÁXIMA DIFUSIÓN⭕️⭕️ pic.twitter.com/3eHYO67zvX — S a r a (@psara_lan) March 11, 2020

Por su parte, la Universidad ha difundido un comunicado en el que aseguran que "la actitud de estos trabajadores externos a la UMA está obstaculizando el trabajo de toda la comunidad universitaria mediante acciones rechazables, algunas ya denunciadas".